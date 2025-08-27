નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે આવા લગ્નની તરફેણમાં કોઈપણ ધારણા, જ્યાં કોઈ પુરુષ અને સ્ત્રી લાંબા સમયથી સતત સહવાસમાં હોય, અને આવી ધારણા, જે પ્રકૃતિમાં રદિયો આપી શકાય તેવી હોય, તેને ફક્ત તે પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા નિર્વિવાદ પુરાવા દ્વારા જ નકારી શકાય છે જેણે આવા સંબંધ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે.
ન્યાયાધીશ સંજય કરોલ અને ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાની બેન્ચે 25 ઓગસ્ટના રોજ આ ચુકાદો આપ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે આ પ્રશ્ન પર વિચાર કર્યો કે શું મૃતક દાસાબોવી ઉર્ફે દાસાપ્પા અને વાદીની માતા વચ્ચેના સંબંધને ઔપચારિક દસ્તાવેજી પુરાવાના અભાવે માન્ય વૈવાહિક સંબંધ ગણી શકાય.
આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે, સુપ્રીમ કોર્ટે બદ્રી પ્રસાદ વિરુદ્ધ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર કોન્સોલિડેશન એન્ડ અધર્સ (1978) કેસમાં આપેલા આદેશનો ઉલ્લેખ કર્યો. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું કે “...જ્યાં ભાગીદારો લાંબા સમય સુધી પતિ અને પત્ની તરીકે સાથે રહ્યા હોય ત્યાં લગ્નની તરફેણમાં એક મજબૂત ધારણા બનાવવામાં આવે છે.
જોકે આ ધારણા રદિયો આપી શકાય છે, છતાં ભારે જવાબદારી તે વ્યક્તિ પર રહે છે જે સંબંધને તેના કાયદેસર મૂળથી વંચિત રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે. કાયદો કાયદેસરતાનો દાવો કરે છે અને અનૈતિકતાને નાપસંદ કરે છે...” સુપ્રીમ કોર્ટે એન્ડ્રેહેનેડિગે ડિનોહામી અને ઓર્સ વિરુદ્ધ વિજેથુંગે લિયાનાપટાબેન્ડીગે બાલાહામી અને ઓર્સ (1927) માં પ્રિવી કાઉન્સિલના અવલોકનોનો ઉલ્લેખ કર્યો.
પ્રિવી કાઉન્સિલે ઠરાવ્યું કે “...જ્યાં એ સાબિત થાય કે એક પુરુષ અને સ્ત્રી પતિ અને પત્ની તરીકે સાથે રહેતા હતા, ત્યાં કાયદો એવું માની લેશે, જ્યાં સુધી વિપરીત સ્પષ્ટ રીતે સાબિત ન થાય કે તેઓ માન્ય લગ્નના પરિણામે સાથે રહેતા હતા અને ઉપપત્નીની સ્થિતિમાં નહીં.”
સુપ્રીમ કોર્ટે મોહબ્બત અલી ખાન (વાદી) વિરુદ્ધ મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ ખાન અને અન્ય (પ્રતિવાદીઓ) (1929) કેસમાં પ્રિવી કાઉન્સિલ દ્વારા કરવામાં આવેલા અવલોકનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
પ્રિવી કાઉન્સિલે કહ્યું, “...જ્યારે કોઈ પુરુષ અને સ્ત્રી ઘણા વર્ષો સુધી સતત સાથે રહેતા હોય ત્યારે કાયદો લગ્નની તરફેણમાં અને ઉપપત્નીત્વની વિરુદ્ધ એક ધારણા બનાવે છે...”
આ અવલોકનોની પૃષ્ઠભૂમિમાં, સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું: “ઉપરોક્ત સત્તાવાળાઓ સૂચવે છે કે કાનૂની સ્થિતિ લગ્નની તરફેણમાં એક ધારણા બનાવે છે જ્યાં એક પુરુષ અને સ્ત્રી લાંબા સમય સુધી અને સતત સહવાસમાં રહ્યા હોય. આવી ધારણા, પ્રકૃતિમાં ખંડનયોગ્ય હોવા છતાં, ફક્ત નિર્વિવાદ પુરાવા દ્વારા જ રદિયો આપી શકાય છે.”
સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે કોઈપણ સંજોગો જે આ ધારણાને નબળી પાડે છે તેને અદાલત દ્વારા અવગણવી જોઈએ નહીં. તેણે કહ્યું કે સહવાસ પર પ્રશ્ન ઉઠાવનારા અને કાનૂની પવિત્રતાથી સંબંધને વંચિત રાખવા માંગતા પક્ષ પર ભારે છે.
સર્વોચ્ચ અદાલતે ઠરાવ્યું કે વાદીઓ તેમની માતા ભીમક્કા ઉર્ફે સત્યક્કા અને મૃતક દાસાબોવી વચ્ચે માન્ય વૈવાહિક સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. ભદ્રાવતી તાલુકાના અંતરગંગે ગામના રહેવાસી ૭૫ વર્ષીય હનુમંતપ્પાની મૌખિક જુબાનીના આધારે બેન્ચ આ નિષ્કર્ષ પર આવી હતી.
બેન્ચે કહ્યું, “પી.ડબલ્યુ.૨ (હનુમંતપ્પા) ના પુરાવા દર્શાવે છે કે મૃતક દાસાબોવી નિયમિતપણે વાદીની માતા અને વાદી નં. 1 અને 2 ને અંતરગંગે ગામમાં મળવા જતો હતો. તેથી, વાજબી રીતે અનુમાન કરી શકાય છે કે મૃતક દાસાબોવીએ પ્રતિવાદી નં. 1 સાથે લગ્ન કર્યા પછી પણ વાદીની માતા સાથે સંબંધ જાળવી રાખ્યો હતો. આના પરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે મૃતક દાસાબોવી અને વાદીની માતા પતિ-પત્ની તરીકે રહેતા હતા.”
બેન્ચે કહ્યું કે આટલો લાંબો સહવાસ, અને હનુમંતપ્પાની જુબાની, માન્ય લગ્નની તરફેણમાં મજબૂત ધારણાને આકર્ષે છે. જોકે આ અનુમાન રદિયો આપી શકાય તેવું છે, સંબંધની માન્યતા સાબિત કરવાનો ભાર પ્રતિવાદી નં. 1 છે.
"હાલના કેસમાં, પ્રતિવાદી નં. 1, ફક્ત ઇનકાર સિવાય, મૃતક દાસાબોવી અને વાદીની માતા વચ્ચેના માન્ય લગ્નની ધારણાને રદિયો આપવા માટે કોઈ સામગ્રી, મૌખિક કે દસ્તાવેજી પુરાવા સાબિત કરી શક્યા નથી," બેન્ચે જણાવ્યું.
બેન્ચે કહ્યું કે તે એક સ્થાયી સિદ્ધાંત છે કે હકીકત સાબિત કરવાનો બોજ તે પક્ષ પર રહે છે જે હકીકતો રજૂ કરે છે, અને હાલના કેસમાં વાદીએ સકારાત્મક દલીલ કરી છે કે મૃતક દાસાબોવીનો તેની માતા સાથે માન્ય વૈવાહિક સંબંધ હતો.
"આ કોર્ટનો મત છે કે વાદીઓએ તેમના પર લાદવામાં આવેલા પુરાવાના બોજને છોડી દીધો છે. તેઓએ પૂરતા પ્રમાણમાં સાબિત કર્યું છે કે મૃતક દાસાબોવી તેની માતા ભીમક્કા ઉર્ફે સત્યક્કા સાથે પતિ અને પત્ની તરીકે રહેતા હતા," સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું.
કર્ણાટક હાઈકોર્ટના 28 ઓક્ટોબર, 2010ના નિર્ણય સામે ચૌદમ્માના (મૃતક) કાનૂની પ્રતિનિધિઓની અપીલ સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી.
હાઈકોર્ટે વાદીઓની તરફેણમાં ભાગલાનો દાવો કર્યો હતો, જેમણે દાવો કર્યો હતો કે તેમના જન્મ પછી, તેમના પિતા બીજી સ્ત્રી, ચૌદમ્મા સાથે પ્રેમમાં પડી ગયા હતા.
વાદીઓએ દલીલ કરી હતી કે તેમને અને તેમની માતાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના પિતા નિયમિતપણે તેમની મુલાકાત લેતા રહ્યા અને તેમની સાથે સંબંધો જાળવી રાખ્યા. વાદીઓએ હનુમાનથપ્પાની જુબાની પર આધાર રાખ્યો હતો, જેમણે 2005 માં પોતાના પુરાવામાં મૃતક દાસબોવવી અને વાદીઓની માતા વચ્ચેના સંબંધ વિશે વ્યક્તિગત જાણકારી હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી.
બેન્ચે કહ્યું કે હનુમાનથપ્પાની જુબાની કેસ સાથે સુસંગત નથી અથવા તેને પછીના વિચાર (પોસ્ટ લિટમ મોટમ) તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી, અને એવું લાગે છે કે વાર્તા લાંબા સમયથી ચાલતી ગામની ઓળખાણ પર આધારિત છે અને કુદરતી સાતત્ય દર્શાવે છે.
"આમ, સમગ્ર સંજોગોમાં, અને ખાસ કરીને સમકાલીન દસ્તાવેજી પુરાવાઓની ગેરહાજરીમાં, PW2 ના પુરાવા મૃતક દાસાબોવી અને વાદીની માતા વચ્ચેના સંબંધની પ્રકૃતિ સ્થાપિત કરવામાં પુરાવાત્મક મૂલ્ય ધરાવે છે.
"તેમનો પુરાવો પુરાવા કાયદાની કલમ 50 સાથે સુસંગત છે અને વાદી અને પ્રતિવાદી બંને સાથેના તેમના વ્યક્તિગત જ્ઞાન અને લાંબા ગાળાના પરિચય પર આધારિત છે," બેન્ચે કહ્યું.
ચૌદમ્માએ પોતાનો કેસ સાબિત કરવા માટે મહેસૂલ રેકોર્ડ પર આધાર રાખ્યો હતો. "કોઈ ચોક્કસ ખંડનના અભાવે, પ્રતિવાદીઓ મહેસૂલ રેકોર્ડ પર આધાર રાખી રહ્યા છે. જો કે, મહેસૂલ રેકોર્ડ પર તેમનો આધાર નિરર્થક છે, કારણ કે આવા રેકોર્ડ ફક્ત અનુમાનિત મૂલ્ય ધરાવે છે અને તેમને અધિકાર આપતા નથી," સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું.
"પ્રતિવાદી નંબર 1 (ચૌદમ્મા), જોકે ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટમાં શારીરિક રીતે હાજર હતો, તેણે વાદીના દાવાઓને રદિયો આપવા માટે સાક્ષી બોક્સમાં હાજર રહેવાનું ટાળ્યું છે - દાવાઓ જે વિવાદના મૂળ પર પ્રહાર કરે છે.
"તેમની કથિત અપંગતાને સમર્થન આપવા માટે નક્કર તબીબી પુરાવાના અભાવે, સાક્ષી પેટીમાંથી તેમની ગેરહાજરી તેમના પરના પુરાવાના બોજને ઇરાદાપૂર્વક ટાળવા સમાન છે," બેન્ચે કહ્યું.
બેન્ચે કહ્યું કે વર્તમાન વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં, પુરાવા કાયદાની કલમ 114(g) હેઠળ પ્રતિકૂળ નિષ્કર્ષ અનિવાર્ય છે, અને તે અવગણી શકે નહીં કે પ્રતિવાદી નંબર 1, જે વિવાદના કેન્દ્રમાં છે, તેણે માત્ર સાક્ષી પેટી ટાળી નથી, પરંતુ શારીરિક અપંગતાનો દાવો કરનારાઓ માટે ઉપલબ્ધ કાનૂની ઉપાયને પણ ઇરાદાપૂર્વક અવગણ્યો છે.
