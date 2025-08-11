મુંબઈ: શું કોઈ બહેન પોતાના ભાઈના મૃત્યુ પછી તેના ખાલી કાંડા પર રાખડી બાંધશે? શું કોઈ મૃત્યુ પછી પણ જીવિત રહી શકે છે? મહારાષ્ટ્રના મુંબઈની એક બહેન ગુજરાત આવે છે અને પોતાના ભાઈના કાંડા પર રાખડી બાંધે છે. ભાઈને ખબર પડે છે કે આ તેની બહેનનો હાથ છે જેનું 11 મહિના પહેલા અવસાન થયું હતું. તે ધ્રૂજી ઉઠે છે. તેની આંખોમાંથી ખુશીના આંસુ વહેવા લાગે છે. નજીકમાં ઉભેલા તેના માતાપિતા પણ પોતાની દીકરીના હાથને સ્પર્શ કરે છે. તેઓ પણ ધ્રૂજી ઉઠે છે. પોતાની દીકરીના હાથના સ્પર્શથી જ તેઓ રોમાંચિત થઈ જાય છે. તેમની આંખોમાંથી ખુશીની ધારા વહે છે. તેમનું ઘર ખુશીથી સંપૂર્ણપણે ભીંજાઈ ગયું છે. આ ખુશીની ક્ષણ અનુભવ્યા પછી આસપાસ હાજર બધા લોકોની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ જાય છે.
હવે તમે વિચારતા હશો કે શું ચાલી રહ્યું છે. શું આ કોઈ ફિલ્મની કહાની છે કે કાલ્પનિક. કે પછી એઆઈએ કોઈ વાર્તા બનાવી છે. જો તમને આવું લાગતું હોય તો બિલકુલ નહીં. હું એક વાક્યમાં સ્પષ્ટ કરી દઉં કે આ એક સાચી ઘટના છે. આ ઘટનામાં ભાઈ ગુજરાતનો છે. તે મહારાષ્ટ્રની બહેન છે. ઉપરાંત, તે બહેનનો ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢ સાથે સંબંધ છે. વાંચતા રહો, તમારા મનમાં ઉદ્ભવતા દરેક પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળશે.
રક્ષાબંધનનો તહેવાર ભાઈઓ અને બહેનો માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. આ તહેવાર દ્વારા દરેક ભાઈ-બહેનના સંબંધમાં પ્રેમ અને સ્નેહ વધુ ગાઢ બને છે. આ વર્ષે રક્ષાબંધન પર, જ્યારે 16 વર્ષની અનામતા અહેમદે શિવમ મિસ્ત્રીના કાંડા પર રાખડી બાંધી, ત્યારે ત્યાં હાજર બધા લોકોની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા.
બંને એકબીજાને પ્રેમ અને સ્નેહથી જોઈ રહ્યા હતા જાણે તેમનો ઘણા વર્ષોનો સંબંધ હોય. તે ક્ષણે, ત્યાં હાજર બધા લોકોના હૃદય સ્પર્શી ગયા. પરંતુ અમે તમને અહીં આ આંસુ પાછળની વાસ્તવિક વાર્તા કહેવા જઈ રહ્યા છીએ.
જો તમે ધ્યાન આપો, તો રક્ષાબંધનનો તહેવાર ભાઈઓ અને બહેનો માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. આ તહેવાર દ્વારા દરેક ભાઈ-બહેનના સંબંધમાં પ્રેમ અને સ્નેહ વધુ ગાઢ બને છે. આ વર્ષે ગુજરાતના વલસાડમાં રક્ષાબંધન પર, જ્યારે 16 વર્ષની અનામતા અહેમદે શિવમ મિસ્ત્રીના કાંડા પર રાખડી બાંધી, ત્યારે ત્યાં હાજર બધા લોકો રડી પડ્યા.
બંને એકબીજાને પ્રેમ અને સ્નેહથી જોઈ રહ્યા હતા જાણે તેમનો વર્ષોનો સંબંધ હોય. તે એક અનોખી ક્ષણ હતી જે ત્યાં હાજર દરેકના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. હવે આપણે તે આંસુઓ પાછળની વાસ્તવિક વાર્તા કહેવા જઈ રહ્યા છીએ.
મુંબઈની બહેન, ગુજરાતનો ભાઈ: અનામતા જે હાથથી શિવમના કાંડા પર રાખડી બાંધી રહી હતી તે શિવમની બહેન રિયાનો હતો. 9 વર્ષની રિયાનું વર્ષ 2024માં ગંભીર બીમારીને કારણે અવસાન થયું હતું. રિયાનું મૃત્યુ તેના પરિવાર માટે ઊંડો આઘાત હતો.
આ સંજોગોમાં, રિયાની યાદોને કાયમ માટે સાચવવા માટે એક અનોખી ઘટના બની. સુરતના એક NGOની મદદથી, રિયાનો હાથ અનામતામાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો. આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટે અનામતાને નવું જીવન આપ્યું. આ સાથે, તે હાથે એક ખાસ સંબંધને પણ નવું જીવન આપ્યું. અનામતા અહેમદનો આખો પરિવાર મુંબઈના ગોરેગાંવમાં રહે છે.
અનામતાનો અલીગઢ, યુપીમાં અકસ્માત થયો હતો: શિવમ મિસ્ત્રી ગુજરાતના વલસાડનો રહેવાસી છે. બંને શહેરો વચ્ચે 180 કિલોમીટરનું અંતર છે. પરંતુ બંને હૃદયથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ખાસ કરીને, રક્ષાબંધનની ભાવનાત્મક ક્ષણે તેમના સંબંધને એક નવું પરિમાણ આપ્યું છે. જ્યારે અનામતા અહેમદ ધોરણ 10 માં હતી, ત્યારે તે હાઇ-ટેન્શન વાયરના સંપર્કમાં આવી, જેના કારણે તેનો જમણો હાથ સંપૂર્ણપણે લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો.
વર્ષ 2022 માં, ડોકટરોએ અનમતાનો આખો જમણો હાથ કાપી નાખવો પડ્યો. તે જ સમયે, તેનો ડાબો હાથ પણ ફક્ત 20 ટકા કામ કરી શકતો હતો. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે, ડોકટરોએ તેમને અનામતાનો હાથ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની સલાહ આપી. આ માટે, અનામતા માટે અંગદાનની શોધ શરૂ થઈ. આ શોધ અભિયાન 2022 થી 2024 સુધી ચાલ્યું.
દરમિયાન, સપ્ટેમ્બર 2024 માં, વલસાડની ચોથા ધોરણની વિદ્યાર્થીની રિયા મિસ્ત્રી બીમાર પડી ગઈ. તેણીને ઉલટીઓ થવા લાગી અને અસહ્ય માથાનો દુખાવો થવા લાગ્યો. ઘણી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લીધા બાદ, તેના માતાપિતાએ તેને 15 સપ્ટેમ્બરે સુરતની કિરણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી. અહીં સીટી સ્કેનથી જાણવા મળ્યું કે રક્તસ્રાવને કારણે રિયાના મગજને ભારે નુકસાન થયું છે. આ પરિણામો આઘાતજનક હતા અને રિયાના સમગ્ર પરિવાર માટે ખૂબ જ દુઃખદ હતા. રિયા પાસે જીવવા માટે માત્ર થોડી ક્ષણો બાકી હતી.
તે જ સમયે, ડોનેટ લાઈફ નામની એક NGO એ રિયાના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો. તેમને રિયાના અંગોનું દાન કરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી. રિયાના પરિવારે અંગોનું દાન કરવા સંમતિ આપી. પછી તે સ્ટેટ ઓર્ગન એન્ડ ટીશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એસોસિએશનમાં રજીસ્ટર થયું. રિયાનો જમણો હાથ ગુજરાતથી મુંબઈ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. 17 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ અનામતા અહેમદનો હાથ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો. રિયાનો હાથ અનામતાના હાથમાં મૂકવામાં આવ્યો. અનામતાને નવું જીવન મળ્યું. રિયાના અંગ દાનથી તે પણ જીવંત થઈ ગઈ.
આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સાથે, અનામતા ખભાની સર્જરી કરાવનારી વિશ્વની સૌથી નાની છોકરી બની.
શિવમ મિસ્ત્રીના પિતા બોબી મિસ્ત્રી આ બધું જોઈ રહ્યા હતા અને તેમની આંખોમાં પણ આંસુ હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા બોબી મિસ્ત્રીએ કહ્યું, "અમે અનામતાના હાથને સ્પર્શ કર્યો અને અમને એવું લાગ્યું કે તે રિયા છે. રિયા અમારા આખા પરિવારમાં એકમાત્ર છોકરી હતી." અનામતા અહેમદના પિતા અકીલે આ ભાવનાત્મક ક્ષણ વિશે કહ્યું, "મને 16 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ રિયા વિશે કહેવામાં આવ્યું. પછી મને રાહત થઈ.
તમને જણાવી દઈએ કે, અનામતાની હાથ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી મુંબઈમાં થઈ હતી. હવે અનામતા તેના બંને હાથનો યોગ્ય રીતે વધુ આત્મવિશ્વાસ સાથે ઉપયોગ કરી શકે છે. બોબી મિસ્ત્રી અને તેમની પત્ની તૃષ્ણા પણ આ નવા વિકાસથી ખૂબ ખુશ છે.
આ પણ વાંચો: