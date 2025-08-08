Essay Contest 2025

શશિ થરૂરનો રાહુલને મળ્યો સપોર્ટ: 'ગંભીર પ્રશ્ન છે, ચૂંટણી પંચ પર દરેક પગલા પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે' - SHASHI THAROOR

શશિ થરૂરે ટ્વિટર પર કોંગ્રેસની એક પોસ્ટ શેર કરતા કહ્યું કે, 'આ ગંભીર પ્રશ્ન છે જેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.'

Published : August 8, 2025 at 2:37 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 4:23 PM IST

નવી દિલ્હી: રાહુલ ગાંધીના સમર્થકો દ્વારા ચૂંટણીમાં ગોટાળાના આરોપોનો ઉલ્લેખ કરતા, કોંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે શુક્રવારે કહ્યું કે આ ગંભીર પ્રશ્ન છે પરંતુ તમામ વિચારધારાઓના હિતમાં નામાંકનમાંથી તેનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ અને ચૂંટણી પંચને સ્વતઃ પગલાં લેવા વિનંતી કરી.

X પરની એક પોસ્ટમાં, તિરુવનંતપુરમના મિનિસે કહ્યું કે ભારતની લોકશાહી એટલી મૂલ્યવાન છે કે તેને બંધારણના તત્વો, લોકશાહી સહિત, તેના માળખાને અસ્થિર કરીને નાશ કરી શકાય નહીં.

રાહુલ ગાંધી સમર્થકોના સંમેલનમાં કોંગ્રેસની પોસ્ટને ટેગ કરીને, જેમાં વિપક્ષી નેતાઓ પર "યુદ્ધભૂમિના સ્તરે ગુનાહિત છેતરપિંડી"નો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, થરૂરે કહ્યું કે આ ગંભીર પ્રશ્નો છે પરંતુ તમામ વિચારધારાઓ અને તમામ વિચારધારાઓના હિતમાં નામાંકનમાંથી તેનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ.

થરૂરે તેમની પોસ્ટમાં કહ્યું, "આપણી લોકશાહી એટલી કિંમતી છે કે તેને અક્ષમતા, વિવિધતા અથવા તેનાથી પણ ખરાબ, દલિત ગુનેગારો દ્વારા નુકસાન પહોંચાડી શકાય નહીં."

ગાંધીજીના સિદ્ધાંતો પર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરતી થરૂરની ટિપ્પણીઓ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેઓ તાજેતરમાં ઓપરેશન સિંદૂર સહિત પાર્ટીના કેટલાક સિદ્ધાંતો પરના વલણ સાથે વિરોધાભાસી રહ્યા છે.

આ સમાનતા સૌપ્રથમ ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે સરકારે 22 એપ્રિલના રોજ સરકારના પહેલા હુમલા પછી ભારતના શૂન્ય-સહિષ્ણુતાના વલણને વ્યક્ત કરવા માટે થરૂરને અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાં એક પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરવા માટે પસંદ કર્યા.

ગુરુવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા, રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચની રેલીમાં મોટા પાયે ગુનાહિત છેતરપિંડીનો દાવો કર્યો. તેમણે કર્ણાટકમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રનું વિશ્લેષણ કર્યું અને કહ્યું કે બંધારણ ગુનાની વિરુદ્ધ છે.

દેશભરમાં અનેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રો મત ચોરી મોડેલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવાનો દાવો કરતા, ગાંધીએ એમ પણ કહ્યું કે ફરિયાદીઓને પણ સામેલ કરવાની જરૂર છે કારણ કે "જે લોકશાહીને આપણે ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ તે હવે અભિવ્યક્તિના કોઈપણ સ્વરૂપમાં નથી."

ગાંધીએ કહ્યું કે તેમની પાર્ટીએ સંશોધન દ્વારા જે ટીકા કરી હતી તે કર્યું છે અને ચૂંટણી પંચ પર દેશભરમાં આવા પુરાવાઓનો નાશ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

