ઋષિકેશ-ગંગોત્રી હાઇવે પર સ્કૂટર પર પથ્થર પડ્યો, યુવાનનું મોત: મહિલા ગંભીર ઘાયલ - UTTARAKHAND ACCIDENT

તેહરી ગઢવાલમાં બૈમુંડા વન ચોકી નજીક પથ્થરથી અથડાતા સ્કૂટર સવાર એક યુવાનનું મોત થયું, જ્યારે એક મહિલા ઈજાગ્રસ્ત થઈ.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ઉત્તરાખંડમાં દુ:ખદ અકસ્માત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 10:00 AM IST

ઉત્તરાખંડ : તેહરી ગઢવાલ જિલ્લાના નરેન્દ્રનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બૈમુંડા વન ચોકી નજીક એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. ઋષિકેશ-ગંગોત્રી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પસાર થતા એક સ્કૂટર સાથે ટેકરી પરથી પડતા પથ્થરો અથડાયા હતા. જેમાં સ્કૂટર પર સવાર એક યુવાનનું મોત થયું, જ્યારે મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. ઈજાગ્રસ્તને પ્રાથમિક સારવાર બાદ એઈમ્સ ઋષિકેશમાં રિફર કરવામાં આવી છે.

સ્કૂટર પર પડ્યો ટેકરી પરથી પથ્થર : રવિવારે સાંજે લગભગ 4:30 વાગ્યે નરેન્દ્રનગર પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી મળી કે, એક સ્કૂટર ચંબાથી ઋષિકેશ જઈ રહ્યું હતું.આ સ્કૂટર પર ઉત્તર પ્રદેશના ફિરોઝાબાદના રહેવાસી રાજેશ કુમાર જૈનનો 25 વર્ષીય પુત્ર અંકિત જૈન અને એક અજાણી મહિલા સવાર હતા. આ દરમિયાન, બૈમુંડામાં ફોરેસ્ટ ચોકીથી લગભગ 70 મીટર આગળ ટેકરી પરથી એક પથ્થર પડ્યો અને હાઇવે પરથી પસાર થતું સ્કૂટર તેની ચપેટમાં આવી ગયું.

હાઇવે પર સ્કૂટર પર પથ્થર પડ્યો
હાઇવે પર સ્કૂટર પર પથ્થર પડ્યો (ETV Bharat)

યુવાનનું મોત, મહિલા ગંભીર ઘાયલ : આ અકસ્માતમાં સ્કૂટર ચાલક અંકિત જૈનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે ડ્રાઇવર અંકિત જૈન સાથે સ્કૂટર ચલાવતી અજાણી મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. હાઇવે પરથી પસાર થતા લોકો તેને ખાનગી વાહનમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર ફાકોટ લઈ ગયા હતા. જ્યાંથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ, મહિલાને ઉચ્ચ કેન્દ્ર AIIMS ઋષિકેશમાં રિફર કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન, માહિતી મળતાં જ નરેન્દ્રનગર પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી.

'અકસ્માતમાં એક યુવાનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું, જ્યારે એક મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. મહિલાનું નામ કોટદ્વાર, પૌરી ગઢવાલના રહેવાસી સુનિલસિંહ રાવતની પુત્રી રજની રાવત છે.' -- સંજય મિશ્રા (ઇન્ચાર્જ ઇન્સ્પેક્ટર, નરેન્દ્રનગર પોલીસ)

પૌરી-દેવપ્રયાગ મોટર રોડ પર પુલ તૂટ્યો : હવામાન વિભાગ દેહરાદૂન દ્વારા જારી કરાયેલી આગાહી મુજબ, ઉત્તરાખંડના પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. વિભાગની ચેતવણી હેઠળ, પૌરી જિલ્લામાં પણ હવામાન સતત બદલાઈ રહ્યું છે. રવિવારે સાંજે ભારે વરસાદથી પૌરી શહેરમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું.

સતત ભારે વરસાદને કારણે પૌરી-દેવપ્રયાગ મોટર રોડ પર નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે બનેલો પુલ અચાનક તૂટી પડ્યો. રસ્તા પર ભારે કાટમાળ અને પથ્થરો આવી ગયા, જેના કારણે રસ્તો સંપૂર્ણપણે બ્લોક થઈ ગયો. સદનસીબે, તે સમયે રસ્તા પર કોઈ વાહન કે રાહદારી હાજર નહોતા, નહીં તો મોટો અકસ્માત થઈ શક્યો હોત.

વોર્ડ કાઉન્સિલર સૂરજ બિષ્ટે ઘટનાની માહિતી આપતા કહ્યું કે, આ સમસ્યા નવી નથી. લગભગ ત્રણથી ચાર વર્ષ પહેલાં પણ આ જ જગ્યાએ ભારે વરસાદને કારણે પુલનો એક ભાગ તૂટી ગયો હતો. તે સમયે, વિસ્તારના લોકોએ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને બાંધકામ વિભાગ પાસેથી વારંવાર તેના સમારકામ અને પેવિંગની માંગણી કરી હતી, પરંતુ વિભાગે કોઈ નક્કર પગલાં લીધા ન હતા.

આ પણ વાંચો...

