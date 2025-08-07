Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની - DISASTER HIT DHARALI

ETV ભારતની ટીમ પગપાળા ચાલીને ગઈ અને આખા રસ્તામાં વિનાશ જોયો, ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ તૂટેલા છે, પુલ ધોવાઈ ગયા છે.

ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની
ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read

ઉત્તરકાશી (નવીન ઉનિયાલ): ઉત્તરકાશીના ધારાલીમાં બનેલી ભયાનક દુર્ઘટનાના વીડિયો અને ફોટા બધાએ જોયા હશે. આ ઉપરાંત, સમગ્ર ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં આફત આવી છે. ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે. પુલ ધોવાઈ ગયા છે. પગપાળા ચાલવું એટલે જીવનું જોખમ લેવું. ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનનો કાટમાળ દેખાય છે. રસ્તાઓ એટલી હદે તુટ્યા છે કે તેમને ઓળખવા પણ મુશ્કેલ છે. 5 ઓગસ્ટની રાત્રે ધરાલી જવા નીકળેલી ETV ભારત ટીમ આજે 7 ઓગસ્ટે પણ ત્યાં પહોંચી શકી નથી. ટીમના સભ્યોએ ભટવાડીથી પગપાળા આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું.

ભટવાડીથી ગંગાની પગપાળા: ગુરુવારે સવારે, ETV સંવાદદાતા નવીન ઉનિયાલ ભટવાડીથી ચાલવા લાગ્યા. લગભગ 17 કિલોમીટર ચાલીને તે કોઈક રીતે ગંગાનાની પહોંચ્યા, જેના કારણે તેનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ ગયો. આ પદયાત્રા દરમિયાન રસ્તામાં જે દ્રશ્ય જોયું તે આઘાતજનક, પરેશાન કરનારુ અને રૂંવાટા ઉભું કરનારુ હતું.

ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની (Etv Bharat)

રસ્તામાં દેખાતા વિનાશના નિશાન: ETV ભારતના સંવાદદાતા નવીન ઉનિયાલ લગભગ 7 કલાકમાં ભટવાડીથી 17 કિમી ચાલીને ગંગનાની પહોંચ્યા. ભાગીરથી પર બનેલો પુલ અહીંથી આગળ જવા માટે વપરાય છે. પરંતુ ઉત્તરકાશીમાં આવેલી આપત્તિમાં ગંગનાનીનો પુલ ધોવાઈ ગયો છે. આ કારણે, ગંગનાનીથી આગળ પગપાળા જવાનો કોઈ રસ્તો નથી.

ગંગાનાનીમાં પુલ ધોવાઈ ગયો: આ દરમિયાન, ETV ભારતના સંવાદદાતાએ ગંગાનીમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કરણ માહરાને મળ્યા. કરણ માહરા પણ આપત્તિથી થયેલા નુકસાનનો અંદાજ કાઢવા માટે ધરાલી જઈ રહ્યા છે. ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે તેમણે કહ્યું કે આપત્તિથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે.

તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના લગભગ 64 લોકોની યાદી છે જેમની સાથે તેઓ વાત કરી શકતા નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રસ્તા બનાવવામાં એક અઠવાડિયાનો સમય લાગી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, બચાવ માટે હેલિકોપ્ટર સેવા એકમાત્ર રસ્તો છે.

રેસ્ક્યુ અપડેટ: 5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશી જિલ્લાના ધારાલીમાં આવેલી કુદરતી આફત પછી, આજે બચાવ કામગીરીનો ત્રીજો દિવસ છે. સેના અને ITBP, NDRF, SDRF અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે મળીને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. ધરાલી આફતમાં અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મોત થયા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ગુમ છે. ગંગોત્રી અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી 274 લોકોને હર્ષિલ લાવવામાં આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં વાદળ ફાટવાથી ભારે તબાહીથી અનેક લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા, જુઓ વિડીયો....
  2. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: બચાવ કામગીરી ચાલુ, 50 થી વધુ લોકો ગુમ, કાલે શાળાઓ અને કોલેજો બંધ

ઉત્તરકાશી (નવીન ઉનિયાલ): ઉત્તરકાશીના ધારાલીમાં બનેલી ભયાનક દુર્ઘટનાના વીડિયો અને ફોટા બધાએ જોયા હશે. આ ઉપરાંત, સમગ્ર ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં આફત આવી છે. ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે. પુલ ધોવાઈ ગયા છે. પગપાળા ચાલવું એટલે જીવનું જોખમ લેવું. ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનનો કાટમાળ દેખાય છે. રસ્તાઓ એટલી હદે તુટ્યા છે કે તેમને ઓળખવા પણ મુશ્કેલ છે. 5 ઓગસ્ટની રાત્રે ધરાલી જવા નીકળેલી ETV ભારત ટીમ આજે 7 ઓગસ્ટે પણ ત્યાં પહોંચી શકી નથી. ટીમના સભ્યોએ ભટવાડીથી પગપાળા આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું.

ભટવાડીથી ગંગાની પગપાળા: ગુરુવારે સવારે, ETV સંવાદદાતા નવીન ઉનિયાલ ભટવાડીથી ચાલવા લાગ્યા. લગભગ 17 કિલોમીટર ચાલીને તે કોઈક રીતે ગંગાનાની પહોંચ્યા, જેના કારણે તેનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ ગયો. આ પદયાત્રા દરમિયાન રસ્તામાં જે દ્રશ્ય જોયું તે આઘાતજનક, પરેશાન કરનારુ અને રૂંવાટા ઉભું કરનારુ હતું.

ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: ETV ભારતનું સાહસિક રિપોર્ટિંગ, જુઓ 17 કિમી ચાલીને પહોંચી ગંગનાની (Etv Bharat)

રસ્તામાં દેખાતા વિનાશના નિશાન: ETV ભારતના સંવાદદાતા નવીન ઉનિયાલ લગભગ 7 કલાકમાં ભટવાડીથી 17 કિમી ચાલીને ગંગનાની પહોંચ્યા. ભાગીરથી પર બનેલો પુલ અહીંથી આગળ જવા માટે વપરાય છે. પરંતુ ઉત્તરકાશીમાં આવેલી આપત્તિમાં ગંગનાનીનો પુલ ધોવાઈ ગયો છે. આ કારણે, ગંગનાનીથી આગળ પગપાળા જવાનો કોઈ રસ્તો નથી.

ગંગાનાનીમાં પુલ ધોવાઈ ગયો: આ દરમિયાન, ETV ભારતના સંવાદદાતાએ ગંગાનીમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કરણ માહરાને મળ્યા. કરણ માહરા પણ આપત્તિથી થયેલા નુકસાનનો અંદાજ કાઢવા માટે ધરાલી જઈ રહ્યા છે. ETV ભારત સાથે વાત કરતી વખતે તેમણે કહ્યું કે આપત્તિથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે.

તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના લગભગ 64 લોકોની યાદી છે જેમની સાથે તેઓ વાત કરી શકતા નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રસ્તા બનાવવામાં એક અઠવાડિયાનો સમય લાગી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, બચાવ માટે હેલિકોપ્ટર સેવા એકમાત્ર રસ્તો છે.

રેસ્ક્યુ અપડેટ: 5 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરકાશી જિલ્લાના ધારાલીમાં આવેલી કુદરતી આફત પછી, આજે બચાવ કામગીરીનો ત્રીજો દિવસ છે. સેના અને ITBP, NDRF, SDRF અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે મળીને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. ધરાલી આફતમાં અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મોત થયા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ગુમ છે. ગંગોત્રી અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી 274 લોકોને હર્ષિલ લાવવામાં આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં વાદળ ફાટવાથી ભારે તબાહીથી અનેક લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા, જુઓ વિડીયો....
  2. ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટના: બચાવ કામગીરી ચાલુ, 50 થી વધુ લોકો ગુમ, કાલે શાળાઓ અને કોલેજો બંધ

For All Latest Updates

TAGGED:

DISASTER HIT DHARALIDHARALI FLOODUTTARKASHI DISASTERDISASTER HIT DHARALI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.