ETV Bharat / bharat

INDIA બ્લોકના સાંસદોને કૂચ અટકાવાઈ, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- સત્ય સમગ્ર દેશ સમક્ષ છે - INDIA BLOC MPS

દિલ્હી પોલીસે ભારતના ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ વિરોધ કૂચ દરમિયાન અન્ય ભારતીય બ્લોક સાંસદો સાથે થોડા સમય માટે અટકાયતમાં લીધા હતા.

રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને દિલ્હી પોલીસે ભારતના ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ વિરોધ કૂચ દરમિયાન અન્ય ભારતીય બ્લોક સાંસદો સાથે થોડા સમય માટે અટકાયતમાં લીધા હતા.

કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ વડા સોનિયા ગાંધી અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીના પુત્ર રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ (ભારત) મૌન છે પણ સમગ્ર દેશ સમક્ષ સત્ય છે."

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જણાવ્યું કે, "આ લડાઈ રાજકીય નથી, તે બંધારણને બચાવવાની લડાઈ છે. આ એક વ્યક્તિ-એક મતની લડાઈ છે, તેથી આપણને સ્વચ્છ મતદાર યાદીની જરૂર છે," તેમણે ઉમેર્યું. "અમે ફક્ત વિરોધ કૂચ કરી રહ્યા હતા પરંતુ મોદી સરકારે પોલીસ મોકલીને રાહુલ ગાંધી સહિત તમામ સાંસદોને પકડી લીધા અને તેમની અટકાયત કરી. મોદી સરકાર શેનાથી ડરે છે?"

ભારત બ્લોકના નેતાઓએ સોમવારે બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન કથિત મતદાન મુદ્દા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

રાહુલ ગાંધી, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અને ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ સહિત અન્ય ટોચના સાંસદોના નેતૃત્વ હેઠળ ઈન્ડિયા બ્લોકના સાંસદોએ સંસદથી ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (ECI) સુધીની કૂચ શરૂ કરી હતી. જોકે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસે કહ્યું, "અમે લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પૂછ્યું "ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ મતના મુદ્દામાં હાથ મિલાવે છે. આજે, ઈન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ વિરોધમાં ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરી, પરંતુ મોદી સરકારે તેમને રોકવા માટે પોલીસ મોકલી. મોદી સરકાર શેનાથી આટલી ડરે છે?

કોંગ્રેસના મહાસચિવ, સંચાર, જયરામ રમેશે નિર્દેશ કર્યો કે, "અમારી માંગણી છે કે બધા વિપક્ષી સાંસદો સામૂહિક રીતે ઈલેક્શન કમિશન સમક્ષ મત ચોરી અંગે દસ્તાવેજ રજૂ કરે. પરંતુ અમને ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી નથી, અમને અધવચ્ચે જ રોકવામાં આવ્યા છે. આ સંસદની સામે જ લોકશાહીની હત્યા છે."

વિરોધ કૂચ શરૂ કરતા પહેલા કોંગ્રેસના નેતાઓએ કહ્યું કે, "અમે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચને લોકશાહીનો નાશ કરવા દઈશું નહીં." રાહુલ ગાંધીને બાદમાં દિલ્હી પોલીસે છોડી દીધા.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચે 476 નોંધાયેલા બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોને યાદીમાંથી કાઢી નાખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી
  2. કુંડેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે જઈ રહેલ પિકઅપ વાન ખાઈમાં પડી, 8 મહિલાઓના મોત

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને દિલ્હી પોલીસે ભારતના ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ વિરોધ કૂચ દરમિયાન અન્ય ભારતીય બ્લોક સાંસદો સાથે થોડા સમય માટે અટકાયતમાં લીધા હતા.

કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ વડા સોનિયા ગાંધી અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીના પુત્ર રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ (ભારત) મૌન છે પણ સમગ્ર દેશ સમક્ષ સત્ય છે."

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જણાવ્યું કે, "આ લડાઈ રાજકીય નથી, તે બંધારણને બચાવવાની લડાઈ છે. આ એક વ્યક્તિ-એક મતની લડાઈ છે, તેથી આપણને સ્વચ્છ મતદાર યાદીની જરૂર છે," તેમણે ઉમેર્યું. "અમે ફક્ત વિરોધ કૂચ કરી રહ્યા હતા પરંતુ મોદી સરકારે પોલીસ મોકલીને રાહુલ ગાંધી સહિત તમામ સાંસદોને પકડી લીધા અને તેમની અટકાયત કરી. મોદી સરકાર શેનાથી ડરે છે?"

ભારત બ્લોકના નેતાઓએ સોમવારે બિહારમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન કથિત મતદાન મુદ્દા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

રાહુલ ગાંધી, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અને ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ સહિત અન્ય ટોચના સાંસદોના નેતૃત્વ હેઠળ ઈન્ડિયા બ્લોકના સાંસદોએ સંસદથી ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (ECI) સુધીની કૂચ શરૂ કરી હતી. જોકે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસે કહ્યું, "અમે લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પૂછ્યું "ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ મતના મુદ્દામાં હાથ મિલાવે છે. આજે, ઈન્ડિયા એલાયન્સના સાંસદોએ વિરોધમાં ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરી, પરંતુ મોદી સરકારે તેમને રોકવા માટે પોલીસ મોકલી. મોદી સરકાર શેનાથી આટલી ડરે છે?

કોંગ્રેસના મહાસચિવ, સંચાર, જયરામ રમેશે નિર્દેશ કર્યો કે, "અમારી માંગણી છે કે બધા વિપક્ષી સાંસદો સામૂહિક રીતે ઈલેક્શન કમિશન સમક્ષ મત ચોરી અંગે દસ્તાવેજ રજૂ કરે. પરંતુ અમને ઈલેક્શન કમિશન તરફ કૂચ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી નથી, અમને અધવચ્ચે જ રોકવામાં આવ્યા છે. આ સંસદની સામે જ લોકશાહીની હત્યા છે."

વિરોધ કૂચ શરૂ કરતા પહેલા કોંગ્રેસના નેતાઓએ કહ્યું કે, "અમે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચને લોકશાહીનો નાશ કરવા દઈશું નહીં." રાહુલ ગાંધીને બાદમાં દિલ્હી પોલીસે છોડી દીધા.

આ પણ વાંચો:

  1. ચૂંટણી પંચે 476 નોંધાયેલા બિનમાન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષોને યાદીમાંથી કાઢી નાખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી
  2. કુંડેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે જઈ રહેલ પિકઅપ વાન ખાઈમાં પડી, 8 મહિલાઓના મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOC MPSELECTION COMMISSIONPRIME MINISTER NARENDRA MODIINDIA BLOCINDIA BLOC MPS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.