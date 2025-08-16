પૂર્વ સિંહભૂમ: ઘાટસિલાના ધારાસભ્ય અને ઝારખંડના શિક્ષણ મંત્રી રામદાસ સોરેનનું અવસાન થયું. તેમનો જન્મ 1 જાન્યુઆરી 1963 ના રોજ થયો હતો. તેઓ સંથાલ આદિવાસી સમુદાયના હતા અને પૂર્વ સિંહભૂમ જિલ્લાના ઘોડાબંધા વિસ્તારના દામપરાના ખારસાટી ગામના રહેવાસી હતા. તેમણે જમશેદપુરની સહકારી કોલેજમાંથી સ્નાતક પૂર્ણ કર્યું હતું. તેમના દાદા ટેલ્કોમાં કર્મચારી હતા અને પિતા ગામના વડા હતા. તેમની એક પુત્રી દિલ્હીની બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં મેનેજર છે અને બે પુત્રો ઉદ્યોગપતિ છે અને એક પુત્ર UPSC ની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
ધારાસભ્ય બનવાની સફર: 1980માં, રામદાસ સોરેને ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM) સાથે રાજકીય સફર શરૂ કરી અને ઝારખંડ અલગ ચળવળમાં યોગદાન આપ્યું. આ સમય દરમિયાન, તેઓ તરત જ ઘોડાબંધા પંચાયત સચિવ બન્યા. આ પછી તેમણે વિભાજિત પૂર્વ સિંહભૂમના બ્લોક સચિવ, સબ-ડિવિઝનલ સચિવ અને જિલ્લા સચિવ તરીકે સેવા આપી. ત્યારબાદ 1995 માં, રામદાસ સોરેને જમશેદપુર પૂર્વથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડી. જ્યાં તેમનો સામનો ભાજપના રઘુવર દાસ સાથે થયો અને તેઓ લગભગ 7306 મત મેળવીને ચૂંટણી હારી ગયા.
2004માં, જ્યારે તેમને JMM તરફથી ટિકિટ ન મળી, ત્યારે તેમણે ઘાટસિલાથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી, પરંતુ બીજા સ્થાને રહ્યા. અંતે, JMMએ તેમને 2009માં ટિકિટ આપી, જ્યાં તેઓ કોંગ્રેસના પ્રદીપ બાલમુચુને 1192 મતોથી હરાવીને પહેલી વાર ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા. પરંતુ 2014માં તેઓ ભાજપના લક્ષ્મણ ટુડુ સામે હારી ગયા. આ પછી, 2019માં, તેઓ ફરીથી JMM તરફથી ચૂંટણી જીતીને ધારાસભ્ય બન્યા અને આ વખતે તેમણે ભાજપના લખન ચંદ્ર માર્ડીને હરાવ્યા હતા.
બ્લોક સેક્રેટરીથી લઈને મંત્રીપદની જવાબદારી સુધી:
JMMમાં લાંબા સમય સુધી, તેમણે બ્લોક સેક્રેટરી, જિલ્લા સેક્રેટરી અને પૂર્વ સિંહભૂમ જિલ્લા પ્રમુખના પદો સંભાળ્યા. હાલમાં, ધારાસભ્ય હોવાની સાથે, તેઓ લાંબા સમય સુધી પૂર્વ સિંહભૂમ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પણ કાર્યરત હતા.
30 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ, ચંપાઈ સોરેને JMM છોડી દીધું અને કેબિનેટ સભ્યપદ અને ધારાસભ્ય પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. આ સમય દરમિયાન, રામદાસ સોરેનને હેમંત સોરેન મંત્રીમંડળમાં (ચંપાઈ સોરેનના સ્થાને) સમાવવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા.
પ્રથમ કાર્યકાળમાં (30 ઓગસ્ટ-28 નવેમ્બર 2024), તેમને ઉચ્ચ શિક્ષણ, ટેકનિકલ શિક્ષણ અને જળ સંસાધન વિભાગના મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 5 ડિસેમ્બર 2024 થી, વર્તમાન મંત્રી પદમાં તેમણે શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું.
સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ અને આદિવાસી ઓળખ:
રામદાસ સોરેન સંથાલ સમુદાયના હતા અને પૂર્વ સિંહભૂમ (કોલ્હાન વિભાગ) માં આદિવાસી સમુદાયમાં તેમની મજબૂત પકડ હતી. કોલ્હાન ક્ષેત્રમાં ચંપાઈ સોરેન પછી તેમને જેએમએમના બીજા મોટા નેતા માનવામાં આવતા હતા. તેઓ લાંબા સમયથી JMM ના સ્થાનિક સંગઠન સાથે જોડાયેલા હતા. તેઓ હંમેશા સમાજના દલિત વર્ગોના અવાજ માટે અવાજ ઉઠાવતા હતા. મંત્રી રામદાસ સોરેને ઘાટસિલા બ્લોક વિસ્તારના હડલજુડીમાં પંડિત રઘુનાથ મુર્મુ યુનિવર્સિટી અને આદિવાસી સંગ્રહાલયની સ્થાપના કરી હતી, જેનું બાંધકામ ચાલુ છે.
આંદોલન દરમિયાન ઘણી વખત જેલમાં ગયા:
ઝારખંડ આંદોલન દરમિયાન, રામદાસ સોરેન JMM કાર્યકર તરીકે જોડાયા અને શિબુ સોરેન અને ચંપાઈ સોરેન સાથે ઝારખંડ રાજ્યની માંગમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી. રામદાસ સોરેન પણ આંદોલન દરમિયાન ઘણી વખત જેલમાં ગયા.
શિક્ષણ મંત્રી રહીને ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી:
રામદાસ સોરેન એક સંઘર્ષશીલ નેતા હતા. તેમણે એક સરળ કાર્યકરથી ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી સુધીની સફર આદિવાસી સમાજની અપેક્ષાઓને પોતાની સાથે લઈને કરી. તેમની વાર્તા આદિવાસી નેતૃત્વ, સંગઠનાત્મક ક્ષમતા અને ઝારખંડ ચળવળમાં સક્રિય ભૂમિકાનું ઉદાહરણ છે. હાલમાં, તેઓ શાળા શિક્ષણ વિભાગની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે અને રાજ્યમાં શૈક્ષણિક સુધારા માટે ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે.
- સ્કૂલ રૂઅર -2025 કેમ્પેન (School Chalo / Back to School Campaign): સ્કૂલ રોર-2025 કેમ્પેન એપ્રિલ-મે 2025 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 5–18 વર્ષની વયના તમામ બાળકોની 100 % નોંધણી, હાજરી અને વર્ગ પરિવર્તન સુનિશ્ચિત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
- શિક્ષક ભરતી અને ટ્રાન્સફર નીતિમાં સુધારો: માર્ચ 2025 સુધીમાં, લગભગ 7,930 સરકારી શાળાઓ એક શિક્ષક મોડેલ પર ચાલી રહી હતી, જેમાં કુલ 3.81 લાખ વિદ્યાર્થીઓ હતા. આમાં સુધારો કરવા માટે, સરકાર 26,000 સહાયક શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી રહી છે. આ સાથે, 10,000 આદિવાસી ભાષા શિક્ષકોને ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે સ્થાનિક ભાષામાં શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપશે.
- શાળા નિરીક્ષણ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ: જૂન 2025 માં, મંત્રી રામદાસ સોરેને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO/DSE) એ દરેક બ્લોકમાં મહિનામાં ઓછામાં ઓછી એક શાળાનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ માટે, વર્ગો લેવા, શિક્ષણની ગુણવત્તાની સમીક્ષા કરવી, જીઓ-ટેગિંગ સહિત અહેવાલો સબમિટ કરવા ફરજિયાત છે. ઉપરાંત, ગણવેશ, પુસ્તકો, સ્ટેશનરી વિતરણની અસરકારકતાના રેન્ડમ સર્વેક્ષણો કરવા જોઈએ અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
- માળખાગત સુવિધામાં સુધારો (બેન્ચ-ડેસ્ક વિતરણ, CM Schools): બાળકો જમીન પર બેસીને અભ્યાસ ન કરે અને શિક્ષણ માળખું મજબૂત રહે તે માટે ઘાટસિલા વિસ્તારની 18 સરકારી શાળાઓમાં 400 બેન્ચ-ડેસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. ગોવિંદપુર આદર્શ વિદ્યા નિકેતનમાં વોટર કુલર, આરઓ, લોકર, સેનિટરી પેડ મશીન વગેરે સુવિધાઓ શરૂ કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, સમગ્ર રાજ્યમાં 80 વધુ સીએમ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ ખોલવાની જાહેરાત કરવામાં આવી.
- નવો શૈક્ષણિક પ્રયોગ No Bag Day: ઝારખંડમાં પ્રાથમિક શાળાઓ (વર્ગ 1-8) માટે નો બેગ ડે લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ કર્યો હતો.
આદિવાસી ભાષા અને ખાનગી શાળાઓ પર નિયંત્રણ: ધોરણ VI-X સુધીના અભ્યાસક્રમમાં સંથાલી, હો, કુરુખ, મુંડારી વગેરે જેવી આદિવાસી ભાષાઓનો સમાવેશ કરવાનો પ્રસ્તાવ. ખાનગી શાળાઓની મનસ્વીતા (ફરીથી પ્રવેશ ફી વગેરે) પર કાનૂની નિયંત્રણો મૂકવા અને ફરિયાદો પર કાર્યવાહી કરવાનો પ્રસ્તાવ.
કોલેજોમાંથી વચગાળાનું શિક્ષણ (ધોરણ XII) દૂર કરવા અને તેને +2 હાઇ સ્કૂલ અથવા ઇન્ટરમીડિયેટ સ્કૂલોમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક નીતિ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
