રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન કિરણની PM મોદી સાથે મુલાકાત, ઇનાડુ-ETVના માઇલસ્ટોનની કરી ઉજવણી
આ મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્થાપક અધ્યક્ષ સ્વ. શ્રી રામોજી રાવ પ્રત્યેની તેમની યાદો શેર કરી.
Published : September 18, 2025 at 6:56 PM IST
નવી દિલ્હી: રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સી.એચ. કિરણ અને ETV નેટવર્કના CEO કે બાપીનીડુ ચૌધરી ગુરુવારે રાજધાની દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. જેમાં તેમણે ઈનાડુની તાજેતરની સુવર્ણ જયંતિ અને ETVના 30 વર્ષના ઉજવણીનો આનંદ માણ્યો.
રામોજી ગ્રુપના ટોચના અધિકારીઓએ પ્રધાનમંત્રી સાથે મુલાકાતની તક બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ઈનાડુના 50 વર્ષ અને ETVના 30 વર્ષના સીમાચિહ્નોની ઉજવણી નિમિત્તે સ્મૃતિચિહ્નો પણ અર્પણ કર્યા.
CMD કિરણે બેઠક પછી માહિતી આપી અને કહ્યું, "ઈનાડુના 50 વર્ષ અને ETVના 30 વર્ષ પૂરા થવા બદલ સ્મૃતિચિહ્નો અર્પણ કરી કરવા માટે મને કે. બાપિનીડુ સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબને મળવાની તક મળી."
CMD ના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રધાનમંત્રીએ "સ્થાપક ચેરમેન સ્વર્ગસ્થ શ્રી રામોજી રાવ ગરુને મળ્યા ત્યારે તેમની યાદોને યાદ કરીને ખૂબ ખુશ થયા". ETV દ્વારા ગુજરાતીમાં પ્રસારિત કરવામાં આવેલા આનદાત્તા કાર્યક્રમને યાદ કરતાં, પ્રધાનમંત્રીએ આ કાર્યક્રમ પ્રત્યેના તેમના પ્રેમને યાદ કર્યો. ચેનલ હજુ પણ આ કાર્યક્રમનું પ્રસારણ કરી રહી છે, CMD કિરણે તેમનું મૂલ્યાંકન કરતા ઉમેર્યું, "અમે તેમને કહ્યું હતું કે અમે હજુ પણ તેલુગુમાં આ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખીએ છીએ."
ગ્રુપના CMD એ પ્રધાનમંત્રી સાથે તાજેતરમાં સબલા (રામોજી ગ્રુપની બાજરી આધારિત બ્રાન્ડ) ના લોન્ચ વિશે શેર કર્યું અને તેમનો પ્રતિસાદ માંગ્યો. "અમે તેમને ઉત્પાદનો વિશે તેમની મૂલ્યવાન સલાહ આપવા વિનંતી કરી અને તેમણે સંમતિ આપી."
PM એ રામોજી ગ્રુપને તેમની શુભેચ્છાઓ પાઠવી એમ જણાવતા CMDએ ઉમેર્યું કે, "વડાપ્રધાન ખુશ હતા કે અમે બાજરી ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરીને ગરીબ ખેડૂત સમુદાયને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ."
ગયા વર્ષે ઈનાડુએ લોકો પ્રત્યેની તેની વફાદારીને રજૂ કરતા તેની સુવર્ણ જયંતિની ઉજવણી કરી. વર્ષોથી, એક જવાબદાર મીડિયા સંગઠન તરીકે, ઈનાડુએ સમાજના વિકાસમાં ફાળો આપતી સ્ટોરીને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. આ તેલુગુ દૈનિક 10 ઓગસ્ટ, 1974 ના રોજ વિશાખાપટ્ટનમના કિનારાથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું અને ત્યારથી તે કિનારા અને પર્વતોની બહાર તેની પહોંચ વિસ્તરી છે.
ગ્રુપની પહેલી ટીવી ચેનલ, ETV તેલુગુ, 27 ઓગસ્ટ, 1995 ના રોજ શરૂ થઈ હતી. ઈનાડુના વારસા પર બનેલી આ ચેનલ, ટીવી ચેનલોના ગુલદસ્તામાં ફેલાયેલી હતી, ગયા મહિને તેની 30મી વર્ષગાંઠ અનેક કાર્યક્રમો સાથે ઉજવવામાં આવી હતી જેમાં ઉદ્યોગના દિગ્ગજોએ હાજરી આપી હતી.
આ પણ વાંચો: