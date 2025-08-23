ETV Bharat / bharat

LPG ટેન્કર અને પિકઅપ વચ્ચે ટક્કર બાદ લાગી ભીષણ આગ, એકનું મોત, અનેક દાઝ્યા - LPG TANKER BLAST

પંજાબના હોશિયારપુરમાં LPG ટેન્કરમાંથી લાગેલી આગએ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ટેન્કર અને પિકઅપ વચ્ચે અથડામણ બાદ આગ લાગી.

LPG ટેન્કર અને પિકઅપ વચ્ચે અકસ્માત
LPG ટેન્કર અને પિકઅપ વચ્ચે અકસ્માત (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 9:35 AM IST

હોશિયારપુર, પંજાબ: પંજાબના હોશિયારપુરના મંડિયાલા ગામમાં ગઈકાલે રાત્રે એક ભયાનક અકસ્માત થયો. એક LPG ટેન્કર અને એક પિકઅપ ટ્રક વચ્ચે ભયંકર ટક્કર થઈ.

જેના કારણે પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો અને આગ લાગી. આ અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને ઘણા લોકો દાઝી ગયા છે. પંજાબના મંત્રી રવજોત સિંહે અકસ્માત સ્થળ અને હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સરકારી સહાયની ખાતરી આપી હતી.

અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ અકસ્માત સંભવતઃ કાર ટેન્કર સાથે અથડાવાને કારણે થયો હશે. જેના કારણે આગ લાગી અને પછી વિસ્ફોટ થયો. ડેપ્યુટી કમિશનર આશિકા જૈને જણાવ્યું હતું કે, ફાયર એન્જિન, એમ્બ્યુલન્સ અને પંજાબ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. આગ કદાચ માર્ગ અકસ્માતને કારણે લાગી હશે.

જૈને કહ્યું, 'દાઝી ગયેલા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. એક વ્યક્તિ ઘાયલ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. એવું લાગે છે કે ગેસ ટેન્કર સાથે થયેલા માર્ગ અકસ્માત બાદ ગેસ લીક ​​થયો હતો. આ એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે. તેથી અહીં કેટલાક સ્થળાંતર કરનારાઓ દાઝી ગયા હશે. પ્રાથમિકતા પહેલા આગને કાબુમાં લેવાની છે.'

પંજાબના મંત્રી રવજોત સિંહે અકસ્માત સ્થળ અને હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સરકારી સહાયનું વચન આપ્યું હતું. સિંહે કહ્યું, 'પરિસ્થિતિ એવી છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. ખૂબ જ દુ:ખદ અકસ્માત થયો છે. હજુ સુધી ખબર નથી કે કેટલા લોકો ગુમ છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે ટેન્કરે એક કારને ટક્કર મારી હતી, ત્યારબાદ ગેસ લીકેજને કારણે વિસ્ફોટ થયો હતો. આગ વ્યાપકપણે ફેલાઈ ગઈ છે.'

ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે રાજસ્થાનના જયપુરમાં પણ આવી જ એક દુર્ઘટના બની હતી. જયપુર અજમેર હાઇવે પર યુ-ટર્ન લેતી વખતે એક LPG ટેન્કર ટ્રક સાથે અથડાયું હતું. ટક્કર પછી ગેસ લીક ​​થયો અને ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયો. પછી જોરદાર વિસ્ફોટ થયો અને આગ લાગી. અનેક ડઝન વાહનો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા. આ અકસ્માતમાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા જ્યારે ઘણા લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.

