"મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સામે રાહુલ ગાંધીના આરોપો પાયાવિહોણા" ચૂંટણી પંચે આપ્યો જવાબ
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સાંભળવાની તક આપ્યા વિના તેનો મત કાઢી શકાતો નથી.
Published : September 18, 2025 at 3:35 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સામે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીના આરોપોને ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. રાહુલે આરોપ લગાવ્યો છે કે CEC જ્ઞાનેશ કુમાર "મત ચોરો" ને બચાવી રહ્યા છે.
આ આરોપોનો જવાબ આપતા, પંચે ગુરુવારે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપો ખોટા અને પાયાવિહોણા છે. જનતાનો કોઈ પણ સભ્ય ઓનલાઈન કોઈપણ મત કાઢી શકતો નથી, જેમ કે ગાંધીએ ખોટું સૂચન કર્યું છે."
ચૂંટણી પંચે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના આરોપને પણ નકારી કાઢ્યો કે કર્ણાટકના આલંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 6,000 થી વધુ મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. રાહુલે આરોપ લગાવ્યો કે કાઢી નાખવામાં આવેલા મત ખાસ કરીને એવા મતદાન મથકોને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યા હતા જ્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જીતી રહી હતી.
❌Allegations made by Shri Rahul Gandhi are incorrect and baseless.#ECIFactCheck— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 18, 2025
✅Read in detail in the image attached 👇 https://t.co/mhuUtciMTF pic.twitter.com/n30Jn6AeCr
કોંગ્રેસના સાંસદના આરોપોને રદિયો આપતા, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિ ઓનલાઈન કોઈપણ મત કાઢી શકતો નથી, કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો ખોટો દાવો કર્યો છે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સાંભળવાની તક આપ્યા વિના મત કાઢી શકાતો નથી.
પંચે એ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે 2023 માં, આલંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં મતદારોના નામ કાઢી નાખવાના કેટલાક નિષ્ફળ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, અને આ મામલાની તપાસ માટે કમિશન દ્વારા FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, "રેકોર્ડ મુજબ, સુભાષ ગુટ્ટેદાર (ભાજપ) 2018 માં આલંદ વિધાનસભા મતવિસ્તાર અને બીઆર પાટીલ (કોંગ્રેસ) 2023 માં જીત્યા હતા."
Election Commission of India must stop protecting Vote Chors.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025
They should release all incriminating evidence to Karnataka CID within 1 week. #VoteChoriFactory pic.twitter.com/Abiy1OHLQP
રાહુલ ગાંધીના આરોપો શું છે?
અગાઉ, દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પંચ એવા લોકોને રક્ષણ આપી રહ્યું છે જેમણે ભારતના લોકશાહીનો નાશ કર્યો છે. હું મત ઉમેરવા અને કાઢી નાખવાની પ્રક્રિયા અને તે કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવવા જઈ રહ્યો છું."
અલાંદ વિધાનસભા મતવિસ્તારનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું, "અલાંદ કર્ણાટકનો એક મતવિસ્તાર છે. કોઈએ 6,018 મતો કાઢી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમને 2023ની ચૂંટણીમાં અલાંદમાં કુલ કેટલા મતો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા તે ખબર નથી. આ સંખ્યા કદાચ 6,018 કરતા ઘણી વધારે છે."
રાહુલે કહ્યું, "પરંતુ કોઈ 6,018 મતો કાઢી નાખતા પકડાયો હતો, અને મોટાભાગના ગુનાઓની જેમ, તે આકસ્મિક રીતે પકડાઈ ગયો હતો. એવું બન્યું કે એક બૂથ-લેવલ ઓફિસર (BLO) એ જોયું કે તેના કાકાનો મત કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. તેથી, તેણે તપાસ કરી કે તેના કાકાનો મત કોણે કાઢી નાખ્યો અને તે પાડોશી હતો. જો કે, મત કાઢી નાખનાર વ્યક્તિ કે જેનો મત કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો તે બંનેને ખબર નહોતી; કોઈ બીજાએ પ્રક્રિયાને હાઇજેક કરી અને મતો કાઢી નાખ્યા, અને કમનસીબે, તે પકડાઈ ગયો."
રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે જે લોકોએ આ અરજીઓ દાખલ કરી હતી તેમણે ખરેખર તે અરજીઓ દાખલ કરી ન હતી. તેમણે કહ્યું, "સૌથી વધુ મત પરિવર્તન ધરાવતા ટોચના 10 બૂથ કોંગ્રેસના ગઢ હતા. 2018 માં કોંગ્રેસે આ 10 બૂથમાંથી 8 જીત્યા હતા. આ કોઈ સંયોગ નહોતો; તે એક સુનિયોજિત અભિયાન હતું."
CID પાસેથી માહિતી છુપાવવાના આરોપો
કર્ણાટકમાં આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવતા તેમણે કહ્યું કે, "કર્ણાટક CID એ 18 મહિનામાં ચૂંટણી પંચને 18 પત્રો મોકલ્યા છે, જેમાં કેટલાક ખૂબ જ સરળ તથ્યો માંગવામાં આવ્યા છે, જેમાં IP સરનામું પણ શામેલ છે જેમાંથી આ ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેઓ તે પૂરા પાડતા નથી. તેઓ તે કેમ પૂરા પાડતા નથી? કારણ કે તે આપણને જણાવશે કે કામગીરી ક્યાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અમને ખાતરી છે કે આ ક્યાં લઈ જશે."
રાહુલ ગાંધીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કુમાર પર "મત ચોરો" અને લોકશાહીનો નાશ કરનારાઓને રક્ષણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. કર્ણાટક વિધાનસભા મતવિસ્તારોના ડેટાનો ઉલ્લેખ કરતા, રાહુલે દાવો કર્યો કે ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના સમર્થકોના મત વ્યવસ્થિત રીતે કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા હતા.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "જ્યારે આ બધું ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે કર્ણાટકના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ દિલ્હીમાં ચૂંટણી પંચને પત્ર લખીને આ બાબતની જાણ કરી. પરંતુ તેમને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. હવે આ નક્કર પુરાવો છે કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સંડોવાયેલા લોકોને બચાવી રહ્યા છે. એ પણ નક્કર પુરાવો છે કે મેં તમને બતાવ્યું છે કે આ કેન્દ્રિય રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે, તે મોટા પાયે કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને આ માટે વિશાળ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે."
ચૂંટણી પંચ પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ જાણે છે કે આ કોણ કરી રહ્યું છે. જ્યારે ચૂંટણી પંચ માહિતી આપી રહ્યું નથી, ત્યારે તેઓ લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યા છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર CID ને નથી કહી રહ્યા કે આ કોણ કરી રહ્યું છે? ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણામાં પણ આવું જ થઈ રહ્યું છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે લોકશાહીની હત્યા કરનારાઓનું રક્ષણ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ."
તેમણે કહ્યું, "અમે માંગ કરીએ છીએ કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર આ કેસમાં પુરાવા એક અઠવાડિયાની અંદર કર્ણાટક CID ને સોંપે. તેમણે બંધારણના શપથ લીધા હોવાથી તેમનું કામ કરવું જોઈએ."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે દેશને સત્ય કહેવું એ તેમનું કર્તવ્ય છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું બંધારણ અને લોકશાહીના રક્ષણ માટે લડી રહ્યો છું. ભારતની લોકશાહી 'અપહરણ' કરવામાં આવી છે. ફક્ત ભારતના લોકો જ લોકશાહીને બચાવી શકે છે."
