મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીમાં વોટોની ચોરી કરવામાં આવી, રાહુલ ગાંધીએ પૂરાવા રજૂ કર્યા - RAHUL GANDHI

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, અમારી દલીલનો સાર એ હતો કે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી ચોરી થઈ હતી. મતદાર યાદીમાં છેડછાડ થઈ હતી.

Published : August 7, 2025 at 3:44 PM IST

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ફરી એકવાર મહારાષ્ટ્રમાં મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, મહારાષ્ટ્રમાં 5 મહિનામાં 5 વર્ષથી વધારે મતદારો મતદાર યાદીમાં ઉમેરવાથી અમારી શંકા વધી ગઈ અને પછી સાંજે 5 વાગ્યા પછી મતદાનમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અમારું ગઠબંધન સાફ થઈ ગયું, જ્યારે લોકસભામાં અમારું ગઠબંધન સંપૂર્ણપણે પ્રભુત્વ ધરાવતું હતું. તે ખૂબ જ શંકાસ્પદ છે. અમને જાણવા મળ્યું કે, લોકસભા અને વિધાનસભા વચ્ચે એક કરોડ નવા મતદારો ઉમેરાયા છે.

રાહુલ ગાંધીએ પત્રકાર પરિષદમાં પુરાવા રજૂ કર્યા અને કહ્યું કે, નકલી સરનામા વિશે વાત કરીએ તો... આ મોટે ભાગે ત્રણ પ્રકારના હોય છે: કાં તો એવું સરનામું જે અસ્તિત્વમાં નથી. જ્યારે તમે તેને શોધવા જાઓ છો, ત્યારે તે ત્યાં નથી, અથવા સરનામું 0, ઘર નંબર 0, શેરી નંબર 0 છે અથવા સરનામું ચકાસી શકાતું નથી. આ 40,000 મતદારો છે... બૂથ નંબર 366, 46 મતદારો બધા અલગ અલગ પરિવારોના છે અને એક બેડરૂમવાળા ઘરમાં રહે છે અને જ્યારે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ, ત્યારે તેઓ ત્યાં નથી. તો આ એક બેડરૂમનું ઘર છે, 46 મતદારો ત્યાં રહે છે, તેમના ત્યાં હોવાના કોઈ સંકેત નથી."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "અહીં એક ડુપ્લિકેટ મતદાર છે. આવા 11,965 મતદારો છે. આ ગુરકીરત સિંહ ડાંગ નામનો એક સજ્જન છે. ગુરકીરત સિંહ ડાંગ મતવિસ્તારના ચાર અલગ અલગ મતદાન મથકો પર એક, બે વાર, ત્રણ વાર, ચાર વાર દેખાય છે. એક જ નામ, એક જ સરનામું, જુદા જુદા મતદાન મથકો માટે એક જ વ્યક્તિ. તે ફક્ત એક વ્યક્તિ નથી; તે એક જ વિધાનસભા મતવિસ્તારના હજારો લોકો છે..."

તેમણે કહ્યું, "અમે ચૂંટણી પંચ પાસે ગયા અને આ લેખ લખ્યો, અને અમારી દલીલનો સાર એ હતો કે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી ચોરી થઈ હતી. સમસ્યાનું મૂળ શું છે? મતદાર યાદી આ દેશની મિલકત છે. ચૂંટણી પંચ અમને મતદાર યાદી આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે... અને પછી તેઓએ કંઈક ખૂબ જ રસપ્રદ કર્યું. ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે, અમે સીસીટીવી ફૂટેજનો નાશ કરીશું. અમારા માટે આ આશ્ચર્યજનક હતું કારણ કે સાંજે 5:30 વાગ્યા પછી મહારાષ્ટ્રમાં ભારે મતદાન અંગે પ્રશ્ન હતો જેથી આંકડાઓનો મેળ કરી શકાય." આ બાબતોએ અમને સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ ભાજપ સાથે મળીને ચૂંટણી ચોરી કરી રહ્યું છે.

ભાજપ સત્તા વિરોધી લહેરથી પ્રભાવિત નથી...
કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું કે, સત્તા વિરોધી લહેર એવી વસ્તુ છે જે દરેક લોકશાહીમાં દરેક પક્ષને અસર કરે છે. પરંતુ કોઈ કારણોસર, લોકશાહી માળખામાં ભાજપ એકમાત્ર એવો પક્ષ છે જે મૂળભૂત રીતે સત્તા વિરોધી લહેરથી પ્રભાવિત નથી. એક્ઝિટ પોલ, ઓપિનિયન પોલ એક વાત કહે છે, જેમ તમે હરિયાણા ચૂંટણીમાં જોયું, તમે મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણીમાં જોયું, અને પછી અચાનક પરિણામો મોટા પાયે ભિન્નતા સાથે સંપૂર્ણપણે અલગ દિશામાં જાય છે. આમાં અમારા પોતાના આંતરિક સર્વેનો સમાવેશ થાય છે, જે એકદમ સચોટ છે. તેથી, સર્વેક્ષણો અમને એક વાત બતાવી રહ્યા હતા, ઓપિનિયન પોલ અમને એક વાત બતાવી રહ્યા હતા, નિયમિત સર્વેક્ષણો અમને એક વાત બતાવી રહ્યા હતા, અને અચાનક અમને ખબર પડી રહી છે કે પરિણામો વિરુદ્ધ દિશામાં છે."

