ઈઝરાયલ-ગાઝા યુદ્ધ ખતમ કરવા PM મોદીએ ટ્રમ્પના પ્લાનનું સ્વાગત કર્યું, જાણો શું કહ્યું?

ઈઝરાયલ અને ગાઝા વચ્ચેનો સંઘર્ષ બે વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. ટ્રમ્પે તેને સમાપ્ત કરવા માટે એક યોજના વિકસાવી છે.

ઇઝરાયલ-ગાઝા સંઘર્ષનો અંત લાવવાની ટ્રમ્પની યોજનાનું પીએમ મોદીએ સ્વાગત કર્યું
ઇઝરાયલ-ગાઝા સંઘર્ષનો અંત લાવવાની ટ્રમ્પની યોજનાનું પીએમ મોદીએ સ્વાગત કર્યું (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે બે વર્ષ જૂના ઇઝરાયલ-ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વ્યાપક યોજનાનું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ટ્રમ્પની યોજના પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો માટે "લાંબા ગાળાની અને સ્થાયી શાંતિ" માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા પીએમ મોદીએ લખ્યું, "અમે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ દ્વારા ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાની જાહેરાતનું સ્વાગત કરીએ છીએ. તે પેલેસ્ટિનિયન અને ઇઝરાયલી લોકો તેમજ વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્ર માટે લાંબા ગાળાની અને સ્થાયી શાંતિ, સુરક્ષા અને વિકાસ માટે એક વ્યવહારુ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. અમને આશા છે કે તમામ સંબંધિત પક્ષો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પહેલ પાછળ એક થશે અને સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા અને શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવાના આ પ્રયાસને સમર્થન આપશે."

પ્રધાનમંત્રી મોદીની આ ટિપ્પણી સોમવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ વચ્ચેની બેઠક બાદ વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે શાંતિ યોજના જાહેર કર્યા પછી આવી છે. અગાઉ, કેનેડા, કતાર, જોર્ડન, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ઇન્ડોનેશિયા, પાકિસ્તાન, તુર્કી, સાઉદી અરેબિયા અને ઇજિપ્તે પણ યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પની યોજનાનું સ્વાગત કર્યું હતું. શાંતિ યોજનામાં એ પણ શામેલ હતું કે ગાઝા એક બિન-કટ્ટરપંથી, આતંકવાદ-મુક્ત ક્ષેત્ર હશે જે તેના પડોશીઓ માટે ખતરો નહીં બને અને તેનો પુનર્વિકાસ ગાઝાના લોકોના લાભ માટે હશે, જેમણે ભારે પીડા સહન કરી છે.

શાંતિ યોજનામાં જણાવાયું હતું કે, જો બંને પક્ષો આ દરખાસ્ત સાથે સંમત થાય, તો યુદ્ધ તાત્કાલિક સમાપ્ત થઈ જશે. ઇઝરાયલી દળો બંધકોને મુક્ત કરવાની તૈયારી માટે સંમત લાઇનો પર પાછા ફરશે. આ સમય દરમિયાન, હવાઈ અને તોપખાનાના બોમ્બમારા સહિત તમામ લશ્કરી કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવશે, અને સંપૂર્ણ તબક્કાવાર પાછા ખેંચવાની શરતો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી યુદ્ધ રેખાઓ સ્થિર રહેશે. ઇઝરાયલ દ્વારા કરારને જાહેરમાં સ્વીકાર્યાના 72 કલાકની અંદર બધા બંધકો, મૃત અને જીવંત, પરત કરવામાં આવશે.

બધા બંધકોને મુક્ત કર્યા પછી, ઇઝરાયલ 7 ઓક્ટોબર, 2023 પછી અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા 250 આજીવન કેદની સજા પામેલા કેદીઓને અને 1,700 ગાઝાવાસીઓને મુક્ત કરશે, જેમાં તે સંદર્ભમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવેલી બધી મહિલાઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. મુક્ત કરાયેલા દરેક ઇઝરાયલી બંધક માટે, ઇઝરાયલ 15 મૃત ગાઝાવાસીઓના અવશેષો પણ મુક્ત કરશે. આ યોજનામાં જણાવાયું છે કે, બધા બંધકોના પરત ફર્યા પછી, શાંતિપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ અને તેમના શસ્ત્રો રદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ હમાસ સભ્યોને માફી આપવામાં આવશે. ગાઝા છોડવા માંગતા હમાસ સભ્યોને પ્રાપ્તિકર્તા દેશોમાં સુરક્ષિત માર્ગ પૂરો પાડવામાં આવશે.

આ કરારની મંજૂરી મળ્યા પછી, સંપૂર્ણ સહાય તાત્કાલિક ગાઝા પટ્ટીમાં મોકલવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછી, સહાયની રકમ 19 જાન્યુઆરી, 2025 ના માનવતાવાદી સહાય કરારમાં સમાવિષ્ટ રકમને અનુરૂપ હશે, જેમાં માળખાગત સુવિધાઓ (પાણી, વીજળી, ગટર) નું પુનર્વસન, હોસ્પિટલો અને બેકરીઓનું પુનર્વસન અને કાટમાળ દૂર કરવા અને રસ્તા ફરીથી ખોલવા માટે જરૂરી સાધનોનો પુરવઠો શામેલ છે.

શાંતિ યોજનામાં જણાવાયું છે કે, ગાઝા પટ્ટીમાં સહાયની ડિલિવરી અને પ્રવેશ બંને બાજુથી, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને તેની એજન્સીઓ, રેડ ક્રેસેન્ટ અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવશે જે બંને બાજુથી જોડાયેલા નથી. બંને દિશામાં રફાહ ક્રોસિંગનું ઉદઘાટન 19 જાન્યુઆરી, 2025 ના કરાર હેઠળ અમલમાં મુકાયેલી સમાન વ્યવસ્થાઓને આધીન રહેશે.

