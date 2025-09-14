'હું ભગવાન શિવનો ભક્ત છું, બધું ઝેર...', અસમમાં PM મોદીનું સંબોધન, કોંગ્રેસ પર સાધ્યું નિશાન

ETV Bharat / bharat

ગુવાહાટી: અસમમાં 18,530 કરોડ રૂપિયાથી વધુના મુખ્ય માળખાગત સુવિધાઓ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરવા માટે પહોંચેલા પીએમ મોદીએ રવિવારે બ્રહ્મપુત્ર નદી પર કુરુવા-નારંગી પુલનો શિલાન્યાસ કર્યો. આનાથી પ્રદેશની કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે અને સામાજિક-આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે.

આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ લોકોને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, "ઓપરેશન સિંદૂર મા કામાખ્યાના આશીર્વાદથી ખૂબ જ સફળ રહ્યું. આજે મા કામાખ્યાની આ ભૂમિ પર આવીને મને એક અલગ જ પવિત્ર અનુભૂતિ થઈ રહી છે અને આજે આ પ્રદેશમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી થઈ રહી છે તે પણ યાદ આવી રહ્યું છે. મેં લાલ કિલ્લા પરથી કહ્યું હતું કે, મને ચક્રધારી મોહન યાદ આવ્યા. મને શ્રી કૃષ્ણ યાદ આવ્યા અને મેં ભવિષ્યની સુરક્ષા નીતિમાં સુદર્શન ચક્રનો વિચાર લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યો છે."

કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે, આપણે ભારત રત્ન સુધાકંઠ ભૂપેન હજારિકાજીનો જન્મદિવસ ઉજવી ચૂક્યા છીએ. ગઈકાલે મને તેમના સન્માનમાં આયોજિત એક ખૂબ જ મોટા કાર્યક્રમનો ભાગ બનવાની તક મળી. મુખ્યમંત્રીએ મને કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખનો એક વીડિયો બતાવ્યો, અને તે જોઈને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું, જે દિવસે ભારત સરકારે આ દેશના મહાન પુત્ર, આસામના ગૌરવ, ભૂપેન હજારિકાજીને ભારત રત્ન આપ્યો. કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખે કહ્યું હતું કે મોદી નર્તકો અને ગાયકોને ભારત રત્ન આપી રહ્યા છે. 1962 માં ચીન સાથેના યુદ્ધ પછી પંડિત નહેરુએ જે કહ્યું હતું, તે ઉત્તર પૂર્વના લોકોના ઘા હજુ પણ રૂઝાયા નથી.

'ભૂપેન દાનું અપમાન કેમ કરવામાં આવ્યું?'
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે નામદાર કામદારને મારે છે અને કામદાર પીડાથી રડે છે, ત્યારે તેમને વધુ ત્રાસ આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે તમને રડવાનો પણ અધિકાર નથી. તમે નામદારની સામે કામદાર બનીને કેવી રીતે રડી શકો છો? દેશના લોકો, સંગીત પ્રેમીઓ, કલા પ્રેમીઓ, ભારતના આત્મા માટે પોતાનો જીવ આપનારા લોકોએ કોંગ્રેસને પૂછવું જોઈએ કે, તેમણે ભૂપેન દાનું અપમાન કેમ કર્યું?"

હું ભગવાન શિવનો ભક્ત છું
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "લોકો મારું ગમે તેટલું અપમાન કરે, હું ભગવાન શિવનો ભક્ત છું, હું બધું ઝેર કાઢી નાખું છું... પરંતુ જ્યારે કોઈ બીજાનું અપમાન થાય છે, ત્યારે હું તે સહન કરી શકતો નથી. તમે લોકો મને કહો, ભૂપેન દાને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવાનો મારો નિર્ણય સાચો છે કે ખોટો? શું કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવા બદલ કરવામાં આવેલું અપમાન સાચું છે કે ખોટું?..."

