સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, સિવિલ જજની ભરતી માટે ત્રણ વર્ષની પ્રેક્ટિસની જરૂરિયાત રદ
મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટની એક ડિવિઝન બેન્ચે સુધારેલા નિયમો હેઠળ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ ન કરતા ઉમેદવારોને બાકાત રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
Published : September 23, 2025 at 7:25 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સિવિલ જજના પદો પર ભરતી માટે ત્રણ વર્ષની કાનૂની પ્રેક્ટિસ ફરજિયાત કરવાના મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને રદ કર્યો. ન્યાયાધીશ પી.એસ. નરસિંહા અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બેન્ચે મંગળવારે ચુકાદો આપ્યો.
મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ અશ્વિની કુમાર દુબેએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે પરીક્ષા ફરીથી યોજવી "ગેરબંધારણીય અને અવ્યવહારુ" છે. દુબેએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આનાથી મુકદ્દમા શરૂ થશે. અરજીઓ સાંભળ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે તેની ડિવિઝન બેન્ચના નિર્ણયને પડકારતી હાઈકોર્ટની અપીલ સ્વીકારી.
સુપ્રીમ કોર્ટે 13 જૂન, 2024 ના રોજ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ દ્વારા તેની ડિવિઝન બેન્ચના આદેશ સામે દાખલ કરાયેલી અપીલ પર આ આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં 14 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ યોજાયેલી પ્રારંભિક પરીક્ષામાંથી તમામ સફળ ઉમેદવારોને બાકાત રાખવાનો અથવા બાકાત રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેઓ સુધારેલા નિયમો હેઠળ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરતા નથી.
ગયા વર્ષે, સુપ્રીમ કોર્ટે ત્રણ વર્ષની કાનૂની પ્રેક્ટિસની ફરજિયાત જરૂરિયાત વિના સિવિલ જજ પદો માટે ભરતી પ્રક્રિયા પર પ્રતિબંધ મૂકતા હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો હતો.
મધ્યપ્રદેશ ન્યાયિક સેવા નિયમો, 1994 માં 23 જૂન, 2023 ના રોજ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી રાજ્યમાં સિવિલ જજ ભરતી પરીક્ષામાં બેસવા માટે ત્રણ વર્ષની પ્રેક્ટિસ ફરજિયાત બનાવી શકાય. હાઈકોર્ટે સુધારેલા નિયમોને સમર્થન આપ્યું હતું. જો કે, ભરતી પરીક્ષામાં પસંદ ન થયેલા બે ઉમેદવારોએ સુધારેલા નિયમો હેઠળ લાયક હોવાનો દાવો કર્યો અને કટ-ઓફની સમીક્ષાની માંગ કરી ત્યારબાદ મુકદ્દમા શરૂ થયો.
હાઈકોર્ટે આ પદ પર ભરતી પર રોક લગાવતા, નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જે ઉમેદવારોએ પ્રારંભિક પરીક્ષા પાસ કરી હતી અને સુધારેલા ભરતી નિયમો હેઠળ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કર્યા ન હતા તેમને પરીક્ષામાંથી બાકાત રાખવામાં આવે.
