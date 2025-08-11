ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ): આજે ઉત્તરકાશી ધરાલી દુર્ઘટનાનો સાતમો દિવસ છે. ગુમ થયેલા લોકોને શોધવામાં આવી રહ્યા છે અને ફસાયેલા લોકોને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ગઈકાલે ઉત્તરકાશી જિલ્લાના આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ડ્રોન ઉડાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા હેલિકોપ્ટરને કોઈ સમસ્યા ન થાય તે માટે, આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ડ્રોન ઉડાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, માર્ગ દ્વારા આપત્તિગ્રસ્ત ધરાલી સુધી પહોંચવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે જિલ્લામાં સતત વરસાદને કારણે, ધરાલી વિસ્તાર માટે હેલી બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી નથી. ખરાબ હવામાનને કારણે હેલી ઉડાન ભરી શકતા નથી.
हर्षिल-धराली आपदा स्थल पर पुलिस, फायर व SDRF के जवान संभावित स्थानों को चिन्हित कर सर्च अभियान में जुटे हैं। उच्चधिकारियों द्वारा मौके पर रेस्क्यू को लीड किया जा रहा है।#dharalirescue #Dharali #uttarakhandpolicesdrf #RescueUpdate pic.twitter.com/P9Gz1pjpya— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 10, 2025
BROએ ગંગનાનીમાં ખીણમાં બનાવાયો બ્રિજ: BROએ ગંગનાનીમાં ખીણમાં એક ખા બ્રિજ તૈયાર કર્યો છે. આ પુલ પર રાહદારીઓની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ છે. હર્ષિલ-ધરાલી દુર્ઘટના સ્થળે પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને SDRFના જવાનો શોધખોળમાં રોકાયેલા છે. રાહત બચાવ કાર્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આપત્તિગ્રસ્ત હર્ષિલ, ધરાલીમાં ધરાશાયી થયેલી ઇમારતોના રેતી અને કાટમાળમાં શોધખોળ કામગીરી ચાલી રહી છે. નોંધનીય છે કે ગઈકાલે બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારમાંથી 132 લોકોને એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 79 લોકોને ITBP માતલી અને 53 લોકોને ચિન્યાલિસૌર હવાઈ પટ્ટી પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
ધરાલીમાં દુર્ઘટનાને કારણે, જાનમાલનું ભારે નુકસાન થયું છે. ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે શોધખોળ કામગીરી ચાલુ છે. જ્યારે રાજ્ય સરકારે ધારાલી ગામના પુનર્વસન માટે એક ખાસ પેકેજ તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.