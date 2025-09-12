ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ સિક્કિમમાં ભૂસ્ખલન, 4નાં મોત, 3 ગૂમ

આ બાબતે એસપી શેરપાએ કહ્યું કે, રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. વાંચો વિસ્તારથી...

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગંગટોક: પશ્ચિમ સિક્કિમના યાંગથાંગના ઉપરવાસમાં રિમ્બી વિસ્તારમાં ગુરુવારે મોડી રાત્રે થયેલા ભયંકર ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા ચાર લોકોના મોત થયા છે અને ત્રણ અન્ય ગુમ થયા છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે લશિંગ પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) શેરિંગ શેરપાના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂસ્ખલન બાદ ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

આ બાબતે એસપી શેરપાએ જણાવ્યું હતું કે,પોલીસ ટીમે સ્થાનિક ગ્રામજનો અને એસએસબી જવાનો સાથે મળીને પૂરગ્રસ્ત હ્યૂમ નદી પર ઝાડના લાકડાંથી કામચલાઉ પુલ બનાવીને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી બે ઘાયલ મહિલાઓને બચાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે બંને મહિલાઓને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમાંથી એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બીજી એક મહિલાની હાલત ગંભીર છે અને ત્રણ હજુ પણ ગુમ છે.

સોમવારે અગાઉ, સંરક્ષણ જનસંપર્ક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય સેના પેરા (સ્પેશિયલ ફોર્સિસ) અને ભારતીય નૌકાદળ મરીન કમાન્ડો (માર્કોસ) દ્વારા 30 ઓગસ્ટથી 5 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સિક્કિમમાં 17,000 ફૂટની ઊંચાઈએ સંયુક્ત સ્કુબા અને કોમ્બેટ ડાઇવિંગ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી. તાલીમ દરમિયાન, સહભાગીઓએ ઓપન સર્કિટ એર ડાઇવિંગ, ક્લોઝ સર્કિટ પ્યોર ઓક્સિજન ડાઇવિંગ, અત્યંત ઠંડા પાણીની સ્થિતિમાં 17 મીટરની ઊંડાઈ સુધી ડાઇવિંગ અને કોમ્બેટ નાઇટ ડાઇવિંગ કર્યું હતું. એસપી શેરપાએ જણાવ્યું હતું કે બચાવ અને શોધ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે.

કઠોર ભૂપ્રદેશ અને બર્ફીલા પાણીમાં આયોજિત, આ કવાયતમાં ભારતીય સેનાના વિશેષ દળો અને ભારતીય નૌકાદળના ચુનંદા મરીન કમાન્ડોની અસાધારણ વ્યાવસાયીકરણ, અનુકૂલનક્ષમતા અને હિંમતનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. ઉચ્ચ-ઉચ્ચતાવાળા વાતાવરણે પડકારો ઉભા કર્યા, ઓપરેશનલ તૈયારીને મજબૂત બનાવી અને લડાકૂ ડાઇવિંગ ક્ષમતાની મર્યાદાઓને વિસ્તૃત કરી.

આવી તાલીમ સૈનિકોને ભવિષ્યના યુદ્ધક્ષેત્રો માટે તૈયાર કરવા માટે આવશ્યક છે જ્યાં અનિશ્ચિતતા એકમાત્ર સ્થિરતા છે, દુર્લભ ઉચ્ચ-ઉચ્ચતાવાળી પરિસ્થિતિઓમાં કાર્ય કરે છે, બર્ફીલા પાણીમાં ચોકસાઇ કાર્યો કરે છે, અને સંયુક્ત કામગીરીમાં લડાઇ ડાઇવિંગનો સમાવેશ કરવાથી સ્થિતિસ્થાપકતા અને વૈવિધ્યતાને મજબૂત બનાવે છે. આવી કવા યતો દળો વચ્ચે સંયુક્તતામાં વધારો કરે છે, ચોક્કસ યુદ્ધ કૌશલ્યને સુધારે છે અને ખાતરી કરે છે કે ભારતના ચુનંદા દળો ઉચ્ચ હિમાલયથી ઊંડા સમુદ્ર સુધી વિવિધ ભૂપ્રદેશોમાં મિશન માટે તૈયાર રહે છે.

  1. લદ્દાખ: સિયાચીનમાં આર્મી કેમ્પ પાસે હિમસ્ખલન; ત્રણ સૈનિકો શહીદ, એક ઘાયલ
  2. કુલ્લુમાં ભારે ભૂસ્ખલન: એક વ્યક્તિનું મોત, 4 લાપતા-3 ઘાયલ

For All Latest Updates

TAGGED:

SIKKIM LANDSLIDELANDSLIDE IN WEST SIKKIMWEST SIKKIM UPPER RIMBILANDSLIDE IN SIKKIM UPPER RIMBILANDSLIDE IN SIKKIM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.