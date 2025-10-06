ETV Bharat / bharat

હવે તમારા સૂચનોના આધારે ટ્રેન સુવિધાઓમાં વધારો કરવામાં આવશે! રેલ્વેનું 'અમૃત સંવાદ' અભિયાન

રેલવેએ મુસાફરોને વધુ સારી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિસાદ આપવા મુસાફરોને અપીલ કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : રેલવેએ મુસાફરો સાથે વાતચીત કરીને સેવાઓ સુધારવા માટે "અમૃત સંવાદ" નામનું એક ખાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. રેલવેએ ખાતરી આપી છે કે સલામતી, સ્વચ્છતા, સ્ટેશનની સ્વચ્છતા, પાણીની સુવિધાઓ અને કેટરિંગ સંબંધિત મળેલા સૂચનો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રેલવેએ મુસાફરોને પ્રતિસાદ આપવા અને સારી સેવા પૂરી પાડવામાં જવાબદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રેલ વન એપનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી છે.

દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વેના જનરલ મેનેજર સંજય કુમાર શ્રીવાસ્તવે તાજેતરમાં અમૃત સંવાદ વિશેષ અભિયાન દરમિયાન મુસાફરો અને રેલ વપરાશકર્તાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. શ્રીવાસ્તવે ખાતરી આપી હતી કે સલામતી, સ્વચ્છતા, સ્ટેશન સ્વચ્છતા, પાણીની સુવિધાઓ અને કેટરિંગ સંબંધિત સૂચનો પર એકંદર મુસાફરોના અનુભવને વધારવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

વિવિધ સ્ટેશનો પર ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યાં રેલ વપરાશકર્તાઓને જાહેર હિતમાં લેવામાં આવેલી વિવિધ પહેલ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. સક્રિયપણે પ્રતિસાદ માંગવામાં આવ્યો હતો અને જનતાએ ઇન્ટરેક્ટિવ ઝુંબેશ દ્વારા મુસાફરોની સુવિધાઓ સુધારવા અને મુસાફરો અને રેલ વપરાશકર્તાઓની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે સીધી સહાય પૂરી પાડવાના રેલ્વેના અભિગમની પ્રશંસા કરી હતી.

SCRના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી એ. શ્રીધરે જણાવ્યું હતું કે, કાકીનાડા ટાઉન સ્ટેશન પર, મુસાફરોએ કોચ સૂચક બોર્ડ, ટ્રેનોના સમયપાલન, લિફ્ટ, બાળકોને ખોરાક આપવાના રૂમ અને ટ્રેનોની આવર્તન વધારવા સહિતના વિવિધ પગલાં સૂચવ્યા હતા.

ઉત્તર રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી હિમાંશુ શેખર ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે રેલવે બોર્ડના ચેરમેન અને સીઈઓ સતીશ કુમારે પણ અમૃત સંવાદ પહેલમાં ભાગ લીધો હતો, નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરો સાથે વાતચીત કરી હતી. ઉપાધ્યાયે કહ્યું, "આ પહેલ નાગરિકોની ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા અને અમૃત સમયગાળા દરમિયાન સ્ટેશનોના આધુનિકીકરણને ટેકો આપીને વિકસિત, આધુનિક અને મુસાફરો-મૈત્રીપૂર્ણ રેલ નેટવર્ક બનાવવા પર કેન્દ્રિત છે."

નીચેના ક્ષેત્રોમાં સુધારા માટે સૂચનો:

  • સુધારેલ વેઇટિંગ રૂમ અને શૌચાલય
  • સુધારેલ લિફ્ટ, એસ્કેલેટર અને પેસેન્જર ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ્સ
  • મફત વાઇ-ફાઇ અને "વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ" કિઓસ્ક
  • અપંગ વ્યક્તિઓ માટે સુવિધાઓ અને અન્ય સુલભતા પગલાં

આ ઝુંબેશ રેલવે અધિકારીઓ અને નાગરિકો વચ્ચે મુસાફરોના પ્રતિભાવ, ચિંતાઓ અને સૂચનો વ્યક્ત કરવા માટે સીધો સંવાદ પૂરો પાડે છે. આ સંવાદ 31 ઓક્ટોબર સુધી મુખ્ય ભારતીય રેલવે સ્ટેશનો પર યોજાશે.

આ પણ વાંચો...

  1. હિંમતનગર રેલવે સ્ટેશન બની રહ્યું છે મલ્ટીમોડલ હબ, સ્ટેશન બિલ્ડિંગનું લગભગ 80% કામ પૂર્ણ
  2. પોલીસ જવાન અને જાગૃત મુસાફરની બહાદુરી: સુરત રેલવે સ્ટેશન પર મા-બાળકનો જીવ બચાવ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAYS PASSENGERS SUGGESTIONRAILWAYS AMRIT SAMVAADઅમૃત સંવાદ અભિયાનINDIAN RAILWAYRAILWAYS PASSENGERS FEEDBACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.