નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. આ દરમિયાન, તેમણે દેશવાસીઓને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી અને કહ્યું કે આપણા બધા માટે ગર્વની વાત છે કે દરેક ભારતીય સ્વતંત્રતા દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવે છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું, "હું સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ આપ સૌને હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આપણા બધા માટે ગર્વની વાત છે કે દરેક ભારતીય સ્વતંત્રતા દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવે છે. આ એવા દિવસો છે જે ખાસ કરીને આપણને આપણા ગૌરવશાળી ભારતીય હોવાની યાદ અપાવે છે."
President Droupadi Murmu says, " i extend my heartiest greetings to all of you on the eve of independence day. it is a matter of pride for all of us that independence day and republic day are celebrated by every indian with great enthusiasm. these are days that especially remind…
'આપણું લોકતંત્ર બધાથી ઉપર'
તેમણે કહ્યું, "આઝાદી મેળવ્યા પછી, આપણે લોકશાહીના માર્ગ પર આગળ વધ્યા જ્યાં દરેક પુખ્ત વ્યક્તિને મતદાન કરવાનો અધિકાર મળ્યો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આપણે, ભારતના લોકોએ, આપણા ભાગ્યને ઘડવાનો અધિકાર આપ્યો... પડકારો હોવા છતાં, ભારતના લોકોએ સફળતાપૂર્વક લોકશાહી અપનાવી... આપણા માટે, આપણું બંધારણ અને આપણું લોકશાહી બધાથી ઉપર છે."
'વિભાજનની પીડા ક્યારેય ભૂલવી ન જોઈએ'
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "જ્યારે આપણે ભૂતકાળ તરફ નજર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે દેશના વિભાજનથી થયેલા દુખને ક્યારેય ભૂલવું ન જોઈએ. આજે આપણે વિભાજન ભયાનક સ્મૃતિ દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ. વિભાજનથી ભયંકર હિંસા થઈ અને લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા. આજે આપણે ઇતિહાસની ભૂલોનો ભોગ બનેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ."
'દરેક વ્યક્તિ સાથે આદરપૂર્વક વર્તવું જોઈએ'
તેમણે કહ્યું, "આપણા બંધારણમાં લોકશાહીના ચાર સ્તંભો તરીકે ચાર મૂલ્યોનો ઉલ્લેખ છે. તે છે - ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વ. આ આપણા સભ્યતાના સિદ્ધાંતો છે, જેને આપણે સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન ફરીથી શોધ્યા. મારું માનવું છે કે આ બધાના મૂળમાં માનવ ગૌરવનો ખ્યાલ છે. દરેક માનવી સમાન છે અને દરેક સાથે આદરપૂર્વક વર્તવું જોઈએ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે દરેકને આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણની સમાન પહોંચ હોવી જોઈએ. દરેકને સમાન તકો મળવી જોઈએ, પરંપરાગત વ્યવસ્થાને કારણે વંચિત રહેલા લોકોને મદદની જરૂર હતી. આ સિદ્ધાંતોને સર્વોપરી રાખીને, અમે 1947 માં એક નવી સફર શરૂ કરી.
વિદેશી શાસનના લાંબા વર્ષો પછી, સ્વતંત્રતા સમયે ભારત ગરીબીમાં ડૂબી ગયું હતું, પરંતુ ત્યારથી ૭૮ વર્ષોમાં, આપણે તમામ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ પ્રગતિ કરી છે. ભારત એક આત્મનિર્ભર રાષ્ટ્ર બનવાના માર્ગ પર છે અને ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.
