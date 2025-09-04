પંજાબ : છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પંજાબમાં વરસાદની ગતિ ઓછી થઈ છે. આ દરમિયાન, પૂરને કારણે રાજ્યમાં મૃત્યુઆંક વધીને 37 થયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં પૂરને કારણે 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
પંજાબમાં પૂરથી 37 લોકોના મોત : પંજાબ સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા આંકડા અનુસાર આ મૃતકોમાં અમૃતસરના 4, બરનાલાના 5, હોશિયારપુરના 7, ભટિંડાના 3, ગુરદાસપુરના 1, લુધિયાણાના 4, માનસાના 3, પઠાણકોટના 6, પટિયાલાના 1, રૂપનગરના 1 અને મોહાલી અને સંગરુરના એક-એકનો સમાવેશ થાય છે.
3 લાખ 55 હજાર લોકો પૂરથી પ્રભાવિત : મીડિયા ફ્લડ બુલેટિનમાં જણાવાયું છે કે, પંજાબના 23 જિલ્લાઓ પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. માહિતી અનુસાર, પૂરથી લગભગ 1655 ગામ પ્રભાવિત થયા છે. જો સમગ્ર પંજાબમાં પૂરથી પ્રભાવિત લોકોની સંખ્યા ગણીએ તો 3 લાખ 55 હજાર 709 લોકો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે.
અમૃતસરમાં પૂરથી પ્રભાવિત લોકોની સંખ્યા 1.17 લાખ છે. આ પછી ગુરદાસપુરમાં 1.45 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. તેવી જ રીતે, ફિરોઝપુરમાં 39076, પઠાણકોટમાં 15073, કપૂરથલામાં 5728 અને મોહાલીમાં 7000 લોકો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે.
19,474 લોકોને પૂરના પાણીથી બચાવ્યા
આ ઉપરાંત, પૂરના પાણીમાંથી બચાવાયેલા લોકોની સંખ્યા 19,474 પર પહોંચી ગઈ છે. ગુરદાસપુરમાં મહત્તમ 5581 લોકોને બચાવાયા છે. સુરક્ષિત રીતે બચાવાયેલા લોકોની સંખ્યાની વિગતો: અમૃતસરમાં 2734, બર્નાલામાં 369, ફાઝિલ્કામાં 2422, ફિરોઝપુરમાં 3495 અને ગુરદાસપુરમાં 5581 લોકોને બચાવાયા છે. તેવી જ રીતે હોશિયારપુરમાંથી 1615, જલંધરમાંથી 474, કપૂરથલામાંથી 1428, માનસામાંથી 16, મોગામાંથી 115, રોપરમાંથી 65, પઠાણકોટમાંથી 1139 અને તરનતારનમાંથી 21લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
બચાવ અને રાહત કામગીરી : આ ઉપરાંત રાહત શિબિર પણ સ્થાપવામાં આવ્યા હતા. પંજાબના 15 જિલ્લાઓમાં 167 નવા રાહત શિબિર ખોલવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં, પંજાબના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કુલ 5304 શિબિરો ખોલવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર પંજાબમાં કુલ 5304 રાહત શિબિર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
તેવી જ રીતે, પંજાબમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં NDRFની 20 ટીમ કામ કરી રહી છે. 30 થી 35 ભારતીય વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટર પણ રાત્રી કામગીરીમાં રોકાયેલા છે. BSF ટીમ ખાસ કરીને ગુરદાસપુર વિસ્તારમાંથી લોકોને બહાર કાઢવાનું કામ કરી રહી છે.
1,75,216 હેક્ટર પાકને નુકસાન : જો આપણે અત્યાર સુધીમાં પંજાબમાં પાકના નુકસાનની વાત કરીએ તો, કુલ 1,75,216 હેક્ટર પાકને નુકસાન થયું છે. જેમાં ગુરદાસપુર જિલ્લામાં સૌથી વધુ 40,169 એકર પાકનો નાશ થયો છે. માનસા બીજા સ્થાને છે જ્યાં 24,967 હેક્ટર પાકનો નાશ થયો છે. ફાઝિલ્કામાં 17,786 હેક્ટર અને ફિરોઝપુરમાં 17,620 હેક્ટર પાકનો નાશ થયો છે.
