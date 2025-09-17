ETV Bharat / bharat

ભાજપનાં ગઢનો કાંકરો ખેરવવા રાહુલ ગાંધીના ગુજરાતમાં ધામા, તાલુકા-જિલ્લા પ્રમુખોના ઘરે રાહુલ ગાંધી કરશે રોકાણ

2024માં લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, તેઓ 2027માં ગુજરાતમાં ભગવા પક્ષને હરાવશે.

રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે
રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 4:57 PM IST

4 Min Read
નવી દિલ્હી : લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી, જેમણે અગાઉ ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનું વચન આપ્યું હતું. તેઓ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જમીની સ્તર તૈયાર કરવા માટે આગામી મહિનાઓમાં પશ્ચિમી રાજ્યમાં વધુ સમય વિતાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.

રાહુલ ગાંધી રાષ્ટ્રીય સ્તરે કોંગ્રેસને પુનર્જીવિત કરવા માંગે છે, અને તેમણે સંગઠનાત્મક પુનર્ગઠન માટે ગુજરાતને મોડેલ રાજ્ય તરીકે પસંદ કર્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC)ના નિરીક્ષકો તરીકે દેશભરના વરિષ્ઠ નેતાઓ દ્વારા પસંદગી પ્રક્રિયા પછી જિલ્લા એકમના વડાઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ 30 વર્ષથી સત્તાની બહાર છે. 2027માં ભગવા પક્ષ પર કબજો જમાવવા માટે ઉત્સુક છે.

2024માં, ભારતીય ગઠબંધન 543 લોકસભા બેઠકોમાંથી 232 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહ્યું હતું. જે સાદી બહુમતીથી 40 બેઠકો ઓછી હતી. ભાજપને 2019માં 303 બેઠકોથી ઘટાડીને 240 બેઠકો સુધી મર્યાદિત કરી દીધી હતી. જેના કારણે ભગવા પક્ષને પ્રાદેશિક ખેલાડીઓ તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (ટીડીપી) અને જનતા દળ (યુનાઇટેડ)નો ટેકો લેવાની ફરજ પડી હતી.

ગુજરાત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પરેશ ધાનાણીએ ETV ભારતને જણાવ્યું

"કોંગ્રેસને સમજાયું છે કે 2027માં ગુજરાત 2029માં દિલ્હીનું પ્રવેશદ્વાર બનશે. ગુજરાતમાં જીતવા માટે, આપણે આપણી ગણતરીઓ સાચી રાખવાની અને મતદારોમાં યોગ્ય ધારણા બનાવવા સક્ષમ બનવાની જરૂર છે. આપણે આગામી મહિનાઓમાં ધારણા પર કામ કરવાની જરૂર છે,"

કોંગ્રેસના નેતાના મતે, 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની સૌથી જૂની પાર્ટી પાસે ભાજપને હરાવવાની તક હતી, પરંતુ કેટલીક ખામીઓને કારણે તેમણે આ તક ગુમાવી દીધી. 2017માં, ગુજરાત એકમ 182 બેઠકોમાંથી 77 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહ્યું હતું, જ્યારે ભગવા પક્ષ 99 બેઠકો પર સમેટાઈ ગયો હતો. રાહુલ ગાંધી, જે તે સમયે કોંગ્રેસના વડા હતા, તેમણે પ્રચારનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.

"2017માં અમારી પાસે સારી તક હતી, પરંતુ કેટલીક ખામીઓને કારણે અમે તે ગુમાવી દીધી. હવે રાજ્ય એકમમાં એક સમાચાર પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે. નેતા-કેન્દ્રિત વ્યૂહરચનાને બદલે, હવે ધ્યાન પક્ષ-કેન્દ્રિત નેતૃત્વ પર છે," ધાનાણીએ કહ્યું.

રાહુલ ગાંધીએ જે 12 સપ્ટેમ્બરે કોંગ્રેસના જિલ્લા એકમના વડાઓ માટે તાલીમ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા, તેઓ 18 સપ્ટેમ્બરે ખેડૂતોને લગતા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા અને તેના માટે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવા માટે ફરી રાજ્યની મુલાકાત લેશે. તેઓ વરિષ્ઠ રાજ્ય નેતાઓ સાથે આગામી દિવસોની રણનીતિની સમીક્ષા કરે તેવી પણ શક્યતા છે.

ગુજરાત કોંગ્રેસના વડા અમિત ચાવડાએ ETV ભારતને જણાવ્યું

રાહુલ ગાંધીએ 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ જૂનાગઢમાં આયોજિત તાલીમ શિબિરમાં સંગઠનાત્મક અને પરિણામલક્ષી કાર્ય અંગે માર્ગદર્શન આપતા શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોને ઉત્સાહ, ઉત્સાહ અને ભાવનાત્મક સંદેશાવ્યવહાર સાથે વ્યક્તિગત રીતે સંબોધિત કર્યા હતા. શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખોમાં એક નવી ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસ છવાઈ ગયો. એક પરિવારની જેમ, બધાએ કુશાસન સામે લડવાનો અને ગુજરાતમાં આશાનું કિરણ બનવાનો સંકલ્પ કર્યો."

ગુજરાત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "રાજ્યમાં ખેડૂતોના ઘણા પ્રશ્નો છે, અને તેમને વ્યવસ્થિત રીતે ઉઠાવવાની જરૂર છે."

પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, "એક અઠવાડિયાના ગાળામાં 2 ટૂંકી મુલાકાતો રાહુલ ગાંધીનું ગુજરાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તે દર્શાવે છે કે આગામી મહિનાઓમાં, વિરોધ પક્ષ રાજ્યની તમામ 182 વિધાનસભા ક્ષેત્રોનો પ્રવાસ કરવાની યોજના ધરાવે છે. જેથી જમીની સ્તરની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે.

આ મુલાકાતો દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ વડા સંબંધિત જિલ્લા એકમના વડા સાથે સ્થાનિક મુદ્દાઓ અને વ્યૂહરચના અંગે ચર્ચા કરશે અને નવી વ્યવસ્થામાં સ્થાનિક વડાઓનું મહત્વ દર્શાવવા માટે તેમના ઘરે રાત્રિ રોકાણ પણ રાહુલ ગાંધી કરી શકે છે.

પરેશ ધાનાણીએ જણાવ્યું, "રાહુલ ગાંધી એક જન નેતા અને સાચા દિલના વ્યક્તિ છે. દેશમાં એવો કોઈ પ્રદેશ નથી જ્યાં તેમણે મુલાકાત ન લીધી હોય. જ્યારે તેઓ ગુજરાતના સ્થાનિક લોકો સાથે સમય વિતાવે છે, અને તેમના મુદ્દાઓ અને મુશ્કેલીઓ સાંભળે છે, ત્યારે તે પાર્ટીને તેના પ્રચારનું આયોજન કરવામાં મદદ કરશે. લોકો 2027માં પરિવર્તન શોધી રહ્યા છે,".

નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, જિલ્લા વડાઓને સશક્ત બનાવવામાં આવશે અને તેઓ રાજ્ય એકમનું નેતૃત્વ કરશે, જે જૂના પક્ષમાં નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાના વિકેન્દ્રીકરણના સંકેત તરીકે કાર્ય કરશે. તેઓ સંભવિત ઉમેદવારોની ઓળખ કરશે અને ટિકિટ વિતરણમાં પણ તેમનો હિસ્સો રહેશે, જે કોંગ્રેસમાં હંમેશા સમસ્યા રહી છે.

ગુજરાતમાં નવા જિલ્લા પ્રમુખો હવે એક તાલીમ સત્રમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. જ્યાં તેમને પક્ષની વિચારધારા, નીતિઓ, રાજ્ય સરકારનો સામનો કેવી રીતે કરવો અને રાજકીય ઝુંબેશની યોજના કેવી રીતે બનાવવી તે વિશે માહિતી આપવામાં આવી રહી છે.

2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસ ફક્ત 17 બેઠકો જીતી શકી, અને તેનો મત હિસ્સો 40 ટકાથી ઘટીને 28 ટકા થઈ ગયો. 5 બેઠકો અને 13 ટકા મત હિસ્સો છીનવી લેનારી આદમી પાર્ટી (AAP)ના પ્રવેશથી કોંગ્રેસને ભારે નુકસાન થયું. ભાજપે 156 બેઠકો જીતી, તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ નોંધાવ્યું.

