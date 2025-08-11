નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને દિલ્હી પોલીસે ભારતના ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ વિરોધ કૂચ દરમિયાન અન્ય ભારતીય બ્લોક સાંસદો સાથે થોડા સમય માટે અટકાયતમાં લીધા હતા.
કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ વડા સોનિયા ગાંધી અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીના પુત્ર રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ (ભારત) મૌન છે પણ સમગ્ર દેશ સમક્ષ સત્ય છે."
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જણાવ્યું કે, "આ લડાઈ રાજકીય નથી, તે બંધારણને બચાવવાની લડાઈ છે. આ એક વ્યક્તિ-એક મતની લડાઈ છે, તેથી આપણને સ્વચ્છ મતદાર યાદીની જરૂર છે," તેમણે ઉમેર્યું. "અમે ફક્ત વિરોધ કૂચ કરી રહ્યા હતા પરંતુ મોદી સરકારે પોલીસ મોકલીને રાહુલ ગાંધી સહિત તમામ સાંસદોને પકડી લીધા અને તેમની અટકાયત કરી. મોદી સરકાર શેનાથી ડરે છે?"
VIDEO | Delhi: Opposition MPs Priyanka Gandhi Vadra, Dimple Yadav, KC Venugopal, and Mauha Maji were seen sloganeering after being stopped by police barricades at Transport Bhawan, preventing their march towards the Election Commission headquarters.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/idfCBWa2wd
ભારત બ્લોકના નેતાઓએ સોમવારે બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન કથિત મતદાન મુદ્દા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
રાહુલ ગાંધી, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અને ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ સહિત અન્ય ટોચના સાંસદોના નેતૃત્વ હેઠળ ઈન્ડિયા બ્લોકના સાંસદોએ સંસદથી ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (ECI) સુધીની કૂચ શરૂ કરી હતી. જોકે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસે કહ્યું, "અમે લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પૂછ્યું "ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ મતના મુદ્દામાં હાથ મિલાવે છે. આજે, ઈન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ વિરોધમાં ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરી, પરંતુ મોદી સરકારે તેમને રોકવા માટે પોલીસ મોકલી. મોદી સરકાર શેનાથી આટલી ડરે છે?
VIDEO | Detained Opposition MPs including Priyanka Gandhi Vadra were seen sloganeering inside bus. They were stopped at Transport Bhavan during their march to the ECI office.#Opposition #ElectionCommissionOfIndia pic.twitter.com/JSrvExEgr2— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
કોંગ્રેસના મહાસચિવ, સંચાર, જયરામ રમેશે નિર્દેશ કર્યો કે, "અમારી માંગણી છે કે બધા વિપક્ષી સાંસદો સામૂહિક રીતે ઈલેક્શન કમિશન સમક્ષ મત ચોરી અંગે દસ્તાવેજ રજૂ કરે. પરંતુ અમને ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી નથી, અમને અધવચ્ચે જ રોકવામાં આવ્યા છે. આ સંસદની સામે જ લોકશાહીની હત્યા છે."
વિરોધ કૂચ શરૂ કરતા પહેલા કોંગ્રેસના નેતાઓએ કહ્યું કે, "અમે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચને લોકશાહીનો નાશ કરવા દઈશું નહીં." રાહુલ ગાંધીને બાદમાં દિલ્હી પોલીસે છોડી દીધા.
