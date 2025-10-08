ETV Bharat / bharat

ઈન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ 2025માં પીએમ મોદીએ કહ્યું, "1 GB ડેટા એક કપ ચા કરતાં પણ ઓછો ખર્ચ કરે છે."

સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ મોબાઈલ કોંગ્રેસનું 9મું સંસ્કરણ છે.

October 8, 2025

નવી દિલ્હી: ઈન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ 2025નું 9મું સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ભારતે તેનો મેડ ઇન ઈન્ડિયા 4G સ્ટેક લોન્ચ કર્યો છે. આ દેશ માટે એક મોટી સ્વદેશી સિદ્ધિ છે. આ સાથે, ભારત વિશ્વના ફક્ત પાંચ દેશોની યાદીમાં જોડાયું છે જેમની પાસે આ ક્ષમતા છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે, ભારતમાં 1 GB વાયરલેસ ડેટા એક કપ ચા કરતાં પણ ઓછો ખર્ચ કરે છે. "હું ચાના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેવાયેલો છું, પરંતુ વપરાશકર્તા ડેટા વપરાશની દ્રષ્ટિએ, આપણે વિશ્વના અગ્રણી દેશોમાંના એક છીએ. આનો અર્થ એ છે કે ભારતમાં ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી હવે કોઈ વિશેષાધિકાર કે વૈભવી નથી; તે ભારતીય જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ છે. ભારત ઉદ્યોગ અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવામાં પણ અગ્રેસર છે." ભારતની લોકશાહી વ્યવસ્થા, સરકારનો સ્વાગતભર્યો અભિગમ અને વ્યવસાય કરવાની સરળતા નીતિઓએ ભારતને રોકાણકારો માટે અનુકૂળ સ્થળ તરીકે સ્થાપિત કર્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે ડિજિટલ જાહેર માળખાગત સુવિધાઓમાં આપણી સફળતા એ સરકારની ડિજિટલ-ફર્સ્ટ માનસિકતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે. તેથી, હું સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે ભારતમાં રોકાણ, નવીનતા અને ઉત્પાદન કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ સમય છે.

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે મેં 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' વિશે વાત કરી, ત્યારે ઘણા લોકોએ તેનો ઉપહાસ કર્યો. તેમના સમય દરમિયાન, નવી ટેકનોલોજીઓને ભારત પહોંચવામાં ઘણો સમય લાગ્યો. દેશે પ્રતિક્રિયા આપી છે. એક સમયે 2G સાથે સંઘર્ષ કરતો દેશ હવે લગભગ દરેક જિલ્લામાં 5G ઉપલબ્ધ છે.

કાર્યક્રમને સંબોધતા, પીએમએ કહ્યું કે IMC ઇવેન્ટ્સ હવે મોબાઇલ અથવા ટેલિકોમ સુધી મર્યાદિત નથી. થોડા વર્ષોમાં, IMC એશિયાનું સૌથી મોટું ડિજિટલ ટેકનોલોજી ફોરમ બની ગયું છે. આ સફળતાની વાર્તા ભારતના કર-બચત માનસિકતા દ્વારા લખાયેલી છે. તેનું નેતૃત્વ આપણા યુવાનો, ભારતના તેજસ્વી દિમાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તેને આપણા નવીનતાઓ અને આપણા સ્ટાર્ટઅપ્સ દ્વારા ઝડપી બનાવવામાં આવ્યું છે. આ શક્ય બન્યું છે કારણ કે આજની સરકાર દેશની પ્રતિભા અને ક્ષમતાઓની પાછળ મજબૂતીથી ઉભી છે.

અગાઉ, સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "શ્રીમાન પ્રધાનમંત્રી, આ વર્ષે અમે એક અનોખા વર્લ્ડ કપ, સ્ટાર્ટઅપ વર્લ્ડ કપ 2025, ઇન્ડિયા એડિશનનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં 550 કંપનીઓ 300 વેન્ચર કેપિટાલિસ્ટ અને ખાનગી ઇક્વિટી સાથે ભંડોળ માટે સ્પર્ધા કરશે. આમાંથી પંદર કંપનીઓને પસંદ કરવામાં આવશે અને સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વર્લ્ડ કપ સ્પર્ધામાં મોકલવામાં આવશે, અને મને વિશ્વાસ છે કે પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ, ભારત તે વર્લ્ડ કપમાંથી વિજયી પરત ફરશે."

આ કાર્યક્રમમાં વિશ્વભરમાંથી 80 થી વધુ કંપનીઓ ભાગ લઈ રહી છે. આજથી શરૂ થયેલ ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસ 2025નું 9મું સત્ર 11 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રહેશે. આ કાર્યક્રમની થીમ "ઇનોવેટ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ" છે.

