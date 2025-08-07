Essay Contest 2025

અમેરિકાના ટેરિફ વોર વચ્ચે વ્લાદિમીર પુતિન ભારતના પ્રવાસે આવશે, અજીત ડોભાલે કરી પુષ્ટી - VLADIMIR PUTIN VISIT INDIA

ડોભાલે કહ્યું છે કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાતની તારીખો પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન (AP)
Published : August 7, 2025 at 9:29 PM IST

મોસ્કો: ઇન્ટરફેક્સ ન્યૂઝ એજન્સીના એક અહેવાલમાં ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આ વર્ષના અંત સુધીમાં ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે. NSA અજિત ડોભાલે પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

દરમિયાન, NSA અજિત ડોભાલે કહ્યું, "... રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારત મુલાકાત વિશે જાણીને અમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત અને ખુશ છીએ. મને લાગે છે કે હવે તારીખો લગભગ નક્કી થઈ ગઈ છે..." તમે સાચું કહ્યું છે કે અમારી વચ્ચે ખૂબ જ ખાસ, લાંબા ગાળાના સંબંધો છે અને અમે અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને ખૂબ મહત્વ આપીએ છીએ." તેમણે કહ્યું કે, અમારી વચ્ચે ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકો થઈ છે અને આ ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકોએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારત મુલાકાત વિશે જાણીને અમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત અને ખુશ છીએ.

અગાઉ, NSA અજિત ડોભાલે કહ્યું હતું કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાતની તારીખો પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. NSAએ તેમની બેઠકોમાં કોઈ ચોક્કસ તારીખ કે સમય સૂચવ્યો નથી. તે જ સમયે, સૂત્રો કહે છે કે ઓગસ્ટનો અંત કહેવાતો સમય ખોટો છે.

રશિયા મુલાકાત પર ડોભાલ
તમને જણાવી દઈએ કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર રશિયાની મુલાકાતે છે, કારણ કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદવા માટે નવી દિલ્હી પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. જુલાઈની શરૂઆતમાં, ઇકોનોમિક્સ ટાઈમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે પુતિનની ભારત મુલાકાત પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. તે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારત આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી વાર્ષિક ભારત-રશિયા દ્વિપક્ષીય શિખર સંમેલન દરમિયાન પુતિનનું આયોજન કરી શકે છે.

2021 પછી રશિયન રાષ્ટ્રપતિની ભારતની પહેલી મુલાકાત
ડિસેમ્બર 2021 પછી રશિયન રાષ્ટ્રપતિની આ પહેલી ભારત મુલાકાત હશે. અહેવાલો અનુસાર, ચીનમાં SCO સમિટ દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી અને પુતિન વચ્ચે મુલાકાત થવાની પણ શક્યતા છે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ પુષ્ટિ મળી નથી.

ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા મોદી-પુતિન વાતચીત
તમને જણાવી દઈએ કે બંને નેતાઓએ છેલ્લે ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા વાત કરી હતી, જ્યાં રશિયન નેતાએ ભારતના આતંકવાદ વિરોધી પગલાંને ટેકો આપ્યો હતો. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, S-400 મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને ભારત-રશિયા બ્રહ્મોસ સંયુક્ત સાહસ જેવા રશિયન સાધનોએ પાકિસ્તાની લશ્કરી સાધનોનો નાશ કર્યો હતો.

એવું માનવામાં આવે છે કે ભારત-રશિયા સમિટમાં ખાદ્ય સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ મુખ્ય રીતે ઉઠાવી શકાય છે. પુતિને તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે, રશિયાએ પીએમ મોદીની વિનંતી પર ભારતમાં ખાતરની નિકાસમાં વધારો કર્યો છે. દરમિયાન, સંબંધિત ઘટનાક્રમમાં, પુતિન અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આગામી દિવસોમાં મળશે, જે 2021 થી બંને દેશોના નેતાઓ વચ્ચે પ્રથમ શિખર સંમેલન હશે.

તમને જણાવી દઈએ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારત પર લાદવામાં આવેલ 25 ટકા ટેરિફ વધારીને 50 ટકા કર્યો હતો. તેમણે ભારત દ્વારા રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું ભર્યું હતું.

