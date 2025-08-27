મુઝફ્ફરપુર/દરભંગા: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની કથિત 'મત ચોરી' વિરુદ્ધ 'મતદાર અધિકાર યાત્રા'નો આજે અગિયારમો દિવસ છે. યાત્રા દરભંગાથી મુઝફ્ફરપુર પહોંચી છે. જ્યાં વિરોધ પક્ષોના નેતાઓએ એક સભાને સંબોધિત કરી હતી. પોતાના સંબોધનમાં, વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ભાજપ ફક્ત 'મત ચોરી' દ્વારા ચૂંટણી જીતી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચ આ કાર્યમાં તેનું સમર્થન કરી રહ્યું છે.
'ગુજરાત મોડેલ મત ચોરીનું મોડેલ છે': કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, 2014 પહેલા ગુજરાતમાં મત ચોરી શરૂ થઈ હતી. ગુજરાત મોડેલ આર્થિક મોડેલ નથી. ગુજરાત મોડેલ મત ચોરીનું મોડેલ છે, જેને આ લોકો 2014 માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે લાવ્યા હતા. અમે કંઈ કહ્યું નહીં કારણ કે અમારી પાસે કોઈ પુરાવા નહોતા પરંતુ અમને મહારાષ્ટ્રમાં પુરાવા મળ્યા.
'મોદી મત ચોરી કરીને પીએમ બન્યા છે': રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, અમારું ગઠબંધન લોકસભામાં જીતે છે પરંતુ 4 મહિના પછી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, અમારું ગઠબંધન જમીન પર દેખાતું નથી. ચૂંટણી પંચે લાખો મત ઉમેર્યા. તે બધા મત ભાજપના ખાતામાં જાય છે અને તે મતોથી ભાજપ ચૂંટણી જીતે છે. તેમણે કહ્યું કે, હું ગેરંટી સાથે કહી શકું છું કે 2024 માં પણ નરેન્દ્ર મોદી મત ચોરી કરીને વડા પ્રધાન બન્યા છે.
"હું ગેરંટી સાથે કહી રહ્યો છું કે નરેન્દ્ર મોદી મત ચોરી કરીને ચૂંટણી જીતે છે. ચૂંટણી પંચ મોદી અને અમિત શાહને આ મત ચોરીમાં મદદ કરે છે. બિહારમાં હજારો લોકોએ અમને કહ્યું કે અમે ઘણી વખત મતદાન કર્યું છે પરંતુ આ વખતે અમારું નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું. ચૂંટણી પંચે મતદાર યાદીમાંથી ઘણા જીવિત લોકોને પણ મારી નાખ્યા." - રાહુલ ગાંધી, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ, કોંગ્રેસ
અમિત શાહના નિવેદન પર વળતો પ્રહાર: કોંગ્રેસના સાંસદે અમિત શાહના નિવેદનને 'મત ચોરી' સાથે જોડવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો, જેમાં ગૃહમંત્રીએ આગામી 40-50 વર્ષ સુધી શાસન કરવાની વાત કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, 'થોડા સમય પહેલા અમિત શાહે કહ્યું હતું કે ભાજપ 40-50 વર્ષ સુધી શાસન કરશે. કાલે રાજકારણમાં શું થશે તે કોઈને ખબર નથી, પરંતુ અમિત શાહ 40 વર્ષનું રાજકારણ જાણે છે, કેવી રીતે? મત ચોરી કરીને.'
તેજસ્વીએ સત્તા પરિવર્તનની અપીલ કરી: તેજસ્વી યાદવે જનતાને અપીલ કરી કે લોકશાહી બચાવવા માટે ભાજપ સરકારને સત્તા પરથી દૂર કરવી જરૂરી છે. તેમણે નીતિશ કુમારના સ્વાસ્થ્ય પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે હવે બિહારને નબળી અને નકલી સરકારની જરૂર નથી, પરંતુ એક મજબૂત અને વાસ્તવિક સરકારની જરૂર છે, તેથી સત્તા પરિવર્તન જરૂરી છે.
મતદાર અધિકાર યાત્રાનો 11મો દિવસ: બુધવારે, યાત્રા દરભંગાના જીવછ ઘાટથી શરૂ થઈ હતી. જ્યાં લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને તેમની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ જોડાયા હતા. બંનેએ બુલેટ પર સવારી કરીને યાત્રાને આગળ ધપાવી હતી. આ યાત્રા ભંડાર ચોક, શહેરના બેલા મોર, બાગ મોર, શિવધારા ચોક અને સિમરી જલે થઈને સીતામઢી જશે. મુઝફ્ફરપુરમાં, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિન અને ડીએમકે સાંસદ કનિમોઝી પણ યાત્રામાં જોડાયા હતા.