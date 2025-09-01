નવી દિલ્હી : બિહારમાં રાહુલ ગાંધીની 'વોટ ચોરી' યાત્રાને મળેલા પ્રતિભાવથી વિપક્ષ અને કોંગ્રેસ ખુશ છે. ઉત્સાહિત કોંગ્રેસના નેતાઓ હવે ઓડિશામાં પણ આવી જ યાત્રા કાઢીને સૌથી જૂની પાર્ટીને પુનર્જીવિત કરવા માંગે છે. ઓડિશામાં આ યાત્રા નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં થવાની સંભાવના છે. આ યાત્રામાં પગપાળા યાત્રા, જીપ સવારી અને નાની જાહેર સભાનો સમાવેશ થશે.
ETV Bharat દ્વારા આ યાત્રા વિશે પૂછવામાં આવતા ઓડિશાના AICC પ્રભારી અજયકુમારે જણાવ્યું કે, "બધું યોગ્ય સમયે થશે. બસ રાહ જુઓ.વિપક્ષી પક્ષોની આ કૂચ કોંગ્રેસ તેમજ ઈન્ડિયા બ્લોકમાં સમાવિષ્ટ પક્ષોને ફાયદો કરાવશે."
'વોટ અધિકાર યાત્રા'ની ઈન્ડિયા ગઠબંધન પર અસર
તમને જણાવી દઈએ કે, બિહારની રાજધાની પટનામાં આ 'વોટ અધિકાર યાત્રા' 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. બિહાર વિધાનસભામાં કુલ 243 બેઠકો છે અને સરકાર બનાવવા માટે 122 બેઠકોની જરૂર છે. અજય કુમારે કહ્યું, "યાત્રા ખૂબ જ સફળ રહી છે. તેનાથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે. ઈન્ડિયા બ્લોકને પણ ફાયદો થશે અને બિહારમાં અમને જંગી બહુમતી મળશે."
ઓડિશામાં બીજુ જનતા દળ (BJD) સત્તામાં હતું, ત્યારે કોંગ્રેસ હાંસિયામાં રહી હતી. પરંતુ 2024 વિધાનસભા ચૂંટણીથી, જેમાં ભાજપ સત્તામાં આવ્યું, BJD તેનું કદ ગુમાવવા લાગ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, જૂની પાર્ટીએ મહિલાઓ વિરુદ્ધ વધતા ગુનાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા પોતાની હાજરી દર્શાવી છે. તે મુજબ મત ચોરી, મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુના, ભ્રષ્ટાચાર અને રાહુલ ગાંધીની ઓડિશાની પ્રસ્તાવિત મુલાકાત મુખ્ય મુદ્દા હશે.
આ તકે રાજ્ય એકમના પ્રમુખ ભક્તચરણ દાસે કહ્યું, "ભાજપે ઓડિશામાં લોકોના મત ચોરી કરીને જીત મેળવી છે. ગયા વર્ષની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, સાંજે રહસ્યમય રીતે 42 લાખ મત પડ્યા હતા. અમે દિવસના અજવાળામાં જનાદેશની આ લૂંટને મંજૂરી આપીશું નહીં. આગામી દિવસોમાં, ભાજપ અને ચૂંટણી પંચની મત ચોરીનો પર્દાફાશ થશે."
ઓડિશામાં સંગઠન મજબૂત કરવા રણનીતિ
રાહુલની યોજના અનુસાર કોંગ્રેસ વડા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ઘણા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિ (AICC) નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરી છે. જેઓ આગામી બે મહિનામાં ઓડિશામાં નિયુક્ત થનાર જિલ્લા એકમના વડાના નામ સૂચવશે. તાજેતરમાં, રાહુલ ગાંધીએ રાજ્યના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે ઓડિશાની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરતા કહ્યું કે, રાજ્યમાં કોંગ્રેસના વિકાસ માટે તકો હોવા છતાં, આ માટે સખત મહેનતની જરૂર છે.
AICC ઓડિશાના પ્રભારી સચિવ મોહમ્મદ શાહનવાઝ ચૌધરીએ ETV Bharat સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "રાહુલ ગાંધીનો સ્પષ્ટ સંદેશ હતો કે ઓડિશામાં ક્ષમતા છે અને સમગ્ર રાજ્ય એકમે રાજ્યને પાછું જીતવા માટે એક થવું જોઈએ. હવે તે અમારું લક્ષ્ય છે. શરૂઆતમાં, અમે જિલ્લા એકમના વડાની નિમણૂક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ. બાદમાં, સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે ગામ અને બ્લોક સ્તરની ટીમ બનાવવામાં આવશે." એકવાર સંગઠન તૈયાર થઈ જાય, પછી યાત્રા સહિત અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે."
ઓડિશામાં રાહુલની સંભાવના વિશે જણાવતા PMC ના આદર્શે કહ્યું કે, 51 ભીલવાડા બેઠકો ધરાવતી BJD પાસે રાજ્ય વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના 14 અનામત કરતા વધુ નેતાઓ છે, તેમ છતા તે દેશની સૌથી જૂની પાર્ટી છે જે ગૃહની અંદર અને બહાર મુખ્ય ઘટકની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. મજબૂત નેતૃત્વના અભાવે BJD નિષ્ક્રિય થઈ ગઈ છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયકની તબિયત સારી નથી અને તેમના અનુગામી પાંડિયન કાર્યકરોને ઉત્સાહિત કરી શકતા નથી. BJD ધારાસભ્યો જાહેર મુદ્દાઓ પર વિધાનસભામાં કે રસ્તા પર વિરોધ કરતા નથી. કોંગ્રેસ દરેક રીતે મુખ્ય વિપક્ષ બની ગઈ છે."
વધુમાં AICC કાર્યકર્તાએ દાવો કર્યો કે 11 જુલાઇના રોજ રાજધાની ભુવનેશ્વરમાં રાહુલ ગાંધીની રેલી આયોજન કરતાં મોટી સફળતા હતી.
મોહમ્મદ શાહનવાઝ ચૌધરીએ કહ્યું કે, "લોકો મોટી સંખ્યામાં રેલીમાં આવ્યા અને તે અમારા માટે આશ્ચર્યજનક હતું. વધુમાં, અમારા કાર્યકરો જે સુસ્ત હતા, તેઓ પણ રેલી પછી ઉત્સાહિત થઈ ગયા. પરિણામે, લોકો હવે કોંગ્રેસ તરફ જોઈ રહ્યા છે, જે છેલ્લા છ મહિનાથી ભાજપ સરકાર સામે આક્રમક છે. રાજ્ય સરકાર અનેક મુદ્દાઓ પર ટીકાનો સામનો કરી રહી છે અને એક વર્ષમાં અપ્રિય બની ગઈ છે. આગામી દિવસોમાં, ઘણા BJD નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાશે."
2024 વિધાનસભા ચૂંટણી કોંગ્રેસ માટે મોટો ફટકો હતો, જે પૂર્વીય રાજ્યમાં ત્રીજા સ્થાને સરકી ગઈ હતી, જ્યાં ભગવા પક્ષ શાસક BJD ને હરાવીને પહેલીવાર સત્તામાં આવ્યો હતો. આના કારણે રાજ્ય એકમમાં મહિનાઓ સુધી નિરાશા ફેલાઈ ગઈ, જેના કારણે હાઇકમાન્ડને તમામ એકમોને વિસર્જન કરવાની ફરજ પડી. જોકે, આયોજિત સંગઠનાત્મક સુધારણા ઘણા મહિનાઓ સુધી વિલંબિત રહી, તે પહેલાં અજય કુમારને AICC ના પ્રભારી અને ભક્ત ચરણ દાસને ઓડિશાના રાજ્ય એકમના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
આ પણ વાંચો...