ઉત્તરકાશીના આફતગ્રસ્ત ધરાલીમાં થયું હતું 'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ફિલ્મનું શૂટિંગ, 40 વર્ષ પહેલા ફિલ્મમાં દેખાયા હતાં ધરાલીના આ દ્રશ્યો - DHARALI OF UTTARKASHI

ઉત્તરકાશીનું ધરાલી ગામ આ કુદરતી આફતનો શિકાર બન્યું છે. પરંતુ એક સમયે ગામની સુંદરતાએ લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા.

રામ તેરી ગંગા મેલી હો ગઈ ફિલ્મમાં અમર થયું ધરાલી
રામ તેરી ગંગા મેલી હો ગઈ ફિલ્મમાં અમર થયું ધરાલી (ફોટો સૌજન્ય: ફિલ્મ પોસ્ચર અને ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 11:03 AM IST

દેહરાદૂન (કિરણકાંત શર્મા): હિમાલયની ગોદમાં આવેલું ઉત્તરાખંડ એક ખૂબ જ સુંદર પહાડી રાજ્ય છે. વહેતી નદીઓ, ઊંચા પર્વતો, તળાવો અને ધોધ તેમજ ધાર્મિક અને પર્યટન સ્થળો ફક્ત દેશભરના જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના લોકોને આકર્ષે છે. ધરાલી દુર્ઘટનાને કારણે વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલો ઉત્તરકાશી જિલ્લો તેના મનમોહક કુદરતી સૌંદર્ય અને આધ્યાત્મિક મહત્વ માટે પણ જાણીતો છે. ખાસ વાત એ છે કે હર્ષિલ અને ધરાલી, જે કુદરતી હોનારતને કારણે હાલના સમયમાં ચર્ચામાં છે. હર્ષિલ અને ધરાલી 1985માં આવેલી એક ફિલ્મ દ્વારા પર્યટન ક્ષેત્રે અમર બની ગયા છે.

અમે વાત કરી રહ્યા છીએ 1985માં આવેલી રાજ કપૂરની આઇકોનિક ફિલ્મ 'રામ તેરી ગંગા મૈલી' વિશે, આ ફિલ્મનું શૂટિંગ ઉત્તરકાશીની હર્ષિલ ખીણમાં થયું હતું. તે સમય દરમિયાન, આ વિસ્તારની કુદરતી સુંદરતાએ રાજ કપૂરને માત્ર મંત્રમુગ્ધ જ નહોતા કર્યા, પરંતુ ફિલ્મ પછી ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓને પણ આકર્ષ્યા હતા.

1985માં રિલીઝ થઈ હતી રામ તેરી ગંગા મેલી ફિલ્મ
1985માં રિલીઝ થઈ હતી રામ તેરી ગંગા મેલી ફિલ્મ (PHOTO SOURCE- FILM POSTER))

હર્ષિલની ખીણો વચ્ચે ફિલ્મનું શૂટિંગ: ૧૯૮૫માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'રામ તેરી ગંગા મૈલી'એ તેની વાર્તાથી દર્શકોના દિલ જીતી લીધા, પરંતુ હર્ષિલના કુદરતી સૌંદર્યને વિશ્વભરમાં ઓળખ પણ આપી. રાજ કપૂર આ વિસ્તારની સુંદરતાથી એટલા પ્રભાવિત થયા કે તેમણે ફિલ્મના ઘણા મહત્વપૂર્ણ દ્રશ્યો અહીં શૂટ કર્યા.

તે સમયે, ફિલ્મે 19 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
તે સમયે, ફિલ્મે 19 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. (FILM POSTER)

ફિલ્મનું સૌથી પ્રખ્યાત દ્રશ્ય: ફિલ્મનો સૌથી પ્રખ્યાત દ્રશ્ય જેમાં અભિનેત્રી મંદાકિની ધોધ નીચે નહાતી જોવા મળે છે તે હર્ષિલમાં જ શૂટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ધોધને પાછળથી મંદાકિની ધોધ નામ આપવામાં આવ્યું. એટલું જ નહીં, 'હુસ્ન પહાડોં કા', 'ઓ સાહિબા' જેવા સુપરહિટ ગીતો પણ હર્ષિલની ખીણમાં ફિલ્માવવામાં આવ્યા છે. આ ગીતમાં બર્ફીલા શિખરો, ગાઢ જંગલો અને ભાગીરથી નદીના પ્રવાહને સુંદર રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મમાં ગંગોત્રી યાત્રા સાથે સંબંધિત ઘણા પ્રેમ દ્રશ્યો હર્ષિલ અને ધરાલીની આસપાસ શૂટ કરવામાં આવ્યા છે, જે આ વિસ્તારની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી દે છે.

હર્ષિલ ખીણમાંથી ખળખળ વહેતી ભાગીરથી નદી
હર્ષિલ ખીણમાંથી ખળખળ વહેતી ભાગીરથી નદી (ETV Bharat)

છેલ્લી પોસ્ટ ઓફિસના દ્રશ્યો: ફિલ્મના કેટલાક દ્રશ્યો હર્ષિલમાં ભારત-ચીન સરહદ પર સ્થિત છેલ્લી પોસ્ટ ઓફિસની આસપાસ પણ શૂટ કરવામાં આવ્યા હતા. તે દ્રશ્યમાં, અભિનેત્રી મંદાકિની એક પત્રની રાહ જોઈ રહી હતી. પ્રવાસીઓ આ પોસ્ટ ઓફિસને ઓળખે તે માટે, વહીવટીતંત્રે 'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ના એક દ્રશ્યનું પોસ્ટર પણ લગાવ્યું હતું. આ પોસ્ટ ઓફિસ હજુ પણ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. અહીં આવતા પ્રવાસીઓ હજુ પણ ભારત-ચીન સરહદ પર સ્થિત પોસ્ટ ઓફિસ જોવા માટે આવે છે.

દેવદારના લીલાછમ વૃક્ષો અને ખળખળ વહેતી ભાગીરથી નદીનો સુંદર સંગમ
દેવદારના લીલાછમ વૃક્ષો અને ખળખળ વહેતી ભાગીરથી નદીનો સુંદર સંગમ (ETV Bharat)

હર્ષિલને કહેવામાં આવે છે ભારતનું સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ: હર્ષિલ એટલે કે ધરાલી વિસ્તાર, જ્યાં આ આફત આવી હતી, તેને ભારતનું 'સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ' પણ કહી શકાય. ઉત્તરકાશીમાં ભાગીરથી નદીના કિનારે આવેલા આ નાના ગામડાઓ પોતાનામાં ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. આ વિસ્તારને તેની કુદરતી સુંદરતા માટે ભારતનું 'સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ' કહેવામાં આવે છે. ચારે બાજુ બરફથી ઢંકાયેલા હિમાલયના શિખરો, ગાઢ દેવદારના જંગલો અને ભાગીરથીનો શાંત પ્રવાહ આ સ્થળને સ્વર્ગ બનાવે છે. શિયાળામાં, જ્યારે આ વિસ્તાર બરફની ચાદરથી ઢંકાઈ જાય છે, ત્યારે તે વધુ મનોહર બની જાય છે.

દેશ અને વિદેશમાંથી દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં સહેલાણીઓ આવે છે ફરવા
દેશ અને વિદેશમાંથી દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં સહેલાણીઓ આવે છે ફરવા (ETV Bharat)

સ્થાનિક પર્વતારોહક સંજય સૈની, જે આ વિસ્તારને સારી રીતે જાણે છે, કહે છે કે હિમવર્ષા દરમિયાન હર્ષિલ અને ધરાલીની સુંદરતા વધી જાય છે. બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો અને શાંત ખીણો કોઈને પણ મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. આ જ કારણ હતું કે રાજ કપૂરે તેમની ફિલ્મ રામ તેરી ગંગા મૈલી માટે આ સ્થળ પસંદ કર્યું.

હર્ષિલ પોસ્ટ ઓફિસ બહાર અભિનેતા વિવેક ઓબેરોય
હર્ષિલ પોસ્ટ ઓફિસ બહાર અભિનેતા વિવેક ઓબેરોય (ETV Bharat)

પ્રકૃતિને સમજવાની જરૂર છે: આ એક ફિલ્મે માત્ર ઘણા સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા જ નહીં પરંતુ હર્ષિલને પર્યટન નકશા પર એક ખાસ સ્થાન પણ આપ્યું. સંજય સૈની કહે છે કે આ સ્થળની શાંતિ અને કુદરતી સુંદરતા એવી છે કે તેને જોઈને દરેક વ્યક્તિ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. રાજ કપૂરે તેમની ફિલ્મ દ્વારા આ સ્થળને અમર બનાવ્યું.

ભાગીરથી નદીના કિનારે વસેલું છે હર્ષિલ
ભાગીરથી નદીના કિનારે વસેલું છે હર્ષિલ (ETV Bharat)

કુદરત સાથે સંતુલન જરૂરી છે: ઉત્તરાખંડને સારી રીતે જાણતા વરિષ્ઠ પત્રકાર જયસિંહ રાવત કહે છે કે હર્ષિલ અને ધરાલીની આ દુર્ઘટના ફરી એકવાર આપણને કુદરત સાથે સંતુલન જાળવવાની યાદ અપાવે છે. રાજ કપૂરની ફિલ્મ દ્વારા એક સમયે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થયેલો આ પ્રદેશ આજે મદદ માટે પોકાર કરી રહ્યો છે.

'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ફિલ્મમાં જે પોસ્ટ ઓફિસ જોવા મળે છે તે આજે પણ હર્ષિલમાં છે
'રામ તેરી ગંગા મૈલી' ફિલ્મમાં જે પોસ્ટ ઓફિસ જોવા મળે છે તે આજે પણ હર્ષિલમાં છે (ETV Bharat)

અધિકારીઓ શું કહે છે: ઉત્તરાખંડ ફિલ્મ વિકાસ પરિષદના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી બંશીધર તિવારી, આ વિસ્તારને યાદ કરતા કહે છે કે, ઉત્તરાખંડમાં દરેક જગ્યા ખૂબ જ સુંદર છે અને ફિલ્મ નિર્માતાઓ ઉત્તરાખંડના દરેક વિસ્તારમાં ફિલ્મોનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હર્ષિલની કંઈક વાત જ અલગ છે.

દર વર્ષે હજારો પ્રવાસીઓ હર્ષિલ ખીણની ઊંચી ટેકરીઓનો આનંદ માણવા માટે દેશભરમાંથી આવે છે
દર વર્ષે હજારો પ્રવાસીઓ હર્ષિલ ખીણની ઊંચી ટેકરીઓનો આનંદ માણવા માટે દેશભરમાંથી આવે છે. (ETV Bharat)

હાલમાં આ વિસ્તારમાં ઘણી મોટા બજેટની ફિલ્મો પાઇપલાઇનમાં છે. હર્ષિલની સુંદરતાને કારણે આ વિસ્તારમાં ઘણી વેબ સિરીઝનું શૂટિંગ થઈ રહ્યું છે. સરકાર ફિલ્મ નિર્માતાઓને દરેક સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે. પરંતુ હાલની આપત્તિએ આ સમગ્ર વિસ્તારને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ઉત્તરાખંડ સરકાર આ આપત્તિથી પ્રભાવિત લોકોની સાથે ઉભી છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં તેને તેની પહેલાની જેમ જ સ્થિતિને લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે. - બંશીધર તિવારી, સીઈઓ, ઉત્તરાખંડ ફિલ્મ વિકાસ પરિષદ

કુદરતના ખોળે ફિલ્મનું શૂટિંગ
કુદરતના ખોળે ફિલ્મનું શૂટિંગ (ETV Bharat)

વાઇબ્રન્ટ વિલેજ સ્કીમમાં સમાવેશ: ઉત્તરકાશી જિલ્લો ચીન સરહદને અડીને આવેલો છે. તેથી, સુંદર હર્ષિલ ખીણના 8 ગામોને પણ વાઇબ્રન્ટ વિલેજ સ્કીમમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. 2016-17 માં હર્ષિલ ખીણમાં ઇનર લાઇન પ્રતિબંધ પણ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ માસ્ટર પ્લાન હેઠળ ખીણમાં પ્રવાસન સંબંધિત કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દર વર્ષે પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં હર્ષિલ નજીકના બાગોરી, ધારાલી અને મુખાબા ગામોમાં પહોંચે છે.

આપત્તિનું ભયાનક દ્રશ્ય: નોંધનીય છે કે, 5 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ, બપોરે 1.30 વાગ્યે, હર્ષિલ ખીણના ધારલીમાં ખીરગંગા નદી પર વાદળ ફાટ્યું, જેના કારણે અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલન થયું જેણે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી નાખ્યો. કાટમાળ અને પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહે ધરાલીની બજારમાં વિનાશ વેર્યો. ઘણી હોટલો, દુકાનો અને ઘરો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના મતે, આ ભયાનક દ્રશ્ય હોલીવુડ ફિલ્મના દ્રશ્ય જેવું હતું. જ્યાં લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે બૂમો પાડી રહ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા કેટલાક વીડિયો આ વિનાશની ભયાનકતા દર્શાવે છે. જેણે પણ આ વીડિયો જોયા તે સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

દુર્ઘટનાના ત્રીજા દિવસે, ભારતીય સેના, NDRF, SDRF અને ITBPની ટીમો બચાવ કાર્યમાં રોકાયેલી છે. અત્યાર સુધીમાં 250 થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હજુ પણ ઘણા લોકો કાટમાળમાં ફસાયેલા હોઈ શકે છે. ભારતીય વાયુસેનાએ MI-17 અને ચિનૂક હેલિકોપ્ટર દ્વારા રાહત કાર્યની ગતિ પણ વધારી દીધી છે.

