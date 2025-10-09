ETV Bharat / bharat

જાતીય શિક્ષણ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનું સ્પષ્ટ વલણ: જાતીય શિક્ષણ નાની ઉંમરથી આપવું જોઈએ, 9મા ધોરણથી નહીં

બેન્ચે કહ્યું કે કિશોરોને તરુણાવસ્થા સાથે આવતા હોર્મોનલ ફેરફારોથી વાકેફ કરવા માટે જાતીય શિક્ષણ અભ્યાસક્રમનો ભાગ હોવો જોઈએ.

જાતીય શિક્ષણ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્પષ્ટ વલણ
જાતીય શિક્ષણ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્પષ્ટ વલણ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે બાળકોને નવમા ધોરણથી નહીં પણ નાની ઉંમરથી જ જાતીય શિક્ષણ આપવું જોઈએ. ન્યાયાધીશ સંજય કુમાર અને આલોક આરાધેની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે યુવા કિશોરોને તરુણાવસ્થા સાથે આવતા હોર્મોનલ ફેરફારોથી વાકેફ કરવા માટે ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ અભ્યાસક્રમનો ભાગ હોવો જોઈએ.

બેન્ચે કહ્યું, "અમારું માનવું છે કે બાળકોને નાનપણથી જ જાતીય શિક્ષણ આપવું જોઈએ, ધોરણ 9 થી નહીં. સંબંધિત અધિકારીઓએ તેમના વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સુધારાત્મક પગલાં લેવા જોઈએ જેથી બાળકો તરુણાવસ્થા પછી થતા ફેરફારો અને લેવાની સાવચેતીઓથી વાકેફ થાય."

ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 376 (બળાત્કાર) અને 506 (ગુનાહિત ધાકધમકી) અને જાતીય ગુનાઓથી બાળકોના રક્ષણ (POCSO) અધિનિયમની કલમ 6 (વધુ ગંભીર જાતીય હુમલો) હેઠળ ગુનાઓના આરોપી 15 વર્ષના છોકરાને જામીન આપતી વખતે સર્વોચ્ચ અદાલતે આ અવલોકનો કર્યા.

સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ તેને સગીર ગણીને, જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવનારી શરતોને આધીન જામીન પર મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

ધ્યાનમાં રાખો કે જાતીય શિક્ષણ હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. જોકે, તે એક એવો વિષય છે જે લાંબા સમયથી સમાજમાં વિવાદાસ્પદ રહ્યો છે. વધુમાં, તેની અવગણના પણ કરવામાં આવી છે.

બાળકો અને યુવાનોના શારીરિક, માનસિક અને ભાવનાત્મક વિકાસ માટે જાતીય શિક્ષણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ શિક્ષણ બાળકોને તેમના શરીર અને સંબંધો પ્રત્યે જાગૃત કરે છે, પરંતુ તેમને સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ જીવન જીવવામાં પણ મદદ કરે છે. નિષ્ણાતો પાસેથી જાણો કે જાતીય શિક્ષણ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને તે બાળકોને ક્યારે આપવું જોઈએ?

જ્યારે કોઈ સગીરનું જાતીય શોષણ થાય છે ત્યારે POCSO એક્ટ લાગુ પડે છે. આ ઘટનામાં તાત્કાલિક FIR નોંધવામાં આવે છે. વધુમાં, વિગતવાર પૂછપરછ વિના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવે છે.

આ કાયદા હેઠળ જામીન મેળવવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જો આરોપ ખોટો હોય, તો આરોપીની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા બરબાદ થાય છે. તેમની માનસિક સ્થિતિ અને પારિવારિક જીવન પર ઊંડી અસર પડે છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળ્યું છે કે આવા કિસ્સાઓ કૌટુંબિક ઝઘડા અને પ્રેમ સંબંધોમાં મતભેદોને કારણે ઉદ્ભવે છે. POCSO એક્ટનો ઉપયોગ મિલકતના વિવાદોમાં બદલો લેવાના સ્વરૂપ તરીકે પણ થાય છે. આ કાનૂની ગરિમાને અસર કરે છે અને ન્યાય વ્યવસ્થાની વિશ્વસનીયતા ઘટાડે છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે POCSO એક્ટ (જાતીય ગુનાઓથી બાળકોનું રક્ષણ અધિનિયમ) હિન્દીમાં જાતીય ગુનાઓથી બાળકોનું રક્ષણ અધિનિયમ તરીકે ઓળખાય છે. આ કાયદો 2012માં સગીર છોકરાઓ અને છોકરીઓના રક્ષણ માટે ઘડવામાં આવ્યો હતો. POCSO એક્ટમાં ગુનેગારો માટે કડક સજાની જોગવાઈ છે. ગુનેગારોને ભાગ્યે જ જામીન મળે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુપ્રીમ કોર્ટે 'ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદા'વાળી રાજ્ય સરકારોને નોટિસ ફટકારી, જાણો શું છે મામલો
  2. સહાયક પ્રોફેસરોના માત્ર 30,000 રૂપિયા પગાર મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી, પગાર સુધારવાનો આપ્યો આદેશ

For All Latest Updates

TAGGED:

SEX EDUCATION AT YOUNGER AGESUPREME COURTPOCSOSEX EDUCATIONSC SEX EDUCATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.