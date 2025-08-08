નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ટેલિફોન પર વાતચીત કરી. આ દરમિયાન, પુતિને પ્રધાનમંત્રીને યુક્રેન સંબંધિત નવીનતમ વિકાસથી વાકેફ કર્યા. રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના વિગતવાર મૂલ્યાંકન માટે આભાર માનતા, પ્રધાનમંત્રીએ સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે ભારતના મક્કમ વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
માહિતી અનુસાર, બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય કાર્યસૂચિમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને ભારત અને રશિયા વચ્ચે વિશેષ વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી 23મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ વાતચીત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે તાજેતરમાં જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી સતત તેલ ખરીદીને કારણે ભારત પર ભારે કર લાદવાની જાહેરાત કરી હતી.
ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત કરવા માટે આતુર છું : આ સંદર્ભમાં, પીએમ મોદીએ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "મારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે ખૂબ જ સારી અને વિગતવાર વાતચીત થઈ. યુક્રેન પર નવીનતમ વિકાસ શેર કરવા બદલ મેં તેમનો આભાર માન્યો. અમે અમારા દ્વિપક્ષીય કાર્યસૂચિમાં પ્રગતિની પણ સમીક્ષા કરી અને ભારત-રશિયા વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી. હું આ વર્ષના અંતમાં ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત કરવા માટે આતુર છું."
પ્રધાનમંત્રીએ બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુલા દા સિલ્વા સાથે પણ વાત કરી : આ અંગે પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ લુલા સાથે મારી સારી વાતચીત થઈ. બ્રાઝિલની મારી મુલાકાતને યાદગાર અને અર્થપૂર્ણ બનાવવા બદલ તેમનો આભાર. અમે વેપાર, ઉર્જા, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ, આરોગ્ય વગેરે ક્ષેત્રોમાં અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. વિશ્વના દેશો વચ્ચે મજબૂત, લોકો-કેન્દ્રિત ભાગીદારી દરેકને લાભ આપે છે."
