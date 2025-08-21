ETV Bharat / bharat

CM રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર રાજેશ ખીમજી 'સીરીયલ ગુનેગાર', રાજકોટમાં કેસનું લાંબું લિસ્ટ - DELHI CM REKHA GUPTA ATTACK

દિલ્હી પોલીસે રાજેશ ખીમજીની ધરપકડ કરી છે અને કોર્ટના આદેશ અનુસાર રાજેશ ખીમજીના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.

સીએમ રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર રાજેશ ખીમજી એક સીરીયલ ગુનેગાર છે.
સીએમ રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર રાજેશ ખીમજી એક સીરીયલ ગુનેગાર છે. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 11:15 AM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર રાજેશ ખીમજીની પૂછપરછ કર્યા બાદ પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બુધવારે સિવિલ લાઇન્સમાં મુખ્યમંત્રીની કેમ્પ ઓફિસમાં 'જન સુનવાઈ' દરમિયાન હુમલો કરવા બદલ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપી "સીરીયલ ગુનેગાર" છે. ગુજરાતના રાજકોટમાં તેની વિરુદ્ધ અનેક કેસ નોંધાયેલા છે.

દિલ્હી પોલીસે આરોપી રાજેશ ખીમજીની ધરપકડ કરી છે. સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના પર ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 109(1) (હત્યાનો પ્રયાસ) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, 'રાજેશ ખીમજી પર અગાઉ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જે ખતરનાક હથિયારો અથવા માધ્યમથી ગંભીર ઇજા પહોંચાડવા, શાંતિ ભંગ કરવાના ઇરાદાથી ઇરાદાપૂર્વક અપમાન કરવા, ગુના દરમિયાન મદદગાર તરીકે હાજર રહેવા સંબંધિત છે.'

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રાજેશ ખીમજી પર રાજકોટમાં ગેરકાયદેસર દારૂ રાખવા સંબંધિત કલમો હેઠળ પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, 2017 માં રાજકોટના ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC ની કલમ 326, 504, 114 હેઠળ તેમની સામે FIR નોંધવામાં આવી હતી. નવેમ્બર 2019 માં, રાજકોટ કોર્ટે તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાત દારૂબંધી કાયદાની કલમ 65AA, 116B હેઠળ તેમની સામે બીજો કેસ (1227/2020) નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કલમો માદક દ્રવ્યોના વેચાણ, ખરીદી, કબજો અને પરિવહન અને દારૂના ગેરકાયદેસર કબજા સાથે સંબંધિત છે. નવેમ્બર 2023 માં, રાજકોટની એક કોર્ટે તેમને એક કેસમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યો અને તેમને મુક્ત કર્યો.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રાજેશ ખીમજી પર ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બીજા એક કેસમાં (1591/2020) સમાન કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં ઓક્ટોબર 2023માં ગુજરાતની એક કોર્ટે તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેની સામે ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં (આર.નં. 0871/2022) કલમ 6 પીઆઈ, 116બી હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ એડિશનલ સિવિલ જજની કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને આગામી સુનાવણી આ વર્ષે 29 સપ્ટેમ્બરે થવાની છે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચમા કેસમાં (0072/2024) તેમની સામે આઈપીસીની કલમ 324, 323, 504, 114અને જીપી એક્ટની કલમ135(1) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ડિસેમ્બર 2014માં રાજકોટ કોર્ટના આદેશથી તેમને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

આરોપી મંગળવારે સવારે રાજકોટથી દિલ્હી પહોંચ્યો:

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીના કોઈ પણ સંબંધી જેલમાં નથી. તેમણે કહ્યું કે આરોપી મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને પોતાની સાથે કોઈ ફરિયાદ પત્ર કે પત્ર લઈ ગયો નથી. પોલીસ આરોપી રાજેશ ખીમજીના રિમાન્ડ માંગશે. તે મંગળવારે સવારે રાજકોટથી ટ્રેન દ્વારા દિલ્હી આવ્યો હતો અને સિવિલ લાઇન્સમાં ગુજરાતી ભવનમાં રોકાયો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ગુજરાતમાં તેના મિત્ર સાથે ફોન પર વાત કરી રહ્યો હતો કે તે શાલીમાર બાગ સ્થિત મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, આરોપી પહેલી વાર દિલ્હી આવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, શાલીમાર બાગ સ્થિત મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનમાંથી મળેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં ખુલાસો થયો છે કે હુમલાખોર છેલ્લા 24 કલાકથી હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પરનો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો એક સુનિયોજિત કાવતરાનો ભાગ છે. શાલીમાર બાગ સ્થિત મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનમાંથી મળેલા સીસીટીવી ફૂટેજ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, હુમલાખોરે ઓછામાં ઓછા 24 કલાક અગાઉથી આ હુમલાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી. હુમલાખોરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનની રેકી કરી હતી અને આયોજનબદ્ધ રીતે હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વીડિયો પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે અને આ કેસની તપાસ ચાલુ છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ફૂટેજ બતાવે છે કે હુમલાખોરે મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનની રેકી કરી હતી, તેનો વીડિયો બનાવ્યો હતો અને આયોજિત હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વીડિયો પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે અને આ સંદર્ભમાં સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે." બીજી તરફ ભાજપના ધારાસભ્ય હરીશ ખુરાના અને મંત્રી મનજિંદર સિંહ સિરસાએ આરોપી રાજેશ પર આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાની નજીક હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

