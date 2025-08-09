નાગપુર: રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદ ચંદ્ર પવાર) ના પ્રમુખ શરદ પવારે નાગપુરમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. NCP (શરદ પવાર) ના પ્રમુખે કહ્યું કે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બે લોકો તેમને દિલ્હીમાં મળ્યા હતા અને 160 બેઠકો જીતવાની ખાતરી આપી હતી.
પવારે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ પર કોઈ શંકા ન હોવાથી, અમે તેને અવગણ્યું. શરદ પવારે કહ્યું કે તે બંને લોકો રાહુલ ગાંધીને પણ મળ્યા હતા. અમે બંનેએ જનતા પાસે જઈને મળેલા મતોનો સ્વીકાર કરવાનું નક્કી કર્યું અને તે લોકોને અવગણવાનું નક્કી કર્યું."
શરદ પવારે કહ્યું કે તેમને યાદ છે કેm વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા કેટલાક લોકો દિલ્હીમાં મને મળવા આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે જે લોકો તેમને મળવા આવ્યા હતા તેમના નામ અને સરનામા નથી.
શરદ પવારના મતે, તે બે લોકોએ તેમને મહારાષ્ટ્રની 288 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 160 બેઠકો જીતવાની ખાતરી આપી હતી. શરદ પવારે કહ્યું કે તે સાંભળીને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. પવારે કહ્યું, "આ પછી મેં તે લોકો અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું... તેઓ જે કંઈ કહેવા માંગતા હતા, મેં રાહુલ ગાંધીની સામે કહ્યું. પછી પછી નક્કી થયું કે આપણે આ કામ ન કરવું જોઈએ. આ અમારો રસ્તો નથી. અમે જનતા પાસે જઈશું, જનતા જે પણ નિર્ણય લેશે, અમે તેને સ્વીકારીશું.
ચૂંટણી પંચે 'મત ચોરી' પર રાહુલ ગાંધીની રજૂઆતની તપાસ કરવી જોઈએ: શરદ પવાર
NCP (શરદ ચંદ્ર પવાર) પ્રમુખ શરદ પવારે શનિવારે કહ્યું હતું કે 'મત ચોરી' પર કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની રજૂઆત સારી રીતે સંશોધન કરાયેલ અને દસ્તાવેજો પર આધારિત હતી અને આ બાબતની તપાસ કરવાનું ચૂંટણી પંચ (ECI)નું કામ છે.
પવારે અહીં એક પત્રકાર પરિષદમાં સ્વીકાર્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણી પહેલાં વિપક્ષ મહા વિકાસ આઘાડીએ વધુ સાવચેત રહેવું જોઈતું હતું. તેમણે કહ્યું, "આપણે આ પહેલા નોંધવું જોઈતું હતું અને સાવચેત રહેવું જોઈતું હતું."
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને 'સંસ્થાકીય ચોરી' ગણાવી છે અને દાવો કર્યો છે કે ચૂંટણી પંચ આ કામ કરવા માટે ભાજપ સાથે ખુલ્લેઆમ સાંઠગાંઠ કરી રહ્યું છે. ગરીબોના મતદાન અધિકાર છીનવી લેવાના ઉદ્દેશ્યથી ચોરી.
પવારે કહ્યું કે ગાંધીએ વિગતવાર પુરાવા સાથે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. પવારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું કે રાહુલ ગાંધી દ્વારા આયોજિત રાત્રિભોજનમાં શિવસેના (ઉભાથા) પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરેની બેઠક વ્યવસ્થા બિનજરૂરી વિવાદ બની ગઈ છે.
તેમણે કહ્યું, એક પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હતું. જ્યારે આપણે સ્ક્રીન પર ફિલ્મ જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આગળ નહીં, પરંતુ પાછળ બેસીએ છીએ. ફારુક અબ્દુલ્લા અને હું પાછળ બેઠા હતા. તેવી જ રીતે, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા પણ પ્રેઝન્ટેશનને યોગ્ય રીતે જોવા માટે પાછળ બેઠા હતા.
તેમણે કહ્યું કે 9 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પર વિપક્ષે હજુ સુધી પોતાનો વલણ નક્કી કર્યું નથી. પવારે તેમના ભત્રીજા અજિત પવારની આગેવાની હેઠળના શાસક રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) સાથે તેમના જૂથના હાથ મિલાવાની અટકળોને પણ ફગાવી દીધી. તેમણે કહ્યું, અમે ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હાથ મિલાવીશું નહીં. (ભાજપ) ની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધન સાથે હાથ મિલાવીશું નહીં.
