PM મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે, આ વખતે કયા મુદ્દા પર રહી શકે સંબોધન?
પ્રધાનમંત્રી મોદીનું આજે રાષ્ટ્રને સંબોધન મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દેશ અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે જેના પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
Published : September 21, 2025 at 2:57 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. તેઓ કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. જોકે, આવતીકાલે નવા GST દરો અમલમાં આવવાની ચર્ચા છે, જેને મોદી સરકારનો એક મોટો નિર્ણય માનવામાં આવે છે.
ANIના અહેવાલ મુજબ, વડાપ્રધાન મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, PM મોદી સોમવારથી અમલમાં આવનારા નવા GST દરો અંગે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. નોંધનીય છે કે નવા GST દરો ઘરગથ્થુ વસ્તુઓના ભાવ ઘટાડશે. નવા GST દરો ચીઝ, ઘી, સાબુ, શેમ્પૂ, કાર અને એર કંડિશનર સહિત ઘણી વસ્તુઓના ભાવ ઘટાડશે.
Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu— ANI (@ANI) September 21, 2025
એવી પણ અટકળો છે કે PM મોદી યુએસ ટેરિફ અને H1B વિઝા પર ભારતની વ્યૂહરચના પર ચર્ચા કરી શકે છે. ઘણા નિષ્ણાતોએ H1B વિઝા ફી વધારાને તક તરીકે જોયો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે નવી H1B વિઝા ફી IT કંપનીઓ માટે ટૂંકા ગાળાના પડકારો ઉભા કરી શકે છે.
જોકે, આના લાંબા ગાળાના ફાયદા પણ છે, કારણ કે ઉચ્ચ કક્ષાના વ્યાવસાયિકો પાછા ફરશે અને અમેરિકન કંપનીઓને ભારતમાં વધુ કામ આઉટસોર્સ કરવાની ફરજ પડશે. દરમિયાન, પીએમ મોદીએ શરૂઆતથી જ સ્વદેશી ઉત્પાદનો પર ભાર મૂક્યો છે. તેઓ આત્મનિર્ભર ભારતના ધ્યેયને અનુસરી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે 12 મેના રોજ, પીએમ મોદીએ ઓપરેશન સિંદૂર પછી રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. આ સંબોધન દરમિયાન, તેમણે દરેક ભારતીય વતી દેશની સેના, સશસ્ત્ર દળો અને વૈજ્ઞાનિકોને સલામ કરી હતી. પીએમ મોદીએ સેનાની બહાદુરી અને બહાદુરી માતાઓ અને બહેનોને સમર્પિત કરી હતી. પહેલગામ હુમલાનો ઉલ્લેખ કરતા, પીએમ મોદીએ આતંકવાદના ભયાનક ચહેરા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું કે તેમણે સેનાને હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી હતી.
