નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીના પતિ રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં વાડ્રા પર ગુનામાંથી 58 કરોડ રૂપિયા કમાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ રકમ બે કંપનીઓ દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી. ED અનુસાર, વાડ્રાએ આ રકમનો ઉપયોગ તેમની કંપનીઓની મિલકતો ખરીદવા, રોકાણ કરવા અને દેવાની ચુકવણી કરવા માટે કર્યો હતો.
ED અનુસાર, 58 કરોડ રૂપિયામાંથી વાડ્રાને બ્લુ બ્રિઝ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BBTPL) દ્વારા 5 કરોડ રૂપિયા અને સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (SLHPL) દ્વારા 53 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે બંને કંપનીઓ વાડ્રાના બિઝનેસ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી છે. ED એ કહ્યું કે આ રકમ ગુનામાંથી મેળવવામાં આવી હતી, એટલે કે એક એવા સ્ત્રોત પાસેથી જેને પહેલાથી જ ગુનો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
The investigation precisely quantified the Proceeds of Crime (PoC) generated from the alleged criminal activities. Robert Vadra was found to have received PoC amounting to Rs 58 crores. This amount was received through two channels. The PoC amounting to Rs 5 crores were routed…— ANI (@ANI) August 10, 2025
એટલું જ નહીં, ચાર્જશીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રોબર્ટ વાડ્રાએ આ રકમનો ઉપયોગ ઘણી રીતે કર્યો હતો. આમાં રિયલ એસ્ટેટની ખરીદી, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ, કંપનીઓને લોન આપવી અને ગ્રુપ કંપનીઓના બાકી લેણાં ચૂકવવા વગેરે જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. EDનું કહેવું છે કે આ બધી પ્રવૃત્તિઓને મની લોન્ડરિંગ હેઠળ ગુના ગણવામાં આવે છે.
EDએ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, અને હવે તેની સુનાવણી થશે. જો કોર્ટ આરોપો ઘડે છે, તો રોબર્ટ વાડ્રાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ સજાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે, વાડ્રાએ આ આરોપોનો જાહેરમાં જવાબ આપ્યો નથી.
તમને જણાવી દઈએ કે, દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયામાં રોબર્ટ વાડ્રા સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં વાડ્રાને સમન્સ જારી કર્યા છે. આમાં, સ્પેશિયલ જજ સુશાંત ચાંગોત્રાએ વાડ્રાને 28 ઓગસ્ટે કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. વાડ્રાને સમન્સ જારી કરવાના મામલે કોર્ટે 24 જુલાઈએ નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.
