ETV Bharat / bharat

મણિપુર હિંસાના 862 દિવસ બાદ આજે પીએમ મોદીની મુલાકાત, મિઝોરમ અને આસામની પણ લેશે મુલાકાત

મણિપુર હિંસાને લઈને વિપક્ષ પીએમ મોદીને સતત પૂછતું રહ્યું કે તેઓ રાજ્યની મુલાકાત ક્યારે લેશે. વાંચો વિસ્તારથી.

PM મોદી મણિપુર, આસામ અને મિઝોરમની મુલાકાતે
PM મોદી મણિપુર, આસામ અને મિઝોરમની મુલાકાતે (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે શનિવારે આસામ, મણિપુર અને મિઝોરમની બે દિવસની મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન તેઓ વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. મળતી માહિતી મુજબ, 2023 માં મિઝોરમમાં હિંસા ફાટી નીકળ્યાના 862 દિવસ પછી પીએમ મોદીની આ પહેલી મુલાકાત છે. આપને જણાવી દઈએ કે, વિપક્ષ સતત પીએમ મોદી પર હુમલો કરી રહ્યો હતો કે તેઓ મણિપુર કેમ નથી જઈ રહ્યા.

પીએમ મોદીની મુલાકાત અંગે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી સૌપ્રથમ મિઝોરમની રાજધાનીમાં 51.38 કિલોમીટર લાંબા બૈરાબી-સૈરાંગ રેલ્વે પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જેનાથી આઈઝોલ ગુવાહાટી, અગરતલા અને ઇટાનગર પછી રેલ દ્વારા જોડાયેલ ઉત્તરપૂર્વનું ચોથું પાટનગર બનશે.

પીએમ મોદી, કેટલાક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથે, આઈઝોલને દિલ્હી, ગુવાહાટી અને કોલકાતા સાથે જોડતી ત્રણ નવી ટ્રેન સેવાઓને લીલી ઝંડી આપશે. તેઓ જાહેર સભાઓને પણ સંબોધિત કરશે. આ ત્રણ ટ્રેનો છે: સૈરંગ-આનંદ વિહાર (દિલ્હી) રાજધાની એક્સપ્રેસ (સાપ્તાહિક), કોલકાતા-સૈરંગ-કોલકાતા એક્સપ્રેસ (ત્રણ-સાપ્તાહિક) અને ગુવાહાટી-સૈરંગ-ગુવાહાટી એક્સપ્રેસ (દૈનિક). તેઓ ચુરાચંદપુર અને ઇમ્ફાલમાં જાહેર સભાઓને સંબોધિત કરશે. પીએમ મોદી આ બે સ્થળોએ 8,500 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું અનાવરણ કરશે. તેઓ કુકી-જો આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા ચુરાચાંદપુરના પીસ ગ્રાઉન્ડથી 7,300 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરશે.

પ્રધાનમંત્રી ઇમ્ફાલમાં ઐતિહાસિક કંગલા કિલ્લા ખાતે આયોજિત જાહેર સભામાં 1,200 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચુરાચંદપુર અને ઇમ્ફાલ બંનેમાં, પ્રધાનમંત્રી સ્થાનિક ધારાસભ્યો, નેતાઓ અને નાગરિક સમાજ સંગઠનોને મળી શકે છે. પ્રધાનમંત્રીની મણિપુરની મુલાકાત પહેલા, સ્પીયર કોર્પ્સના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ લેફ્ટનન્ટ જનરલ અભિજીત એસ. પેંઢારકરે મણિપુરમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિની વ્યાપક સમીક્ષાના ભાગ રૂપે ચુરાચંદપુર અને અન્ય જિલ્લાઓનો વ્યાપક પ્રવાસ કર્યો.

બીજી તરફ, મણિપુરના મુખ્ય સચિવે પીએમ મોદીની મુલાકાત અંગે કહ્યું કે તેઓ પહેલા ચુરાચંદપુર જશે અને ત્યાં તેઓ કેટલાક આંતરિક રીતે વિસ્થાપિત લોકોને પણ મળશે. આ પહેલા કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીની મુલાકાત અંગે કહ્યું હતું કે મણિપુર લાંબા સમયથી મુશ્કેલીમાં છે અને હવે તેઓ જઈ રહ્યા છે. આ કોઈ મોટી વાત નથી. આજના સમયમાં, સૌથી મોટો મુદ્દો ફક્ત અને ફક્ત મત ચોરીનો છે. તેમણે મત ચોરી લીધા છે. મળતી માહિતી મુજબ, પીએમ મોદી આ પછી બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળની પણ મુલાકાત લેશે.

સંરક્ષણ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, ટોચના લશ્કરી અધિકારીએ ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પરના આગળના વિસ્તારો સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અને દળોની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. મેઇતેઈ અને કુકી-જો સમુદાયો વચ્ચે લાંબા સમય સુધી વંશીય હિંસા બાદ, એન. બિરેન સિંહે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેના ચાર દિવસ પછી, 13 ફેબ્રુઆરીથી મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદ્યા પછી, 60 સભ્યોની મણિપુર વિધાનસભાનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો કાર્યકાળ 2027 સુધી છે.

મણિપુર બાદ, પ્રધાનમંત્રી બે દિવસના ગુવાહાટી પ્રવાસે જશે. આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ અગાઉ કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી 13 થી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી આસામની બે દિવસની મુલાકાતે રહેશે. પીએમ મોદીનો પ્રવાસ સાંસ્કૃતિક પ્રતિમા અને ભારત રત્ન ભૂપેન હજારિકાના જન્મ શતાબ્દી ઉજવણી પર કેન્દ્રિત છે અને તેઓ 13 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં સત્તાવાર કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. રવિવારે (14 સપ્ટેમ્બર) પીએમ આસામના વિવિધ સ્થળોએ ૧૯,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સનું અનાવરણ કરશે.

દરાંગ જિલ્લામાં, પ્રધાનમંત્રી મોદી દરાંગ મેડિકલ કોલેજ તેમજ એક નર્સિંગ અને એક GNM સ્કૂલનો શિલાન્યાસ કરશે. આ આરોગ્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં કુલ 567 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ થશે. તેઓ નારેંગી-કુરુવા પુલ અને ગુવાહાટી રિંગ રોડ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ પણ કરશે, જે આસામના કામરૂપ અને દરાંગ જિલ્લાઓ અને મેઘાલયના રી ભોઈને જોડશે, જેનો અંદાજિત રોકાણ 7 હજાર કરોડ રૂપિયા છે. ગુવાહાટીના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી બાદમાં ગોલાઘાટ જિલ્લામાં નુમાલીગઢ રિફાઇનરી જશે, જ્યાં તેઓ 5,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે નવા બનેલા વાંસ આધારિત ઇથેનોલ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને 7,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પેટ્રો ફ્લુઇડાઇઝ્ડ કેટાલિટીક ક્રેકર યુનિટનો શિલાન્યાસ પણ કરશે.

  1. ભાજપની 'પાઠશાળા'માં આજે PM મોદીની ટિફિન બેઠક, આજે NDA પક્ષના સાંસદો જોડાશે
  2. NIAએ ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશ પર મણિપુર હિંસા કેસની તપાસ શરૂ કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI VISITS MANIPUR TODAYMANIPUR NEWSPM NARENDRA MODI VISIT MANIPURMANIPUR VIOLENCEPM MODI VISITS MANIPUR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.