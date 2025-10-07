નેતૃત્વના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ: PM મોદીએ શેર કરી જૂની યાદો, 2001માં આજના દિવસે બન્યા હતા ગુજરાતના CM
આજના દિવસે, 7 ઓક્ટોબર 2001, નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલી વાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા.
Published : October 7, 2025 at 4:05 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના રાજકીય કારકિર્દીના 24 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. આજે 2001 માં તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે પીએમ મોદીએ ગુજરાત સરકારના વડાનું પદ સંભાળ્યું હતું. ત્યારથી તેઓ આ બંધારણીય પદ સંભાળી રહ્યા છે.
તેમણે 2001 થી 2014 સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી, ત્યારબાદ તેઓ ત્રણ વખત વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી છે. મંગળવારે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સરકારના વડા તરીકે તેમના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતાં ભારતના લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે, પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, દેશવાસીઓના સતત આશીર્વાદથી, તેઓ સરકારના વડા તરીકે તેમના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમણે ભારતના લોકો પ્રત્યે ઊંડો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
મંગળવારે, તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને તેમના પ્રથમ શપથ ગ્રહણની યાદ તાજી કરી. 7 ઓક્ટોબર, 2001 ના રોજ, નરેન્દ્ર મોદીને પ્રથમ વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતના તત્કાલીન રાજ્યપાલ સુંદર સિંહ ભંડારી દ્વારા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવાયા હતા.
It was in very testing circumstances that my Party entrusted me with the responsibility of being Gujarat CM. The state was suffering due to a massive earthquake in the same year. The preceding years had witnessed a super cyclone, successive droughts and political instability.… pic.twitter.com/PqWkjOh6DU— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025
વડાપ્રધાને કહ્યું કે, લોકોના જીવન સુધારવા અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં યોગદાન આપવાનો તેમનો સતત પ્રયાસ રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ X પર લખ્યું, "2001 માં આજના દિવસે, તેમણે પહેલી વાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા." તેમણે કહ્યું કે, તેમના સાથી ભારતીયોના સતત આશીર્વાદને કારણે, તેઓ સરકારના વડા તરીકે તેમના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ માટે દેશવાસીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
રાષ્ટ્રના વિકાસ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આટલા વર્ષો દરમિયાન, મારો સતત પ્રયાસ આપણા લોકોના જીવનને સુધારવાનો અને આ મહાન રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં યોગદાન આપવાનો રહ્યો છે જેણે આપણને બધાને પોષ્યા છે." ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના 12 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે ટકાઉ ઉકેલોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમર્પિત આબોહવા પરિવર્તન વિભાગની રચના સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ પહેલો અમલમાં મૂકી.
2001ના વિનાશક ભૂકંપ પછી, નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના પુનર્નિર્માણ, પૂર અને દુષ્કાળ વ્યવસ્થાપન પગલાં રજૂ કરવા અને ન્યાયને વધુ સુલભ બનાવવા માટે સાંજની અદાલતો શરૂ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, તેમને અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.
તે વર્ષે, રાજ્ય વિનાશક ભૂકંપથી પીડાઈ રહ્યું હતું, અને પાછલા વર્ષોમાં તેણે સુપર સાયક્લોન, સતત દુષ્કાળ અને રાજકીય અસ્થિરતાનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદી અનુસાર, તેમણે કહ્યું કે, આ પડકારોએ લોકોની સેવા કરવા અને ગુજરાતને નવી જોશ અને આશા સાથે ફરીથી બનાવવાના તેમના સંકલ્પને મજબૂત બનાવ્યો.
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તા.7 ઓક્ટોબર, 2001ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેનો પદભાર સંભાળ્યો અને શરૂ થઈ સપનાંઓથી સમૃદ્ધિની વણથંભી વિકાસયાત્રા.— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 6, 2025
જનવિશ્વાસ, સેવા અને સમર્પણના 24 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં તા.7 થી 15… pic.twitter.com/eMDiJQ9kh2
મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેતી વખતે, તેમને તેમની માતાના શબ્દો યાદ આવ્યા કે, તેમણે હંમેશા ગરીબો માટે કામ કરવું જોઈએ અને ક્યારેય લાંચ લેવી જોઈએ નહીં. તેમણે કહ્યું કે, તેમણે લોકોને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ જે કંઈ કરશે તે ઉમદા ઇરાદાઓ અને કતારમાં છેલ્લા વ્યક્તિની સેવા કરવાના વિઝન દ્વારા સંચાલિત થશે.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના કાર્યકાળ પર પ્રતિબિંબ પાડતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, તે સમયે લોકો માનતા હતા કે રાજ્ય ક્યારેય પ્રગતિ કરશે નહીં. ખેડૂતો વીજળી અને પાણીની અછતની ફરિયાદ કરતા હતા, કૃષિ મંદીમાં હતી અને ઔદ્યોગિક વિકાસ સ્થગિત હતો.
તેમણે કહ્યું કે, સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા, ગુજરાત સુશાસનનું કેન્દ્ર બન્યું છે. પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક સમયે દુષ્કાળગ્રસ્ત રાજ્ય કૃષિમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતું રાજ્ય બન્યું, વેપાર ઉત્પાદન અને ઔદ્યોગિક ક્ષમતાઓમાં વિસ્તર્યો, અને સામાજિક અને ભૌતિક માળખાગત સુવિધાને વેગ મળ્યો.
વડા પ્રધાને કહ્યું કે 2013 માં, તેમને 2014 ની લોકસભા ચૂંટણી માટે વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તે સમય જ્યારે દેશ વિશ્વાસ અને શાસનના સંકટનો સામનો કરી રહ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, ભારતના લોકોએ તેમના ગઠબંધનને જંગી વિજય આપ્યો અને તેમના પક્ષને સંપૂર્ણ બહુમતી આપી, જેનાથી નવા વિશ્વાસ અને હેતુના યુગની શરૂઆત થઈ.
2014 માં, નરેન્દ્ર મોદી ભારતના 14મા વડા પ્રધાન બન્યા અને પ્રગતિ અને વિકાસના વિઝન સાથે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. ત્યારથી, તેમણે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST), ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા સહિત અનેક સીમાચિહ્નરૂપ પહેલો અમલમાં મૂકી છે. વડા પ્રધાન મોદી હાલમાં ભારતના બીજા સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડા પ્રધાન છે, જેમણે તાજેતરમાં જ લગભગ 11 વર્ષ સુધી વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપવાના ઇન્દિરા ગાંધીના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે.
2029 સુધીમાં, જ્યારે આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાશે, ત્યારે વડા પ્રધાન મોદી વડા પ્રધાન તરીકે 15 વર્ષથી વધુ સમય પૂર્ણ કરી લેશે. વડા પ્રધાને નોંધ્યું હતું કે, છેલ્લા 11 વર્ષમાં ભારતમાં ઘણા પરિવર્તનો થયા છે. 25 કરોડથી વધુ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, અને દેશ મુખ્ય વૈશ્વિક અર્થતંત્રોમાં એક તેજસ્વી સ્થાન તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે, સમગ્ર ભારતમાં લોકો, ખાસ કરીને મહિલાઓ, યુવાનો અને મહેનતુ ખેડૂતો, અભૂતપૂર્વ પ્રયાસો અને સુધારાઓ દ્વારા સશક્ત બન્યા છે. તેમની સરકારે નાગરિકોના જીવનને સુધારવા માટે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અને પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ જેવી પહેલો પણ શરૂ કરી છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આજે લોકપ્રિય ભાવના ભારતને તમામ ક્ષેત્રોમાં આત્મનિર્ભર બનાવવાની છે, જે "ગર્વથી કહો, આ સ્વદેશી છે" ના આહ્વાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. ભારતના લોકોના સતત વિશ્વાસ અને પ્રેમ માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, રાષ્ટ્રની સેવા કરવી એ સર્વોચ્ચ સન્માન છે.
બંધારણના મૂલ્યોથી પ્રેરિત થઈને, તેમણે વિકસિત ભારતના સામૂહિક સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે વધુ સખત મહેનત કરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું છે.
તાજેતરમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) સુધારાઓનું પણ નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં મોટાભાગની ચીજવસ્તુઓ પર કર ઘટાડ્યો અને કર માળખાને ફક્ત ત્રણ GST સ્લેબમાં સરળ બનાવ્યો: 5 ટકા અને 18 ટકા. વૈભવી અને સિન ગૂડ્સ (હાનિકારક) વસ્તુઓ પર 40 ટકા કર લાદવામાં આવ્યો હતો. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સશસ્ત્ર દળોને પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી સ્થાનો પર હુમલો કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પણ આપી હતી.
