PM મોદી અને UKના PM સ્ટાર્મરની મુલાકાત, બ્રિટનની 9 યુનિવર્સિટી ભારતમાં કેમ્પસ ખોલશે
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને યુકેના પીએમ સ્ટાર્મર વચ્ચે મુલાકાત. અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ.
Published : October 9, 2025 at 2:50 PM IST
મુંબઈ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે મુંબઈમાં બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મર સાથે મુલાકાત કરી. બંને નેતાઓએ વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. બ્રિટિશ વડા પ્રધાન બુધવારે સવારે ભારતની બે દિવસની મુલાકાત માટે મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. સ્ટાર્મર પીએમ મોદીના ખાસ આમંત્રણ પર ભારત આવ્યા છે.
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન સ્ટાર્મર સાથેના સંયુક્ત નિવેદનમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "વડા પ્રધાન સ્ટાર્મરના નેતૃત્વમાં, ભારત-યુકે સંબંધોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. આ વર્ષે જુલાઈમાં મારી યુકે મુલાકાત દરમિયાન, અમે ઐતિહાસિક વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા."
તેમણે ઉમેર્યું, "વડા પ્રધાન સ્ટાર્મરની સાથે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અને સૌથી પ્રભાવશાળી શિક્ષણ પ્રતિનિધિમંડળ છે. તે આનંદદાયક છે કે નવ યુકે યુનિવર્સિટીઓ હવે ભારતમાં કેમ્પસ ખોલી રહી છે. સાઉથમ્પ્ટન યુનિવર્સિટીના ગુરુગ્રામ કેમ્પસનું તાજેતરમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, અને વિદ્યાર્થીઓનો પહેલો સમૂહ પહેલેથી જ નોંધણી કરાવી ચૂક્યો છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ કરાર (વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર) બંને દેશો વચ્ચે આયાત ખર્ચ ઘટાડશે, યુવાનો માટે નવી રોજગારીની તકો ઉભી કરશે, વેપારને વેગ આપશે અને આપણા ઉદ્યોગો અને ગ્રાહકોને લાભ આપશે. કરાર પર હસ્તાક્ષર થયાના થોડા મહિનાઓ પછી, અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વ્યાપારી પ્રતિનિધિમંડળ સાથે, તમારી ભારત મુલાકાત, ભારત-યુકે ભાગીદારીમાં નવી જોમનું પ્રતીક છે."
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "ભારત અને યુકે કુદરતી ભાગીદારો છે. લોકશાહી, સ્વતંત્રતા અને કાયદાના શાસન જેવા મૂલ્યોમાં પરસ્પર વિશ્વાસ આપણા સંબંધોનો પાયો છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતાના આ યુગમાં, ભારત અને યુકે વચ્ચેની આ વધતી ભાગીદારી વૈશ્વિક સ્થિરતા અને આર્થિક પ્રગતિનો એક મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ રહી છે.
આજની બેઠકમાં, અમે ઈન્ડો-પેસિફિક, પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ અને સ્થિરતા અને યુક્રેન સંઘર્ષ પર ચર્ચા કરી. યુક્રેન સંઘર્ષ અને ગાઝાના મુદ્દાઓ પર ભારત સંવાદ અને રાજદ્વારી દ્વારા શાંતિ માટેના તમામ પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે. અમે ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં દરિયાઈ સુરક્ષા વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે કહ્યું, "પીએમ મોદી, જુલાઈમાં યુકેમાં તમારું સ્વાગત કરવું મારા માટે સન્માનની વાત હતી, અને થોડા મહિના પછી જ આ ફરી મુલાકાત લેવાનો મને આનંદ છે. અમે ભવિષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અને તકોનો લાભ લઈને એક નવી, આધુનિક ભાગીદારી બનાવી રહ્યા છીએ."
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી સ્ટાર્મર સાથે આવેલા પ્રતિનિધિમંડળે બુધવારે હોટેલ તાજ ખાતે મુલાકાત કરી હતી. બ્રિટનનું એક મોટું વ્યાપારિક પ્રતિનિધિમંડળ પણ પ્રધાનમંત્રી સ્ટાર્મર સાથે હતું. અહેવાલો અનુસાર, આજે ભારત અને યુકે વચ્ચેના વેપાર સંબંધો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી સ્ટાર્મરની આ પહેલી ભારત મુલાકાત છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આજે સવારે મુંબઈમાં પ્રધાનમંત્રી સ્ટાર્મર સાથે મુલાકાત કરી હતી. બપોરે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પ્રધાનમંત્રી સ્ટાર્મર બાંદ્રા કુર્લા સંકુલમાં જિયો વર્લ્ડ સેન્ટર ખાતે આયોજિત સીઈઓ ફોરમમાં ભાગ લેશે.
આ કાર્યક્રમમાં, બંને પ્રધાનમંત્રીઓ વિઝન 2035 ને અનુરૂપ ભારત-યુકે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે. અહેવાલો અનુસાર, વિઝન 2035 વેપાર, રોકાણ, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ, આબોહવા પરિવર્તન, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવા મુખ્ય મુદ્દાઓના અમલીકરણ માટે દસ વર્ષના સમય-બાઉન્ડ રોડમેપની રૂપરેખા આપશે.
