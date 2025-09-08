'રાજકારણી છો તો તમારામાં સહનશક્તિ હોવી જોઈએ': તેલંગાણા ભાજપની સીએમ સામેની અરજી SCએ ફગાવી
સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા ભાજપ દ્વારા રેવંત રેડ્ડી વિરુદ્ધ તેમના ભાષણ પર દાખલ કરાયેલ માનહાનિનો દાવો રદ કરવાના હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી ફગાવી દીધી.
September 8, 2025
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે તે કોર્ટને રાજકીય લડાઇઓનું પ્લેટફોર્મ બનવા દેશે નહીં અને રાજકારણી પાસે તેના વિરોધીઓની ટીકા સહન કરવા માટે કડક દેખાવ હોવો જોઈએ. તેણે તેલંગાણા હાઇકોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશ સામે ભાજપના તેલંગાણાની અરજીને પણ ફગાવી દીધી.
હાઇકોર્ટે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી વિરુદ્ધ તેમના ભાષણના સંદર્ભમાં માનહાનિનો દાવો ફગાવી દીધો હતો. આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈની આગેવાની હેઠળની અને ન્યાયાધીશ કે. વિનોદ ચંદ્રન અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો.
શરૂઆતમાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશે અરજદાર વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ રણજીત કુમારને સ્પષ્ટ કર્યું કે બેન્ચ અરજી પર વિચાર કરવા માટે તૈયાર નથી. જોકે, કુમારે બેન્ચને આ મામલે તેમની દલીલો સાંભળવા વિનંતી કરી. મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું કે તેમણે ભૂતકાળમાં ઘણી વખત કહ્યું છે કે અદાલતોને રાજકીય લડાઈઓનું પ્લેટફોર્મ બનવા દેવામાં આવશે નહીં.
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ એ.એમ. સિંઘવીએ કહ્યું કે જો તે બદનક્ષી હોય તો કોઈ રાજકીય ચર્ચા થશે નહીં. "જો તમે રાજકારણી છો, તો તમારે આ બધું સહન કરવા માટે મજબૂત હોવું જોઈએ...", મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું. આ મામલે ટૂંકી સુનાવણી પછી સર્વોચ્ચ અદાલતે ભાજપના તેલંગાણા એકમ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને ફગાવી દીધી.
1 ઓગસ્ટના રોજ, તેલંગાણા હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ કે. લક્ષ્મણે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી સામેના માનહાનિના કેસને ફગાવી દીધો. આ મામલો ભાજપના તેલંગાણા મહાસચિવ કાસમ વેંકટેશ્વરલુ દ્વારા 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર રેલી દરમિયાન રેડ્ડી દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ અંગે દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો.
મે 2024માં દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ મહિનાની શરૂઆતમાં ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડેમ જિલ્લામાં યોજાયેલી એક ચૂંટણી સભા દરમિયાન, રેવંત રેડ્ડીએ ભાજપ વિરુદ્ધ "ખોટા અને અપમાનજનક" નિવેદનો આપ્યા હતા.
તેલંગાણા ભાજપ, જેનું પ્રતિનિધિત્વ તેના મહાસચિવ કરી રહ્યા હતા, તેમણે મે 2024માં મુખ્યમંત્રી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે તેમણે ગયા વર્ષે 4 મે ના રોજ પાર્ટી વિરુદ્ધ 'અપમાનજનક' અને 'ભડકાઉ' ભાષણ આપ્યું હતું. ફરિયાદીએ દાવો કર્યો હતો કે કથિત અપમાનજનક ભાષણથી રાજકીય પક્ષ તરીકે ભાજપની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું છે.
ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે રેડ્ડીએ તેલંગાણા કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે મળીને એક ખોટી અને શંકાસ્પદ રાજકીય વાર્તા રચી હતી કે જો ભાજપ સત્તામાં આવશે તો તે અનામત નાબૂદ કરશે.
ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં, એક ટ્રાયલ કોર્ટે કહ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી વિરુદ્ધ તત્કાલીન ભારતીય દંડ સંહિતા અને જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 125 હેઠળ કથિત માનહાનિના ગુનાઓ માટે પ્રથમદર્શી કેસ બનાવવામાં આવ્યો હતો. કાયદાની કલમ 125 ચૂંટણીના સંદર્ભમાં વિવિધ વર્ગો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે સંબંધિત છે.
રેડ્ડીએ ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશ સામે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે ફરિયાદમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપો તેમની સામે પ્રથમદર્શી કેસ નથી.
