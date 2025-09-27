કોંગ્રેસે લોકોને લૂંટવાનો કોઈ મોકો નથી છોડ્યો, આછી આવકવાળા વર્ગ પર ટેક્સ લગાવ્યો: PM મોદી
પીએમ મોદીએ આજે ઓડિશામાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા.
Published : September 27, 2025 at 3:11 PM IST
ઝારસુગુડા: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર દેશના લોકોને લૂંટવાનો આરોપ લગાવ્યો અને દાવો કર્યો કે સૌથી જૂની પાર્ટીએ ઓછી આવક ધરાવતા વર્ગ પર પણ ટેક્સ લાદ્યો હતો. ઓડિશાના ઝારસુગુડામાં એક જાહેર રેલીને સંબોધતા, તેમણે લોકોને કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી કથિત લૂંટ વિશે ચેતવણી આપી.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "કોંગ્રેસે લોકોને લૂંટવામાં કોઈ કસર છોડી નહીં અને ₹2 લાખની વાર્ષિક આવક ધરાવતા લોકો પર ટેક્સ લાદ્યો. ભાજપ સરકારે આ મર્યાદા વધારીને ₹12 લાખથી વધુ કરી." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, કેન્દ્ર સરકારે GST સિસ્ટમમાં સુધારો કર્યા પછી અને લોકોને રાહત આપ્યા પછી, કોંગ્રેસે ભાજપ સરકારને ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " india's companies have got india a position among the top 5 countries of the world that have indigenous technology to start 4g services... it is because of bsnl that india is moving towards becoming a global… pic.twitter.com/75kfx46pgL— ANI (@ANI) September 27, 2025
વડા પ્રધાને આરોપ લગાવ્યો, "જ્યારે અમારી સરકારે સિમેન્ટના ભાવ ઘટાડ્યા, ત્યારે હિમાચલ પ્રદેશની કોંગ્રેસ સરકારે પોતાનો ટેક્સ લાદ્યો. જ્યારે અમે GST દર ઘટાડ્યા, ત્યારે દેશભરમાં ભાવ ઘટ્યા, પરંતુ કોંગ્રેસ સામાન્ય લોકોને આ રાહત આપવા માંગતી નથી." તેમણે ભાર મૂક્યો કે "ડબલ એન્જિન" સરકાર હેઠળ ઓડિશા ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " ... when 2g, 3g, and 4g services began in the telecom sector, india was way behind. we all know the kind of jokes that were going on social media. '2g, 3g, aur fir pata nahi kya kya likha jata tha.'.. we decided… pic.twitter.com/waFJNQNFRC— ANI (@ANI) September 27, 2025
તેમણે કહ્યું, "દશકોથી ગરીબી સહન કરતું ઓડિશા હવે સમૃદ્ધિના માર્ગ પર છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર ગરીબો, દલિતો અને આદિવાસીઓને સશક્ત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. "આત્મનિર્ભર ભારત" ની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "અમારો સંકલ્પ એ છે કે ભારત ચિપ્સથી લઈને જહાજો સુધી દરેક બાબતમાં આત્મનિર્ભર બને."
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " any country that wants to be economically empowered, focuses on shipbuilding... the bjp government has taken a major step. to promote shipbuilding, we have approved a package of rs 70000 crores. this will bring in… pic.twitter.com/HDeqmOr1ww— ANI (@ANI) September 27, 2025
પીએમ મોદીએ BSNL ની સ્વદેશી 4G સેવાઓ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી
ઓડિશાના ઝારસુગુડામાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ પોતાના સંબોધનમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, રાજ્ય ડબલ-એન્જિન ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે અને રાજ્ય અને દેશના વિકાસ માટે હજારો કરોડ રૂપિયાના નવા પ્રોજેક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે. તેમણે BSNL ની સ્વદેશી 4G સેવાઓ શરૂ કરવાની અને નવા સેમિકન્ડક્ટર યુનિટ્સની મંજૂરીની પણ જાહેરાત કરી.
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " odisha has been immensely gifted by nature. odisha has seen many decades of suffering, but this decade will take odisha towards prosperity. this decade is very important for odisha... the central government has… pic.twitter.com/5W2ks7bnbW— ANI (@ANI) September 27, 2025
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, દોઢ વર્ષ પહેલા વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન, ઓડિશાના લોકોએ નવી પ્રતિબદ્ધતા સાથે આગળ વધવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, અને તે પ્રતિબદ્ધતા વિકસિત ઓડિશા હતી. આજે, આપણે ઓડિશાને ડબલ-એન્જિન ગતિએ આગળ વધતા જોઈએ છીએ. આજે, ઓડિશા અને દેશના વિકાસ માટે હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સ પર ફરી એકવાર કામ શરૂ થયું છે. BSNL નો એક નવો અવતાર પણ આજે ઉભરી આવ્યો છે. BSNL ની સ્વદેશી 4G સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
