બેંગલુરુ: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મતદાર યાદીમાં કથિત હેરાફેરી અંગે દાવો કર્યો હતો કે જો ચૂંટણી પંચ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રદાન કરે છે, તો કોંગ્રેસ સાબિત કરશે કે નરેન્દ્ર મોદી મત ચોરી કરીને દેશના વડા પ્રધાન બન્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ બેંગલુરુના 'ફ્રીડમ પાર્ક'માં આયોજિત 'મત અધિકાર રેલી'માં આ વાતો કહી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ માટે જવાબદાર અધિકારીઓ એક દિવસ પકડાશે કારણ કે આ એક ગુનાહિત કૃત્ય છે.
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું હતું કે, કર્ણાટક સરકારે આની તપાસ કરવી જોઈએ અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. રાહુલે કહ્યું હતું કે, "બંધારણ દરેક વ્યક્તિને એક મતનો અધિકાર આપે છે, ચૂંટણી પંચ અને તેના અધિકારીઓ તેના પર હુમલો કરી રહ્યા છે. જે અધિકારીઓ આ કરી રહ્યા છે તેમને એક દિવસ પણ છોડવામાં આવશે નહીં. જોકે તેમાં સમય લાગશે પણ અમે તેમને પકડીશું." રાહુલે બંધારણની નકલ બતાવતા કહ્યું, "જો તમે (અધિકારીઓ) તેના પર હુમલો કરો છો, તો તમે અમારા પર હુમલો કરશો." કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "અમારી માંગણી છે કે ચૂંટણી પંચ સમગ્ર દેશની મતદાર યાદી ડિજિટલ ફોર્મેટમાં પૂરી પાડે અને સીસીટીવી ફૂટેજ આપે. જો અમને તે મળે, તો અમે સાબિત કરીશું કે મત ચોરી ફક્ત કર્ણાટકમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં થઈ છે."
#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "In yesterday's press conference, we have proved 100% that the Election Commission and the BJP have committed theft of votes..." pic.twitter.com/cExZnTzGm8— ANI (@ANI) August 8, 2025
રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે જો ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા મળશે, તો તેઓ સાબિત કરશે કે વડાપ્રધાન મત ચોરી કરીને આ પદ પર આવ્યા છે. કોંગ્રેસ નેતાએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે નરેન્દ્ર મોદી આજે ફક્ત 25 બેઠકોના કારણે વડા પ્રધાન છે. એટલું જ નહીં, તેમણે કહ્યું, "આ પ્રશ્ન ગત ચૂંટણીમાં અમારી સામે ઉભો થયો હતો. લોકસભા ચૂંટણી પછી મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. લોકસભા ચૂંટણીમાં મહારાષ્ટ્રમાં અમારા ગઠબંધનનો વિજય થયો હતો પરંતુ છ મહિના પછી આશ્ચર્યજનક પરિણામો આવ્યા." તેમણે કહ્યું કે, મહારાષ્ટ્રમાં માત્ર પાંચ મહિનામાં એક કરોડ નવા મતદારોએ મતદાન કર્યું અને તે બધાએ ભાજપને મત આપ્યો.
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે, જ્યારે ચૂંટણી પંચ પાસેથી ડિજિટલ મતદાર યાદી અને મતદાન મથકોના સીસીટીવી ફૂટેજ માંગવામાં આવ્યા ત્યારે તેણે ઇનકાર કરી દીધો. તેમણે કહ્યું કે આ પછી, બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ લોકસભા બેઠકના મહાદેવપુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારની મતદાર યાદીનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "લોકસભા ચૂંટણીમાં કર્ણાટકમાં ભાજપે મતોની ચોરી કરી હોવાનું સાબિત થયું છે." તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મહાદેવપુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારના વિશ્લેષણથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે દર છમાંથી એક મતની ચોરી થઈ છે.
#WATCH | Delhi: Union Minister Bhupendra Yadav says, "... His foundational statement yesterday was, that there has been an addition of 1 crore voters in Maharashtra... According to the ECI, there was an increase of only 40 lakh voters. This is straight-up 60% less than what… pic.twitter.com/wV9uC1sVIH— ANI (@ANI) August 8, 2025
રાહુલ ગાંધીના આરોપ પર ભાજપનો પલટવાર
મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીના ગોટાળાના આરોપ પર ભાજપે કટાક્ષ કર્યો છે. શુક્રવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે, આ એક એવો મામલો છે કે કોઈએ તે જ ડાળી કાપી નાખી છે જેના પર તેઓ બેઠા છે. તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષોએ મોટાભાગની બેઠકો જીતી છે જ્યાં મતદારોની સંખ્યા વધી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે ગાંધી પર વિપક્ષના નેતા માટે અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે, તેમણે ચૂંટણી પંચ જેવી બંધારણીય સંસ્થાના અધિકારીઓને શાસક ભાજપને મદદ કરવામાં તેમની કથિત ભૂમિકા બદલ પરિણામો ભોગવવાની ચેતવણી આપી હતી.
ચૂંટણી પંચના આંકડા ટાંકીને યાદવે કહ્યું કે, ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં યોજાયેલી રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદારોની સંખ્યામાં તે વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાયેલી લોકસભા ચૂંટણીની તુલનામાં 40 લાખથી વધુનો વધારો થયો હતો, જેમ કે ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે એક કરોડ નહીં. તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસના નેતાએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા માટે લાંબા સમયથી તૈયારી કરી હતી, પરંતુ તેમના આરોપનો મૂળ તર્ક ખોટો નીકળ્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે આ બધું કામ જૂઠાણું ફેલાવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.
ભાજપના નેતાએ કહ્યું કે હવેથી તેમના દરેક દાવાને 60 ટકા સુધી ઘટાડી દેવા જોઈએ. કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો દ્વારા જીતેલી માધા, મોહોલ, નાગપુર પશ્ચિમ અને નાગપુર ઉત્તર જેવી અનેક વિધાનસભા બેઠકોનું નામ આપતા તેમણે કહ્યું કે, આ બેઠકો પર મતદારોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
