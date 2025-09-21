ETV Bharat / bharat

કાલથી રેલવે સ્ટેશન અને ટ્રેનોમાં સસ્તું મળશે પાણી, 'રેલ નીર'ની કિંમતમાં ઘટાડાની જાહેરાત

જીએસટીમાં ઘટાડા બાદ, રેલ નીરની એક લિટર બોટલ હવે મુસાફરોને 14 રૂપિયામાં મળશે.

રેલ નીરની કિંમતમાં ઘટાડો
Published : September 21, 2025

Published : September 21, 2025 at 8:14 PM IST

નવી દિલ્હી: નવા GST રેટ રવિવાર મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી અમલમાં આવશે. નવરાત્રિના પહેલા દિવસ, 22 સપ્ટેમ્બરથી લાભ મળવાનું શરૂ થશે. GSTમાં ઘટાડાથી ઘણી પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં ઘટાડો થશે. આ સંદર્ભમાં, રેલવેએ તેની બોટલબંધ પીવાના પાણી બ્રાન્ડ, રેલ નીરની કિંમતમાં એક રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે. ઘટાડેલા ભાવ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે.

રેલવે બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશમાં જણાવાયું છે કે, બધી રેલ નીરની બોટલોમાં એક રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. તમામ ઝોનલ રેલવે અને ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC) ને સંબોધિત પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે, "બોટલબંધ પીવાના પાણી 'રેલ નીર' ની મહત્તમ છૂટક કિંમતમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે."

રેલ નીરની એક લિટર બોટલની કિંમત 15 રૂપિયાથી ઘટાડીને 14 રૂપિયા કરવામાં આવી છે, અને 500 મિલી બોટલની કિંમત 10 રૂપિયાથી ઘટાડીને 9 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આદેશ મુજબ, રેલ્વે પરિસરમાં અને ટ્રેનોમાં વેચાતી અન્ય IRCTC/રેલ્વે-સૂચિબદ્ધ પીવાના પાણીની બોટલોની મહત્તમ છૂટક કિંમતમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. એક લિટરની બોટલની કિંમત હવે ₹15 થી ઘટાડીને ₹14 કરવામાં આવી છે, અને 500 મિલીની બોટલની કિંમત ₹10 થી ઘટાડીને ₹9 ​​કરવામાં આવી છે.

જો વિક્રેતા અથવા દુકાનદાર વધુ ચાર્જ કરે તો શું કરવું?

  • પહેલા, વિક્રેતાને ઊંચા ભાવનું કારણ પૂછો. જો તમને હજુ પણ સંતોષકારક જવાબ ન મળે, તો તમે રેલ્વેના ગ્રાહક સેવા ચેનલો દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
  • તમે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે IRCTC કસ્ટમર કેર 139 (રેલ્વે હેલ્પલાઇન નંબર) પર પણ કૉલ કરી શકો છો.
  • તમે રેલ્વે સ્ટેશન માસ્ટરનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. તમે સીધી સ્ટેશન માસ્ટરને પણ ફરિયાદ કરી શકો છો. અથવા તમે રેલ્વે ફરિયાદ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
  • તમે Rail Madad એપનો ઉપયોગ કરીને પણ મદદ મેળવી શકો છો. ફરિયાદ નોંધાવતી વખતે, પાણીની બોટલનો ફોટો, રસીદ અને સ્ટેશનનું નામ શામેલ કરવાનું ભૂલશો નહીં.

