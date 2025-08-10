Essay Contest 2025

'કેટલાક લોકો પોતાને દુનિયાના બોસ સમજે છે', રાજનાથ સિંહે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને લીધા આડે હાથ - RAJNATH SINGH ON DONALD TRUMP

મધ્યપ્રદેશના રાયસેનમાં ટેરિફ વોર પર સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની કડક ટિપ્પણી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને હાવભાવ દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપ્યો.

રાજનાથ સિંહ અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર
રાજનાથ સિંહ અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read

રાયસેન: રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે રવિવારે મધ્યપ્રદેશના રાયસેનમાં દેશના પ્રથમ ગ્રીનફિલ્ડ રેલ કોચ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટનો શિલાન્યાસ કર્યો. અહીં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે આડકતરી રીતે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર નિશાન સાધ્યું અને કહ્યું કે, કેટલાક લોકો પોતાને દુનિયાના બોસ માને છે અને આવા લોકોને ભારતનો વિકાસ પસંદ નથી.

'કેટલાક લોકો પોતાને દુનિયાના બોસ માને છે'

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા 50 ટકા ટેરિફ વચ્ચે રાજનાથ સિંહનું મોટું નિવેદન બહાર આવ્યું છે. ટ્રમ્પ પર આડકતરી રીતે નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે, કેટલાક લોકો પોતાને દુનિયાના બોસ માને છે અને આવા લોકોને ભારતનો વિકાસ પસંદ નથી. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે પહેલા જ્યારે ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાની વાત થતી હતી, ત્યારે લોકો ભારતની મજાક ઉડાવતા હતા પરંતુ આજે આખી દુનિયાએ સ્વીકાર્યું છે કે ભારત વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સૌથી ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે.

'કેટલાક લોકો ભારતના વિકાસ દરથી ખુશ નથી'

જાહેર સભામાં લોકોને સંબોધતા, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કોઈનું નામ લીધા વિના કહ્યું કે, દુનિયામાં કેટલાક લોકો એવા છે જે ભારતના ઝડપથી વધી રહેલા વિકાસ દરથી ખુશ નથી. તેમને ગમતું નથી કે બોસ આપણી છીએ તો પછી ભારત આટલી ઝડપથી કેમ અને કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક લોકો ભારતમાં બનેલી વસ્તુઓને અન્ય દેશોમાં બનેલી વસ્તુઓ કરતાં વધુ મોંઘી બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેથી વિશ્વ તેમને ખરીદી ન શકે. આવા પ્રયાસો ઝડપથી થઈ રહ્યા છે.

'કોઈ શક્તિ ભારતને આગળ વધતા રોકી શકતી નથી'

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે અહીં કહ્યું કે, ભારત એટલી ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે કે હું પૂરા વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે હવે દુનિયાની કોઈ શક્તિ ભારતને મોટી શક્તિ બનતા રોકી શકશે નહીં. કેટલાક લોકોને ભારતનો વિકાસ પસંદ નથી. તેમને ભારત આગળ વધતું ગમતું નથી.

'રક્ષા ક્ષેત્રમાં ભારતની નિકાસ વધી રહી છે'

રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, "2014 માં, ભારતના સંરક્ષણ ઉત્પાદનો ફક્ત 600 કરોડ રૂપિયામાં નિકાસ કરવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે આપણે 24 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંરક્ષણ વસ્તુઓની નિકાસ કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે નવી ટેકનોલોજી વિકસાવી રહ્યા છીએ અને શસ્ત્રો જાતે બનાવી રહ્યા છીએ. વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું છે કે, જ્યાં સુધી તેઓ દેશને આત્મનિર્ભર નહીં બનાવે ત્યાં સુધી તેઓ આરામ કરશે નહીં. મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચમત્કારિક કાર્ય થઈ રહ્યું છે. ભારત હવે કોઈ સામાન્ય દેશ નથી. સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ, ભારત વિશ્વના ટોચના 4 દેશોમાંનો એક બની ગયો છે. જ્યારે આપણે કહેતા હતા કે ભારત દેશની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે, ત્યારે લોકો હસતા હતા, પરંતુ હવે આખી દુનિયા તેને સ્વીકારી રહી છે."

