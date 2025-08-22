કોલકાતા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, 22 ઓગસ્ટના રોજ કોલકાત્તા મેટ્રોના યેલો લાઇન પર ભૂર્ગભ જયહિંદ એરપોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશન અને નવા રૂટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ દેશનું સૌથી મોટું ભૂગર્ભ મેટ્રો યાર્ડ છે. આ સાથે, ગ્રીન લાઇન પર સિયાલદાહ-એસ્પ્લેનેડ અને ઓરેન્જ લાઈન પર બેલેઘાટા-હેમંત મુખર્જી સેક્શનનું પણ લોકાર્પણ કરશે, જેનાથી દુર્ગા પૂજા પહેલા મુસાફરો માટે મુસાફરીનો સમય ઘટી જશે.
કોલકાતા મેટ્રો ભારતનું પ્રથમ મેટ્રો નેટવર્ક છે. ગ્રીન લાઈનના લોન્ચ સાથે, તે એશિયાની પ્રથમ અંડર વોટર (પાણીની અંદર દોડતી) મેટ્રો સેવા બની ગઈ છે.
કોલકાતા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ વિસ્તારમાં આવેલ જયહિંદ એરપોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશનનું આયોજન લગભગ 14 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 2010-11ના રેલ્વે બજેટમાં જંગી ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું હતું અને છ વર્ષનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો હતો. જોકે સ્ટેશનની શરૂઆતની ડિઝાઇન જમીનથી ઉપર બનાવવાની હતી, પરંતુ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) એ પાછળથી સલામતી અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા. તેથી, ડિઝાઇનમાં મોટા ફેરફારો પછી, ભૂગર્ભ સ્ટેશન પર કામ શરૂ થયું.
જોકે, વારંવાર જમીન સંપાદનના મુદ્દાઓને કારણે તેની પ્રગતિ પર અસર પડી અને કોવિડ-19ને કારણે થયેલા લોકડાઉનમાં તેનું બાંધકામ અટકી ગયું. અંતે, રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (RVNL), જેણે ટેન્ડર મેળવ્યું હતું, તેણે આ વર્ષે 6.77 કિમી લાંબો નોઆપરા-એરપોર્ટ સેક્શન પૂર્ણ કર્યો.
ભારતનું સૌથી મોટું મેટ્રો યાર્ડ
14,645 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં નિર્માણ પામેલા આ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ જયહિંદ એરપોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશન, મુસાફરોની સંખ્યા અને કોલકાતાના વિવિધ ભાગો સાથે જોડાણને ધ્યાનમાં રાખીને, પાંચ ટ્રેકવાળા પ્લેટફોર્મ સાથે જમીનથી લગભગ ૧૪ મીટર નીચે સ્થિત છે. બે પ્લેટફોર્મ યલો લાઇન માટે અને ત્રણ ઓરેન્જ લાઇન માટે છે. મેટ્રો અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેશન પર ૪૮-મીટર ભૂગર્ભ મેટ્રો યાર્ડ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, જે ભારતનું સૌથી મોટું યાર્ડ છે.
આ સેક્શન પર ફક્ત CRRC ડેલિયન કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત રેક્સ (કોચ) જ દોડશે. હાલમાં, આવા રેક્સ ઉત્તર-દક્ષિણ સેક્શન અથવા બ્લુ લાઇન પર ચાલે છે. જો કે, કટોકટીની સ્થિતિમાં જૂના ICF મેધા રેક્સ પણ ચલાવવામાં આવશે. લાઇનની બંને બાજુના ઘરોમાં ટ્રેનોના સંચાલન દરમિયાન ઓછામાં ઓછું કંપન અને અવાજ રહે તે માટે ખાસ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
નવા રૂટ અને નવા ત્રણ મેટ્રો સ્ટેશન
નવા વિભાગ પર ત્રણ નવા મેટ્રો સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યા છે - દમ દમ કેન્ટોનમેન્ટ, જેસોર રોડ અને જય હિંદ એરપોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશન. એરપોર્ટ સ્ટેશનમાં ત્રણ દરવાજા, છ સીડી, છ લિફ્ટ અને નવ એસ્કેલેટર હશે. આ ઉપરાંત, એરપોર્ટ તરફ જતા સબવેમાં ચાર સીડી, ચાર લિફ્ટ અને છ એસ્કેલેટર પણ હશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ચાર દાયકા પહેલા કોલકાતામાં મેટ્રો રેલની પરિચાલન સેવા શરૂ થઈ હતી. 1972 થી 2014 સુધી, મેટ્રો નેટવર્ક 28 કિમી હતું, જે 2025 સુધીમાં વધારીને 31 કિમી કરવામાં આવ્યું છે. 22 ઓગસ્ટના રોજ ઉદ્ઘાટન સાથે, તેમાં 14 વધુ કિમી ઉમેરવામાં આવશે, જે કુલ રૂટ 73 કિમી સુધી પહોંચી જશે.