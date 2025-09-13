ETV Bharat / bharat

'21મી સદીનો સમય પૂર્વોત્તરનો સમય છે', મણિપુરના ઇમ્ફાલની રેલીમાં બોલ્યા PM મોદી

પીએમ મોદીએ એક સભામાં કહ્યું કે આ 21મી સદીમાં પૂર્વોત્તરનો સમય છે. તેમણે મણિપુરમાં થયેલી હિંસાને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી.

PM મોદીની રેલીની તસવીર
PM મોદીની રેલીની તસવીર (X/BJP4India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 5:47 PM IST

ઇમ્ફાલ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે મણિપુરના ઇમ્ફાલમાં લગભગ 1,200 કરોડ રૂપિયાના 17 પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રસંગે સભાને સંબોધતા તેમણે કહ્યું, "આ એકવીસમી સદીનો સમય છે, પૂર્વોત્તર. તેથી, ભારત સરકારે મણિપુરના વિકાસને સતત પ્રાથમિકતા આપી છે. પરિણામે, મણિપુરનો વિકાસ દર સતત વધી રહ્યો છે. 2014 પહેલા, મણિપુરનો વિકાસ દર એક ટકાથી ઓછો હતો. હવે મણિપુર પહેલા કરતા અનેક ગણી ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે, મણિપુરમાં માળખાગત વિકાસનો એક નવો યુગ શરૂ થયો છે. મણિપુરમાં રસ્તાઓ અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોના નિર્માણની ગતિ પણ અનેકગણી વધી છે. અહીંના દરેક ગામને વીજળી પહોંચાડવા માટે પણ ઝડપી ગતિએ કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પીએમે કહ્યું, ઇમ્ફાલ તકોનું શહેર છે, હું તેને તે સ્થાનોમાંથી એક માનું છું જે ભારતના વિકાસને વેગ આપશે. તેમણે કહ્યું કે, મણિપુરમાં કોઈપણ પ્રકારની હિંસા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. મણિપુરને શાંતિ અને વિકાસના માર્ગ પર લઈ જવી પડશે.

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "મણિપુરના ઘણા પુત્રો દેશના વિવિધ ભાગોમાં ભારત માતાની રક્ષામાં રોકાયેલા છે. તાજેતરમાં, વિશ્વએ ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય સેનાની શક્તિ જોઈ છે. આપણા સૈનિકોએ એવી વિનાશ વેર્યો કે પાકિસ્તાની સેના ગભરાઈ ગઈ. ભારતની આ સફળતામાં મણિપુરના અનેક બહાદુર દીકરાઓ અને દીકરીઓની બહાદુરી પણ સામેલ છે. એ જ રીતે, હું આપણા બહાદુર શહીદ દીપક ચિંગાખમની બહાદુરીને સલામ કરું છું. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન દેશ તેમના બલિદાનને હંમેશા યાદ રાખશે. મેં કહ્યું હતું કે મણિપુરી સંસ્કૃતિ વિના ભારતીય સંસ્કૃતિ અધૂરી છે. અને મણિપુરના ખેલાડીઓ વિના ભારતની રમતગમત પણ અધૂરી છે. મણિપુરનો યુવા એવો યુવા છે જે તિરંગાના ગૌરવ માટે તન, મન અને ધનથી સમર્પિત છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ ઇમ્ફાલમાં કાંગલા કિલ્લા સંકુલમાં આયોજિત પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. મે 2023 માં મણિપુરમાં મેઇતેઈ અને કુકી-જો સમુદાયો વચ્ચે વંશીય હિંસા ફાટી નીકળ્યા પછી આ કાર્યક્રમ રાજ્યની તેમની પ્રથમ મુલાકાતનો ભાગ હતો. પ્રધાનમંત્રીએ રૂ. 101 કરોડના ખર્ચે બનેલા નવા મણિપુર પોલીસ મુખ્યાલય અને રૂ. 538 કરોડના ખર્ચે બનેલા સિવિલ સચિવાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમણે નવી દિલ્હી અને કોલકાતામાં નવા બનેલા મણિપુર ભવન અને રાજ્યની રાજધાનીમાં ઇમ્ફાલ નદીના પશ્ચિમી મોરચા ફેઝ-2 અને મોલ રોડ ફેઝ-2 ના વિકાસનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું.

વડાપ્રધાન દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરાયેલા અન્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં ચાર સ્થળોએ 'ઇમા બજાર' (માતાઓ માટે બજાર) ની સ્થાપના, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ જિલ્લામાં લીશાંગ હિડન કલ્ચરલ એન્ડ હેરિટેજ પાર્કનો વિકાસ, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ, થૌબલ અને કાકચિંગ જિલ્લામાં પાંચ સરકારી કોલેજોના માળખાગત વિકાસ અને નોની ખાતે ઇરાંગ નદી પુલમાં ચાર-લેનનો સમાવેશ થાય છે. ઇમ્ફાલ-જીરીબામ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-37 ને જોડતો પુલ. પ્રધાનમંત્રીએ ચુરાચંદપુર જિલ્લાના સાઈકોટ સીએચસી ખાતે સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ સાથે સંસ્થાકીય ઇમારતનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નેપાળની વચગાળાની સરકારના વડા પ્રધાન સુશીલા કાર્કીને અભિનંદન આપ્યા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આજે નેપાળમાં વચગાળાની સરકારના વડા પ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળવા બદલ હું 140 કરોડ ભારતીયો વતી સુશીલા જીને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ નેપાળમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિનો માર્ગ મોકળો કરશે."

તેમણે કહ્યું, નેપાળમાં બનેલી ઘટનાઓમાં એક વધુ ખાસ વાત છે... જે લોકોએ ધ્યાનમાં લીધી નથી. છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી, નેપાળના યુવાનો... ખૂબ જ મહેનત અને શુદ્ધતા સાથે નેપાળના રસ્તાઓ સાફ કરતા અને રંગતા જોવા મળી રહ્યા છે. મેં તેમની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર પણ જોઈ છે.

તેમની સકારાત્મક વિચારસરણી, આ સકારાત્મક કાર્ય માત્ર પ્રેરણાદાયક નથી, પરંતુ તે નેપાળના નવા ઉદયનો સ્પષ્ટ સંકેત પણ છે. હું નેપાળને તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવું છું.

