ઈ-વેસ્ટમાંથી નીકળશે ખજાનો ! સરકાર રૂ.1,500 કરોડની નવી યોજના લાવી, 70 હજાર નોકરીની તક - E WASTE

કેન્દ્ર સરકારે ભારતમાં મહત્વપૂર્ણ ખનિજ રિસાયક્લિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 1,500 કરોડ રૂપિયાની પ્રોત્સાહન યોજનાને મંજૂરી આપી છે, સંતુ દાસનો અહેવાલ...

નવી દિલ્હી : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે 1,500 કરોડ રૂપિયાની પ્રોત્સાહન યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં ગૌણ સ્ત્રોતોમાંથી મહત્વપૂર્ણ ખનિજોને અલગ કરવા અને ઉત્પાદન કરવા માટે રિસાયક્લિંગ ક્ષમતા વિકસાવવાનો છે. આ પહેલ રાષ્ટ્રીય મહત્વપૂર્ણ ખનિજ મિશન (NCMM) નો એક ભાગ છે, જેનો હેતુ સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા અને પુરવઠા શૃંખલાને મજબૂત બનાવવાનો છે.

ખનિજ રિસાયક્લિંગને પ્રોત્સાહન : કેન્દ્રીય ખાણ મંત્રાલયે આ માહિતી આપી. આ યોજનાનો કાર્યકાળ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 થી 2030-31 સુધી છ વર્ષનો રહેશે. આમાં ઈ-વેસ્ટ, લિથિયમ આયન બેટરી (LIB) સ્ક્રેપ અને અન્ય સ્ક્રેપ (જેમ કે એન્ડ-ઓફ-લાઈફ વાહનોના કૈટલિટિક કન્વર્ટર) ને રિસાયક્લિંગ માટે યોગ્ય ફીડસ્ટોક તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. મોટા સ્થાપિત રિસાયકલર્સથી લઈને નાના અને નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ સુધી, આ યોજનાનો લાભ મળશે.

રૂ. 1,500 કરોડની પ્રોત્સાહન યોજના : કુલ બજેટનો એક તૃતીયાંશ ભાગ નાના અને નવા રિસાયકલર્સ માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. આ યોજના નવા એકમોમાં રોકાણ તેમજ હાલના એકમોના વિસ્તરણ, આધુનિકીકરણ અને વૈવિધ્યકરણ પર લાગુ થશે. આ પ્રોત્સાહનમાં પ્લાન્ટ, મશીનરી અને સાધનો પર 20% મૂડી ખર્ચ સબસિડી અને વેચાણમાં વધારા પર ઓપેક્સ સબસિડીનો સમાવેશ થશે. કુલ પ્રોત્સાહનોની મહત્તમ મર્યાદા મોટા ઉદ્યોગો માટે રૂ. 50 કરોડ અને નાના ઉદ્યોગો માટે રૂ. 25 કરોડ નક્કી કરવામાં આવી છે.

સરકારનો અંદાજ છે કે આ યોજના 270 કિલો ટન વાર્ષિક રિસાયક્લિંગ ક્ષમતા વિકસાવશે, જે લગભગ 40 કિલો ટન મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનું ઉત્પાદન કરશે. આ સાથે, લગભગ રૂ. 8,000 કરોડનું રોકાણ આકર્ષિત કરવામાં આવશે અને 70,000 પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઊભી થશે. યોજના તૈયાર કરતા પહેલા ઉદ્યોગ અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા અને પરામર્શ સત્રોના અનેક રાઉન્ડ યોજાયા હતા.

