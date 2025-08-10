Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધીએ ‘મત ચોરી’ સામે મોરચો ખોલ્યો, પોર્ટલથી જનસમર્થન અભિયાન શરૂ - ELECTION COMMISSION

રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર લોકશાહી પ્રક્રિયાને નબળી પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો અને જાહેર સમર્થન મેળવવા માટે એક સમર્પિત પોર્ટલ શરૂ કર્યું.

રાહુલ ગાંધીએ ‘મત ચોરી’ સામે મોરચો ખોલ્યો
રાહુલ ગાંધીએ ‘મત ચોરી’ સામે મોરચો ખોલ્યો (via X @rahulgandhi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read

નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણીમાં કથિત ગોટાળાના દાવાઓ પર પોતાના હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. આ ક્રમમાં, કોંગ્રેસ દ્વારા એક વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ દ્વારા લોકોને જાહેર સમર્થન માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.

પાર્ટીએ કહ્યું કે વેબ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવીને, વ્યક્તિ 'મત ચોરી' સામે ભારતના ચૂંટણી પંચ પાસેથી જવાબદારીની માંગ કરી શકે છે અને ડિજિટલ મતદાર યાદી માટેની વિપક્ષી નેતાની માંગને સમર્થન વ્યક્ત કરી શકે છે.

પોર્ટલ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ રાજદ્રોહ છે, આ રાજદ્રોહ છે, સમય આવશે! અમે તમને પકડીશું! તમે છટકી જવાના નથી! મત ચોરીનો પર્દાફાશ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે." હિન્દીમાં X પરની એક પોસ્ટમાં, ગાંધીએ કહ્યું, "મત ચોરી" એ "એક વ્યક્તિ, એક મત" ના મૂળભૂત લોકશાહી સિદ્ધાંત પર હુમલો છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી માટે સ્વચ્છ મતદાર યાદી જરૂરી છે.

તેમણે કહ્યું, 'ચૂંટણી પંચ પાસેથી અમારી માંગ સ્પષ્ટ છે. પારદર્શિતા બતાવો અને ડિજિટલ મતદાર યાદીને સાર્વજનિક કરો, જેથી જનતા અને રાજકીય પક્ષો પોતે તેનું ઓડિટ કરી શકે. રાહુલ ગાંધીએ લોકોને મત ચોરી પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવીને આ માંગને સમર્થન આપવા વિનંતી કરી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'આ લોકશાહીના રક્ષણ માટેની લડાઈ છે.' કોઈપણ વ્યક્તિ પોર્ટલ લિંક પર ક્લિક કરીને 'મત ચોરીનો પુરાવો, ચૂંટણી પંચની જવાબદારીની માંગ અને મત ચોરીનો અહેવાલ' ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

પોર્ટલ પરના એક વીડિયોમાં, તેમણે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચની મિલીભગતથી ચૂંટણીમાં "મોટા પાયે ગુનાહિત છેતરપિંડી" ના વિસ્ફોટક દાવાઓનું પુનરાવર્તન કર્યું. કર્ણાટકના એક મતવિસ્તારમાં ગોટાળા થયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. "બેંગલુરુ સેન્ટ્રલના ફક્ત એક વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં, અમને એક લાખથી વધુ નકલી મતદારો મળ્યા જેમણે ભાજપને આ લોકસભા બેઠક જીતવામાં મદદ કરી,"

તેમણે જણાવ્યુ કે, 'કલ્પના કરો કે જો આ 70-100 બેઠકો પર થતું હોય, તો તે મુક્ત ચૂંટણીઓને બગાડે.' પોર્ટલ પરના સંદેશમાં લખ્યું છે કે, 'કોંગ્રેસે અગાઉ મહારાષ્ટ્ર સહિત ઘણી જગ્યાએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હવે અમારી પાસે પુરાવા છે. અમે આ મત ચોરી સામે સંપૂર્ણ તાકાતથી લડીશું. આપણા લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઓ.' પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવ્યા પછી, તેમના નામે એક પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવે છે, જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે તેઓ 'મત ચોરી' વિરુદ્ધ છે.

પ્રમાણપત્રમાં લખેલું છે કે, 'હું રાહુલ ગાંધીની ચૂંટણી પંચ પાસેથી ડિજિટલ મતદાર યાદીની માંગને સમર્થન આપું છું.' આ પોર્ટલ લોકોને એક નંબર પર કૉલ કરીને અને SMSમાં આપેલી લિંક ભરીને નોંધણી કરાવવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે. પ્રમાણપત્ર પર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ અને ખજાનચી અજય માકન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓ અને સમર્થકોએ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી અને પ્રમાણપત્રો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ રાહુલ ગાંધી સામે 'મત ચોરી'નો આરોપ લગાવતા ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો, ત્યારે ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓએ શનિવારે ફરી એકવાર વિપક્ષી નેતા પર દબાણ કર્યું કે તેઓ કાં તો તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે ઘોષણાપત્ર પર સહી કરે અથવા 'ખોટા' આરોપો કરવા બદલ રાષ્ટ્રની માફી માંગે. ઓછામાં ઓછા ત્રણ રાજ્યોમાં કથિત મત ચોરી અંગે રાહુલ ગાંધી અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થયાના એક દિવસ પછી, ચૂંટણી અધિકારીઓએ ફરીથી કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે સહી કરેલ ઘોષણાપત્ર પર આગ્રહ કર્યો.

આ પણ વાંચો :

  1. 'રાહુલ ગાંધીને મત આપવો એ પાકિસ્તાનને મત આપવા બરાબર': હિમંતા બિસ્વા શર્મા -
  2. 'શું ભારતમાં શીખો પાઘડી પહેરી શકે છે', રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર અમેરિકામાં વિવાદ, ભાજપે આપ્યો પડકાર - Rahul Gandhi US Visit

નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણીમાં કથિત ગોટાળાના દાવાઓ પર પોતાના હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. આ ક્રમમાં, કોંગ્રેસ દ્વારા એક વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ દ્વારા લોકોને જાહેર સમર્થન માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.

પાર્ટીએ કહ્યું કે વેબ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવીને, વ્યક્તિ 'મત ચોરી' સામે ભારતના ચૂંટણી પંચ પાસેથી જવાબદારીની માંગ કરી શકે છે અને ડિજિટલ મતદાર યાદી માટેની વિપક્ષી નેતાની માંગને સમર્થન વ્યક્ત કરી શકે છે.

પોર્ટલ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ રાજદ્રોહ છે, આ રાજદ્રોહ છે, સમય આવશે! અમે તમને પકડીશું! તમે છટકી જવાના નથી! મત ચોરીનો પર્દાફાશ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે." હિન્દીમાં X પરની એક પોસ્ટમાં, ગાંધીએ કહ્યું, "મત ચોરી" એ "એક વ્યક્તિ, એક મત" ના મૂળભૂત લોકશાહી સિદ્ધાંત પર હુમલો છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી માટે સ્વચ્છ મતદાર યાદી જરૂરી છે.

તેમણે કહ્યું, 'ચૂંટણી પંચ પાસેથી અમારી માંગ સ્પષ્ટ છે. પારદર્શિતા બતાવો અને ડિજિટલ મતદાર યાદીને સાર્વજનિક કરો, જેથી જનતા અને રાજકીય પક્ષો પોતે તેનું ઓડિટ કરી શકે. રાહુલ ગાંધીએ લોકોને મત ચોરી પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવીને આ માંગને સમર્થન આપવા વિનંતી કરી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'આ લોકશાહીના રક્ષણ માટેની લડાઈ છે.' કોઈપણ વ્યક્તિ પોર્ટલ લિંક પર ક્લિક કરીને 'મત ચોરીનો પુરાવો, ચૂંટણી પંચની જવાબદારીની માંગ અને મત ચોરીનો અહેવાલ' ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

પોર્ટલ પરના એક વીડિયોમાં, તેમણે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચની મિલીભગતથી ચૂંટણીમાં "મોટા પાયે ગુનાહિત છેતરપિંડી" ના વિસ્ફોટક દાવાઓનું પુનરાવર્તન કર્યું. કર્ણાટકના એક મતવિસ્તારમાં ગોટાળા થયાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. "બેંગલુરુ સેન્ટ્રલના ફક્ત એક વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં, અમને એક લાખથી વધુ નકલી મતદારો મળ્યા જેમણે ભાજપને આ લોકસભા બેઠક જીતવામાં મદદ કરી,"

તેમણે જણાવ્યુ કે, 'કલ્પના કરો કે જો આ 70-100 બેઠકો પર થતું હોય, તો તે મુક્ત ચૂંટણીઓને બગાડે.' પોર્ટલ પરના સંદેશમાં લખ્યું છે કે, 'કોંગ્રેસે અગાઉ મહારાષ્ટ્ર સહિત ઘણી જગ્યાએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હવે અમારી પાસે પુરાવા છે. અમે આ મત ચોરી સામે સંપૂર્ણ તાકાતથી લડીશું. આપણા લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઓ.' પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવ્યા પછી, તેમના નામે એક પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવે છે, જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે તેઓ 'મત ચોરી' વિરુદ્ધ છે.

પ્રમાણપત્રમાં લખેલું છે કે, 'હું રાહુલ ગાંધીની ચૂંટણી પંચ પાસેથી ડિજિટલ મતદાર યાદીની માંગને સમર્થન આપું છું.' આ પોર્ટલ લોકોને એક નંબર પર કૉલ કરીને અને SMSમાં આપેલી લિંક ભરીને નોંધણી કરાવવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે. પ્રમાણપત્ર પર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ અને ખજાનચી અજય માકન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓ અને સમર્થકોએ પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી અને પ્રમાણપત્રો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ રાહુલ ગાંધી સામે 'મત ચોરી'નો આરોપ લગાવતા ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો, ત્યારે ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓએ શનિવારે ફરી એકવાર વિપક્ષી નેતા પર દબાણ કર્યું કે તેઓ કાં તો તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે ઘોષણાપત્ર પર સહી કરે અથવા 'ખોટા' આરોપો કરવા બદલ રાષ્ટ્રની માફી માંગે. ઓછામાં ઓછા ત્રણ રાજ્યોમાં કથિત મત ચોરી અંગે રાહુલ ગાંધી અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થયાના એક દિવસ પછી, ચૂંટણી અધિકારીઓએ ફરીથી કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે સહી કરેલ ઘોષણાપત્ર પર આગ્રહ કર્યો.

આ પણ વાંચો :

  1. 'રાહુલ ગાંધીને મત આપવો એ પાકિસ્તાનને મત આપવા બરાબર': હિમંતા બિસ્વા શર્મા -
  2. 'શું ભારતમાં શીખો પાઘડી પહેરી શકે છે', રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર અમેરિકામાં વિવાદ, ભાજપે આપ્યો પડકાર - Rahul Gandhi US Visit

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONVOTE THEFTCONGRESS CAMPAIGNRAHUL GANDHI WEB PORTALELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.