"લાખો મતદારોના નામ હટાવ્યા, વોટ ચોરોને બચાવી રહ્યા છે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર" : રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે, અમુક શક્તિ લાખો મતદારોના નામ હટાવવા માટે વ્યવસ્થિત રીતે નિશાન બનાવી રહી છે.
Published : September 18, 2025 at 2:17 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:41 PM IST
નવી દિલ્હી : લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર મોટો હુમલો કર્યો છે. આજે નવી દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર આરોપ લગાવીને રાજકીય હલચલ મચાવી દીધી હતી. રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ સામે એક કે બે નહીં પરંતુ અનેક ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર પર ગંભીર આરોપ : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પર વોટ ચોરો અને લોકશાહીનો નાશ કરનારાઓને રક્ષણ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કર્ણાટક વિધાનસભા મતવિસ્તારના ડેટાનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે, ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના સમર્થકોના મત વ્યવસ્થિત રીતે કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે.
VIDEO | “Some force systematically targeting millions of voters for deletion across India… Different communities mainly who were voting for the opposition, Dalits, Tribals, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times and now we found 100% proof of… pic.twitter.com/GlP4On8eWs— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
કોંગ્રેસ મુખ્યાલય, ઇન્દિરા ભવન ખાતે એક પત્રકાર પરિષદમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ચૂંટણી પંચે આ બંધ કરવું જોઈએ અને કર્ણાટક CID દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી નામ કાઢી નાખવાની તપાસમાં માંગવામાં આવેલ માહિતી એક અઠવાડિયાની અંદર પૂરી પાડવી જોઈએ. આજે થયેલા ખુલાસા આ દેશના યુવાનોને ચૂંટણીમાં કેવી રીતે ગોટાળા થઈ રહ્યા છે તે બતાવવામાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ છે.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) alleges vote theft and says, “In the Aland constituency of Karnataka, 6,018 votes were found to have been deleted… That person was caught by co-incidence. A booth-level officer noticed that her… pic.twitter.com/yOK9qOMOFN— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે "હાઇડ્રોજન બોમ્બ"
રાહુલ ગાંધીએ શરૂઆતમાં જ સ્પષ્ટતા કરી કે આ ખુલાસા તેમણે વચન આપેલા "હાઇડ્રોજન બોમ્બ" નથી, અને તે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. રાહુલ ગાંધીએ 2023 માં કર્ણાટકના અલંદ મતવિસ્તારમાં મતો કાઢી નાખવાના કથિત પ્રયાસોની વિગતવાર માહિતી આપી. મહારાષ્ટ્રના રાજુરા મતવિસ્તારનો પણ ઉલ્લેખ કરતા દાવો કર્યો હતો કે, ઓટોમેટેડ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને મતદારોને છેતરપિંડીથી ઉમેરવામાં આવ્યા હતા.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " let's come to why i'm making such a direct accusation about gyanesh kumar. there is an ongoing investigation into this matter in karnataka. the cid of karnataka has sent 18 letters in 18 months to the election… pic.twitter.com/haCiUPMWOH— ANI (@ANI) September 18, 2025
"કોંગ્રેસના મતદારોના નામ વ્યવસ્થિત રીતે કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે." : રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે, "હું જ્ઞાનેશ કુમાર વિશે ગંભીર દાવો કરવા જઈ રહ્યો છું. હું આ હળવાશથી કહી રહ્યો નથી. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર મત ચોરો અને ભારતીય લોકશાહીનો નાશ કરનારાઓને રક્ષણ આપી રહ્યા છે." તેમણે દાવો કર્યો કે કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે સમગ્ર ભારતમાં લાખો મતદારોને તેમના નામ કાઢી નાખવા માટે નિશાન બનાવી રહ્યું છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " we have started getting help from inside the election commission. i am making it clear that we are now getting information from inside the election commission, and this is not going to stop..." pic.twitter.com/v7Ojh1CJe8— ANI (@ANI) September 18, 2025
"હું વિપક્ષનો નેતા છું અને હું 100 ટકા પુરાવા વિના કંઈ કહીશ નહીં." કર્ણાટકના અલંદમાં કોઈએ 6,018 મતો કાઢી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તે આકસ્મિક રીતે પકડાઈ ગયો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસના મતદારોના નામ વ્યવસ્થિત રીતે કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે.
