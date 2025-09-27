ETV Bharat / bharat

જમ્મુ-કાશ્મીર રાજ્યસભા ચૂંટણી: 4 બેઠકો માટે જંગ શરૂ, એનસીને ત્રણ અને ભાજપને એક બેઠકની સંભાવના

જમ્મુ અને કાશ્મીરની ચાર રાજ્યસભા બેઠકોમાંથી એક માટે ફારુક અબ્દુલ્લાનું નામ લગભગ નક્કી થઈ ગયું છે અને અન્ય બે બેઠકો માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે.

Published : September 27, 2025 at 4:22 PM IST

જમ્મુ : જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 4 બેઠકો માટે રાજ્યસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, ત્યારે નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતૃત્વ હેઠળની ગઠબંધન સરકાર ચારમાંથી ત્રણ બેઠકો જીતે તેવી શક્યતા છે. ઘણા સંભવિત ઉમેદવારોને જનાદેશ મળે તેવી શક્યતા છે.

ETV ભારતને સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લાનું નામ લગભગ નક્કી થઈ ગયું છે, અને બે અન્ય બેઠકો માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. "ફારુક અબ્દુલ્લા ઉપરાંત, કાશ્મીર ખીણમાંથી બીજા ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં આવી શકે છે, અને ત્રીજી બેઠક માટે, શાસક પક્ષ જમ્મુ પ્રદેશમાંથી ઉમેદવાર ઇચ્છે છે."

જમ્મુ ક્ષેત્રના ત્રણ લોકો ટિકિટ મેળવવા માંગે છે, અને હાલમાં લોબિંગ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ ક્ષેત્રના બે ભૂતપૂર્વ મંત્રીઓ, અજય સધોત્રા અને સજ્જાદ અહેમદ કિચલૂ, અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના પ્રાંત પ્રમુખ રતન લાલ ગુપ્તાને પાર્ટીનો આદેશ મળે તેવી અપેક્ષા છે.

એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "અજય સધોત્રા જમ્મુના મેદાની વિસ્તારના રહેવાસી છે, જ્યાં નેશનલ કોન્ફરન્સ ખોવાયેલી જમીન પાછી મેળવવા માંગે છે, તેથી તેઓ પાર્ટીનો ધ્વજ ઉંચો રાખવાનો દાવો કરે છે. જ્યારે જમ્મુ જિલ્લાના કેટલાક નેતાઓ પાર્ટી છોડી ગયા છે, ત્યારે તેઓ નેશનલ કોન્ફરન્સમાં રહ્યા છે અને કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે પાર્ટી પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને માન્યતા આપવામાં આવે અને તેમને જનાદેશ આપવામાં આવે."

બીજી તરફ, સજ્જાદ અહેમદ કિચલૂને મેન્ડેટ માટે સૌથી આગળ માનવામાં આવે છે. કારણ કે તેઓ ચેનાબ ખીણમાંથી આવે છે, જ્યાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનસી આઠમાંથી ત્રણ બેઠકો જીતી હતી. તેવી જ રીતે, રતન લાલ ગુપ્તા પણ રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મેન્ડેટ માંગે છે." જો તેઓ કાશ્મીર ખીણમાંથી બે મુસ્લિમ ઉમેદવારોને મેન્ડેટ આપે છે, તો એનસી મુશ્કેલીમાં મુકાશે, અને પાર્ટી પછી બિન-મુસ્લિમ ઉમેદવારને પણ સમાવવા માંગશે.

24 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ચૂંટણી પંચે જમ્મુ અને કાશ્મીરની 4 રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો હતો. આ ચાર બેઠકો માટે ચૂંટણી 24 ઓક્ટોબરે યોજાશે, પરંતુ તે પહેલાં 6 ઓક્ટોબરે ઉમેદવારી પત્રો જારી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારીપત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ 13 ઓક્ટોબર છે, ચકાસણી 14 ઓક્ટોબરે થશે અને ઉમેદવારીપત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 16 ઓક્ટોબર છે.

ચાર બેઠકો માટે ત્રણ અલગ-અલગ ચૂંટણીઓ થશે. આ માટે બે બેઠકો માટે એક જ ચૂંટણીની જરૂર પડશે, અને સંખ્યાઓના આધારે, મુખ્ય વિપક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એક બેઠક જીતે તેવી અપેક્ષા છે, અને કોઈપણ એનસી નેતા એવી બેઠક પર ચૂંટણી લડવા માંગશે નહીં જ્યાં ભાજપ જીતે તેવી અપેક્ષા છે.

