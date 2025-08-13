દૌસા: દૌસા જિલ્લામાં બુધવારે વહેલી સવારે થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી નાખ્યો. દૌસા-મનોહપુર રોડ પર બાપી નજીક એક કન્ટેનર ટ્રક અને પેસેન્જર પિકઅપ વાહન વચ્ચે થયેલી ભીષણ ટક્કરમાં 10 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. જ્યારે આ અકસ્માતમાં 20 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. મૃતકોમાં 3 મહિલાઓ અને 7 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. પિકઅપ વાહનમાં સવાર લોકો ખાટુશ્યામજીના દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.
જિલ્લા વહીવટીતંત્રે કરી પુષ્ટિ: દૌસાના જિલ્લા કલેક્ટર દેવેન્દ્ર કુમારે ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતુંં કે, પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, બાપી નજીક થયેલા અકસ્માતમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. 9 લોકોને સારવાર માટે રિફર કરવામાં આવ્યા છે અને 3 લોકો જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. આ અકસ્માત એક પેસેન્જર પિકઅપ અને ટ્રેલર ટ્રક વચ્ચે થયો હતો.
ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કાર્ય: અકસ્માતની માહિતી મળતા જ પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ગંભીર રીતે ઘાયલોને જયપુર અને અન્ય મુખ્ય તબીબી કેન્દ્રોમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારજનોનો સંપર્ક કર્યો છે અને તેમને નાણાકીય સહાય અને જરૂરી મદદની ખાતરી આપી છે.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે પિકઅપનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. ઘણા મુસાફરો વાહનમાં ફસાયા હતા, જેમને ઘણી મહેનત પછી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માત પછી, રસ્તા પર લાંબો જામ હતો, જેને પોલીસે ઘણી મહેનત પછી ખોલ્યો હતો.