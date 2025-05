ETV Bharat / bharat

'ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું નથી થયું, PAK સાથે માત્ર POK પર જ વાત થશે', PM મોદીએ બીજું શું કહ્યું? - PM NARENDRA MODI

PM મોદીની તસવીર ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 12, 2025 at 8:06 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:39 PM IST 3 Min Read

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે દેશને સંબોધિત કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે 22 એપ્રિલે દેશમાં થયેલા આતંકી હુમલાની ટિકા કરી અને ભારતે આ હુમલાના બદલામાં આતંકવાદીઓ પર કરેલા ઓપરેશન સિંદૂરની કાર્યવાહી બદલ સેનાના વખાણ કર્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ દરેક ભારતીય વતી ભારતીય સેના, સશસ્ત્ર દળો, વૈજ્ઞાનિકોને સલામ કરી. પીએમ મોદીએ સેનાની બહાદુરી અને બહાદુરી દેશની તમામ માતાઓ અને બહેનોને સમર્પિત કરી. પીએમ મોદીએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, કોઈના ધર્મ વિશે પૂછ્યા પછી પરિવારના સભ્યોની સામે હત્યા કરવી એ આતંકવાદનો ભયાનક ચહેરો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ આતંકવાદી હુમલા બાદ તેઓ ખૂબ જ દુઃખી છે. 'સેનાને આતંકવાદનો સફાયો કરવાની સ્વતંત્રતા'

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, અમે ભારતીય સેનાને આતંકવાદીઓનો સફાયો કરવા માટે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી હતી. આજે દરેક આતંકવાદી સંગઠનને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણી માતાઓ અને બહેનોના કપાળ પરથી સિંદૂર લૂછી નાખવાનું શું પરિણામ આવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આતંકવાદીઓએ સ્વપ્નમાં પણ વિચાર્યું ન હતું કે ભારત આટલો મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. પરંતુ, જ્યારે દેશ એક હોય છે, ત્યારે મજબૂત નિર્ણયો લઈ શકાય છે. પરિણામો લાવી શકાય છે. જ્યારે ભારતના ડ્રોને પાકિસ્તાની ઠેકાણા પર હુમલો કર્યો, ત્યારે તેમની હિંમત ડગમગી ગઈ. ભારતે 100થી વધુ ખૂંખાર આતંકીઓને ઠાર કર્યા

દુનિયામાં જ્યાં પણ મોટા આતંકવાદી હુમલા થયા છે, તેમના સંબંધો પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. આતંકવાદીઓએ આપણી બહેનોના સિંદૂરનો નાશ કર્યો હતો, તેથી ભારતે તેમના મુખ્યાલયનો નાશ કર્યો. ભારતે 100થી વધુ ખતરનાક આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા.

પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાન પર હુમલો કરવાની વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, પાકિસ્તાને આપણા મંદિરો અને ગુરુદ્વારાઓને નિશાન બનાવ્યા. આપણા લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ, આમાં પણ પાકિસ્તાન ખુલ્લું પડી ગયું. પાકિસ્તાનના ડ્રોન તરણાની જેમ વિખેરાઈ ગયા. '3 દિવસમાં પાકિસ્તાન બરબાદ થયું'

ભારતે પહેલા ત્રણ દિવસમાં પાકિસ્તાનને એટલો બધો બરબાદ કરી દીધો, જેની તેમણે કલ્પના પણ નહોતી કરી. તેથી, ભારતના આક્રમક પગલાં પછી, પાકિસ્તાને બચવાના રસ્તા શોધવાનું શરૂ કર્યું. આખી દુનિયામાં મદદ માગી રહ્યું હતું. નિર્દયતાથી માર ખાધા પછી, પાકિસ્તાની સેનાએ 10 મેના રોજ DGMOનો સંપર્ક કર્યો. ત્યાં સુધીમાં અમે આતંકવાદના ઠેકાણાનો નાશ કરી દીધો હતો. આતંકવાદી ઠેકાણાઓ ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગયા. પીએમ મોદીએ કહ્યું, અમે હમણાં જ અમારી લશ્કરી કાર્યવાહી મુલતવી રાખી છે. આગામી દિવસોમાં પાકિસ્તાનનું વલણ જોઈશું અને ત્યારબાદ આગળનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આપણી સેના સતત એલર્ટ પર છે. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર ભારતની નીતિ છે. ઓપરેશન સિંદૂરએ લડાઈમાં એક નવી રેખા દોરી છે. 'આતંકવાદનો જવાબ અમારી શરતો પર આપીશું'

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, અમે આતંકવાદનો જવાબ અમારી પોતાની શરતો પર આપીશું. ભારત પરમાણુ બ્લેકમેલ આતંકને સહન કરશે નહીં. આપણે આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરતી સરકાર અને આતંકના માસ્ટર્સને અલગ અલગ એન્ટિટી તરીકે નહીં જોઈએ. અમે ભારત અને આપણા નાગરિકોને કોઈપણ ખતરાથી બચાવવા માટે પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખીશું. ઓપરેશન સિંદૂરએ એક નવું પરિમાણ ઉમેર્યું છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ યુદ્ધનો યુગ નથી પણ આતંકવાદનો પણ યુગ નથી. આતંકવાદ સામે શૂન્ય સહિષ્ણુતા જરૂરી છે. પાકિસ્તાન સરકાર આતંકવાદને પોષી રહી છે, આ આતંકવાદ પાકિસ્તાનને જ બરબાદ કરી દેશે. પાકિસ્તાને આતંકવાદનો અંત લાવવો જ પડશે. આ સિવાય શાંતિનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, ટેરર અને ટ્રેડ, ટેરર અને ટોક, લોહી અને પાણી એક સાથે વહી શકે નહીં. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, પાકિસ્તાન સાથે ફક્ત પીઓકે પર જ વાતચીત થશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમા છે. બુદ્ધે શાંતિ વિશે વાત કરી. અને શાંતિ પણ શક્તિથી આવે છે. તેથી, ભારત માટે શક્તિશાળી બનવું અને જરૂર પડે ત્યારે શક્તિનો ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

Last Updated : May 12, 2025 at 8:39 PM IST