ટ્રમ્પના ટેરિફ લગાવવા વચ્ચે RSS પ્રમુખ ભાગવતે કહ્યું- આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સ્વેચ્છાએ થવો જોઈએ - RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

RSS વડા ભાગવતે કહ્યું, આત્મનિર્ભરતા એ દરેક વસ્તુની ચાવી છે. આપણો દેશ આત્મનિર્ભર હોવો જોઈએ. આ માટે સ્વદેશી ઉત્પાદનોના ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપો.

RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત
RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 9:14 PM IST

નવી દિલ્હી: RSS વડા મોહન ભાગવતે આત્મનિર્ભરતાની હિમાયત કરી અને કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર દબાણ હેઠળ નહીં, સ્વેચ્છાએ થવો જોઈએ.

ભાગવતે બુધવારે RSSના શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે અહીં એક વ્યાખ્યાન શ્રેણીને સંબોધતા આ વાત કહી. તેમણે કહ્યું, "આત્મનિર્ભરતા એ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે અને તેમણે સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો."

RSS વડાએ કહ્યું, "આત્મનિર્ભર બનવાનો અર્થ આયાત બંધ કરવાનો નથી. તેમણે કહ્યું કે, દુનિયા આગળ વધે છે કારણ કે તે એકબીજા પર નિર્ભર છે. આને કારણે, આયાત-નિકાસ ચાલુ રહેશે. જોકે, આમાં કોઈ દબાણ ન હોવું જોઈએ."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, સ્વદેશીનો અર્થ એ નથી કે તે વસ્તુઓની આયાત ન કરવી જે દેશમાં પહેલાથી જ હાજર છે અથવા જે સરળતાથી બનાવી શકાય છે.

ભાગવતે કહ્યું, "બહારથી (વિદેશી) માલ આયાત કરવાથી, સ્થાનિક વિક્રેતાઓને નુકસાન થાય છે."

નોંધનીય છે કે ભાગવતની ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે રશિયન તેલ ખરીદવા માટે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલ 50 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ અમલમાં આવ્યો છે.

સંઘના વડાએ કહ્યું, "ભારતમાં જે કંઈ બને છે, તેને બહારથી આયાત કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેના બદલે, જે કંઈ જીવન માટે જરૂરી છે અને દેશમાં બનતું નથી, તે અમે બહારથી આયાત કરીશું."

તેમણે કહ્યું, "દેશની નીતિ સ્વેચ્છાએ બનાવવી જોઈએ, તે કોઈના દબાણમાં ન આવવી જોઈએ. આ સ્વદેશી છે."

સંઘ કોઈ સંગઠનને નિયંત્રિત કરતું નથી

આરએસએસ વડા ભાગવતે કહ્યું, "સંઘ સ્વયંસેવકો અથવા તેની સાથે સંકળાયેલા સંગઠનોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે નિયંત્રિત કરતું નથી. પ્રેમ એ સંઘ અને તેના કાર્યનો આધાર છે." તેમણે કહ્યું, "સ્વયંસેવકોને કોઈ પ્રોત્સાહન મળતું નથી, બલ્કે તેઓ નિરાશ થાય છે."

ભાગવતે કહ્યું, "સ્વયંસેવકો ત્યાં સુધી અટકશે નહીં જ્યાં સુધી તેઓ સમગ્ર હિન્દુ સમુદાયને એકસાથે લાવવાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત ન કરે. વિવિધતા એકતાનો સ્ત્રોત છે, હિન્દુ રાષ્ટ્રનો અર્થ કોઈને બાકાત રાખવાનો નથી."

ભાગવતે કહ્યું, "વિશ્વ શાંતિ માટે, હિન્દુ સમુદાયને ધર્મ દ્વારા એક થવાની જરૂર છે, ઉપદેશ કે ધર્માંતરણ દ્વારા નહીં. હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ વિચારધારા સત્ય અને પ્રામાણિકતા પર આધારિત છે."

દેશે વિશ્વને ધર્મ વિશે શીખવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ
તેમણે કહ્યું, ભારત સંબંધો માટે આદરનું ઉદાહરણ છે, દેશે વિશ્વને ધર્મ વિશે શીખવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. ભારત એક પ્રાચીન દેશ છે, તેના નાગરિકોએ એવું જીવન જીવવું જોઈએ કે અન્ય દેશોના લોકો તેમની પાસે જીવનનું જ્ઞાન મેળવવા માટે આવે." આરએસએસ વડાએ કહ્યું, "ભારત સંબંધો માટે આદરનું ઉદાહરણ છે, દેશે વિશ્વને ધર્મ વિશે શીખવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. દુનિયાને ધર્મ પ્રત્યેના વલણમાં 180 ડિગ્રી પરિવર્તનની જરૂર છે, ધર્મનો અર્થ ધાર્મિક વિધિઓ નથી; તેનો અર્થ સંતુલન અને વિવિધતાને સ્વીકારવાનો છે."

