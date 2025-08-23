પટના: બિહારમાં મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) વિરુદ્ધ મહાગઠબંધનની મતદાર અધિકાર યાત્રાનો આજે સાતમો દિવસ છે. આ યાત્રા કટિહારથી શરૂ થશે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવ યાત્રાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
યાત્રાની શરૂઆત: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ સવારે ૮ વાગ્યે કટિહારના કુર્સેલા ચોકથી યાત્રા શરૂ કરી, આજનો લંચ બ્રેક સિમરિયા ચોક કોરાહ કટિહાર ખાતે હશે. બધા અહીં સાંજે ૪ વાગ્યા સુધી આરામ કરશે.
'वोट चोरी' के खिलाफ पूरा बिहार एकजुट हो चुका है। गली-गली में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है...— Congress (@INCIndia) August 23, 2025
- वोट चोर, गद्दी छोड़
आइए, आप भी इस जन-आंदोलन का हिस्सा बनिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए 'वोटर अधिकार यात्रा' जारी है...
યાત્રા સાંજે 4 વાગ્યાથી શરૂ થશે: સાંજે 4 વાગ્યા પછી, યાત્રા કોર્ટ નજીક આવેલા મિર્ચાઈબારી કટિહારથી ફરી શરૂ થશે. ત્યારબાદ યાત્રા આગળ વધશે, જે મોડી સાંજ સુધી ચાલુ રહેશે. સાંજે 7:30 વાગ્યે, યાત્રા કટિહારમાં કડવાના કુમ્હારી પાસે વિરામ લેશે.
રાહુલ ગાંધીનું રાત્રિ રોકાણ: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ અન્ય નેતાઓ સાથે બીરપુર ખકખરેલી પૂર્ણિયામાં રાત્રિ રોકાણ કરશે, જ્યાં બધા નેતાઓ એક અસ્થાયી છાવણીમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે.
SIRને લઈને યોજાઈ રહી છે મતદાર અધિકાર યાત્રા : બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચ દ્વારા બિહારમાં મતદાર યાદીના સઘન સુધારા SIR અંગે ઈન્ડિયા ગઠબંધનના નિશાના પર ચૂંટણી પંચ છે. રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ સહિતના વિપક્ષી નેતાઓનો આરોપ છે કે SIRના નામે બિહારના મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે.
મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ: ચૂંટણી પંચ પર ષડયંત્રના ભાગ રૂપે બિહારના 65 લાખથી વધુ મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ છે. આની વિરુદ્ધ, રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવે મતદાર અધિકારી યાત્રા શરૂ કરી છે.
યાત્રા 17 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ: આપને જણાવી દઈએ કે 17 ઓગસ્ટે રોહતાસના સાસારામ (ગાંધી મેદાન) થી મતદાર અધિકાર યાત્રા શરૂ થઈ હતી, જ્યાં રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના અન્ય નેતાઓએ ચૂંટણી પંચના SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
એક દિવસનો વિરામ લેવામાં આવ્યો: આપને જણાવી દઈએ કે યાત્રા ગઈકાલે કટિહાર પહોંચી હતી. ત્રણ દિવસની યાત્રા પછી, મતદાર અધિકાર યાત્રાને ચોથા દિવસે એક દિવસનો વિરામ આપવામાં આવ્યો હતો. આ 16 દિવસની યાત્રામાં વધુ બે વિરામ હશે. બીજો વિરામ 25 ઓગસ્ટે અને ત્રીજો વિરામ 31 ઓગસ્ટે રહેશે.