પટના: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આજથી બિહારમાં મત અધિકાર યાત્રા શરૂ કરી છે. 16 દિવસની આ યાત્રા 23 જિલ્લામાંથી પસાર થશે. 1300 કિલોમીટર અને 50 થી વધુ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાંથી પસાર થતાં, રાહુલ ગાંધી 1 સપ્ટેમ્બરે પટના પહોંચશે. જ્યાં એક મોટી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવશે. તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના તમામ મોટા નેતાઓ સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન તેમની સાથે હાજર રહેશે.
આજે રાહુલ ગાંધીની મત અધિકાર યાત્રાનો પહેલો દિવસ છે. રેલી પછી, તેમણે સાસારામમાં યાત્રા શરૂ કરી. આ યાત્રા જિલ્લાના દેહરીથી શરૂ થઈ અને આંબેડકર ચોક, મુખ્ય બજાર, પાલી રોડ થઈને ઔરંગાબાદ તરફ આગળ વધી. તેજસ્વી યાદવ, મુકેશ સાહની અને ડાબેરી પક્ષોના નેતાઓ પણ આ યાત્રામાં તેમની સાથે હાજર છે.
મત અધિકાર યાત્રાનો આજનો કાર્યક્રમ
અંબા-કુટુમ્બથી યાત્રાની શરૂઆત
દેવના સૂર્ય મંદિરની મુલાકાત
ગુરારુ ગયા ખાતે બપોરનું ભોજન
ખાલીસ પાર્ક ચોક, ગયા ખાતે જાહેર સભા
ગાંધી રસલપુર ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આરામ કર્યા પછી
મત અધિકાર યાત્રા કાર્યક્રમ (બીજો તબક્કો)
૨૫ ઓગસ્ટ: આરામનો દિવસ
૨૬ ઓગસ્ટ: સુપૌલ અને મધુબની
૨૭ ઓગસ્ટ: દરભંગા અને મુઝફ્ફરપુર
૨૮ ઓગસ્ટ: સીતામઢી અને મોતીહારી
૨૯ ઓગસ્ટ: બેતિયા, ગોપાલગંજ અને સિવાન
૩૧ ઓગસ્ટ: આરામનો દિવસ
૦૧ સપ્ટેમ્બર: પટણામાં ભવ્ય સમાપન સમારોહ સાથે સમાપન